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Суддю-зрадника Ломейка ліквідовано в окупованому Бердянську, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано суддю-зрадника Віталія Ломейка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться в повідомленні.

У Бердянську ліквідували суддю-зрадника Ломейка

Ломейко - суддя Чернігівського райсуду Запорізької області, який порушив присягу та пішов на співпрацю із російськими окупантами.

У Бердянську ліквідували суддю-зрадника Ломейка

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - додали в ГУР МО.

Також читайте: У Мелітополі українські підпільники підірвали ВАЗ із окупантами, - ГУР

Нагадаємо, напередодні повідомлялось про вибух авто в окупованому Бердянську.

Автор: 

Бердянськ (469) ліквідація (3993) ГУР (520)


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Топ коментарі
+19
Слава Україні!
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02.10.2024 15:41
+18
Йоханий бабай , недоторканість не спрацювала .
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02.10.2024 15:44
+10
Файно, файно!
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02.10.2024 15:42
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Слава Україні!
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02.10.2024 15:41 Відповісти
Красота! Мертвий суддя на просторах бувшого СНД - добрий суддя.
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02.10.2024 15:46 Відповісти
Здавалось би до чого тут мертвий півень снд? А нєт - кукарєкає... 🤣
В загальному - здоровья погібшему.
путінським злочинцям приготуватися - военні злочини не мають терміну давності.
Рано чи пізно путінські злочинці вертухаї стануть старенькими та нікому не потрібними системі - вийдуть в парк погуляти...
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02.10.2024 16:03 Відповісти
Обережничають. Потім ща добавлять.
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02.10.2024 18:07 Відповісти
Жозеф Шутц Все - пішов на Суд Божий.
27 квітня 2023 р. - Бувший охоронець нациського концлагеря «Заксенхаузен» Жозеф Шутц помер на 103-м році життя.
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03.10.2024 13:31 Відповісти
Героям слава!!
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02.10.2024 15:47 Відповісти
Файно, файно!
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02.10.2024 15:42 Відповісти
Йоханий бабай , недоторканість не спрацювала .
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02.10.2024 15:44 Відповісти
ще й як спрацювала). Ніхто ж його не торкався.
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02.10.2024 16:19 Відповісти
У нас ніколи нічого не зміниться до тієї пори, поки не буде таких же повідомлень про "наших" суддів, що й досі засуджують патріотів-воїнів(Червінського наприклад) бо вони ВЖЕ перейшли на бік ворога, але ще не заявили про це, як портнов. Тільки страх за своє нікчемне життя примусить цих обертнів в мантіях зникнути. Іншого не дано.
Те ж саме і з паліями автівок військових та волонтерів - спаліть/пристрельте з десяток таких подонків, розповсюдьте через ЗСІ та отих старух біля підїздів і сама тема зійде на нівець!
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02.10.2024 15:45 Відповісти
Держслужби "сікаріо", як мило. Мабуть пацієнт лішак знав і з ненадійних.
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02.10.2024 16:07 Відповісти
Кожний катюга , отримає по заслузі 100% ,
чекайте падлюки і зрадники на свій фініш 😡
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02.10.2024 15:46 Відповісти
🤯
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02.10.2024 15:49 Відповісти
нічого собі бабахнули!
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02.10.2024 15:50 Відповісти
Така доля чекає кожну мразоту, яка зрадила свою країну!
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02.10.2024 15:50 Відповісти
Обломилось иому
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02.10.2024 15:51 Відповісти
Він відчув себе справжнім кацапом.... Кацапу - кацапська смерть.
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02.10.2024 15:55 Відповісти
суддю на мило!
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02.10.2024 15:58 Відповісти
"У кацапів мінус Су-25" - з ТГ.
Будемо сподіватися що правда
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02.10.2024 16:01 Відповісти
Так судді майже всі зрадники..
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02.10.2024 16:02 Відповісти
Не *****! Багато судей воювали та воюють! Суддя з Чернігова пішов добровольцем в перший день і поліг на підступах до міста в перші дні війни - відбиваючи навалу кацапів. Суддя Верховного суду воює теж - уже другий рік - "вчиняє правосуддя" над окупантами, зі зброєю в руках Так само воюють ще кілька судей різних областей України..... Люди різні бувають...
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02.10.2024 16:58 Відповісти
Вломили Ломейку!
Ги...
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02.10.2024 16:04 Відповісти
ну и Ф уй с ним!
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02.10.2024 16:08 Відповісти

...добре... але.... тут, он, цілий президент (типу гарант-односрАчний), що не втік, вже "мільярд" разів порушив присягу - і нічО - шкодить, як може, й далі зі своїм постЄльним піратом-фаворитом
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02.10.2024 16:35 Відповісти
МАЛО !!! СКІЛЬКИ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ЗА ЦЕЙ ДЕНЬ ВМЕРЛО !!!???
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02.10.2024 23:42 Відповісти
 
 