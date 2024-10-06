Разведчики ГУР сожгли российскую "Осу" стоимостью 10 миллионов долларов. ВИДЕО
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса"", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" - несколько сотен долларов.
"Уроки интересной математики будут продолжаться!", - добавили в разведведомстве.
Топ комментарии
+8 алекс флеш
показать весь комментарий06.10.2024 15:38 Ответить Ссылка
+6 Gary Grant
показать весь комментарий06.10.2024 15:42 Ответить Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий06.10.2024 15:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
металобрухт СРСР
Звучить так, ніби вони отримали 10 лимонів та спалили "Осу"!
Хоча,що взяти з бойовика будангова: весь орган перетворив на диверсійно-піхотний підрозділ,типу,чого сам навчився-те робитимуть підпорядковані.