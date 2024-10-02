Суддю-зрадника Ломейка ліквідовано в окупованому Бердянську, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано суддю-зрадника Віталія Ломейка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться в повідомленні.
Ломейко - суддя Чернігівського райсуду Запорізької області, який порушив присягу та пішов на співпрацю із російськими окупантами.
"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - додали в ГУР МО.
Нагадаємо, напередодні повідомлялось про вибух авто в окупованому Бердянську.
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В загальному - здоровья погібшему.
путінським злочинцям приготуватися - военні злочини не мають терміну давності.
Рано чи пізно путінські злочинці вертухаї стануть старенькими та нікому не потрібними системі - вийдуть в парк погуляти...
27 квітня 2023 р. - Бувший охоронець нациського концлагеря «Заксенхаузен» Жозеф Шутц помер на 103-м році життя.
Те ж саме і з паліями автівок військових та волонтерів - спаліть/пристрельте з десяток таких подонків, розповсюдьте через ЗСІ та отих старух біля підїздів і сама тема зійде на нівець!
чекайте падлюки і зрадники на свій фініш 😡
Будемо сподіватися що правда
Ги...
Фуй с ним!
...добре... але.... тут, он, цілий президент (типу гарант-односрАчний), що не втік, вже "мільярд" разів порушив присягу - і нічО - шкодить, як може, й далі зі своїм постЄльним піратом-фаворитом