Суддю-зрадника Ломейка ліквідовано в окупованому Бердянську, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано суддю-зрадника Віталія Ломейка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться в повідомленні.

Ломейко - суддя Чернігівського райсуду Запорізької області, який порушив присягу та пішов на співпрацю із російськими окупантами.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - додали в ГУР МО.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялось про вибух авто в окупованому Бердянську.