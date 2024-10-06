РУС
Разведчики ГУР сожгли российскую "Осу" стоимостью 10 миллионов долларов. ВИДЕО

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса"", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" - несколько сотен долларов.

"Уроки интересной математики будут продолжаться!", - добавили в разведведомстве.

+8
Може я не правий, але знаходити і знищувати з безпілотників -це діло звичайних бойових частин. А ГУР, це лише особисте - це деверсійні дії у тилу ворога, ліквідовані льотчики(вони як у сі смертні живуть і ходять вулецею) які ******** Україну, щоб цій покидьок злітаючи тремтів. Це теж саме, що прораб виконує обов'язки каменяра, але продовжує отримувати плюшки прораба.
06.10.2024 15:38 Ответить
+6
Та які там 10млн.$ за цей піввіковий "совок"? Десь в Сибіру вирили це барахло на "хранєнії. Навіщо ця писанина?
06.10.2024 15:42 Ответить
+4
Хлопцям щира подяка і респект ,
Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
06.10.2024 15:34 Ответить
Больше 50ти лет, у нас они тоже есть, может это цены по которым наши "чинят" эти Осы, за бабло МО.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:33 Ответить
Може я не правий, але знаходити і знищувати з безпілотників -це діло звичайних бойових частин. А ГУР, це лише особисте - це деверсійні дії у тилу ворога, ліквідовані льотчики(вони як у сі смертні живуть і ходять вулецею) які ******** Україну, щоб цій покидьок злітаючи тремтів. Це теж саме, що прораб виконує обов'язки каменяра, але продовжує отримувати плюшки прораба.
06.10.2024 15:38 Ответить
підтримка ! Я теж так думаю....
06.10.2024 15:44 Ответить
Згодна. Приклад - Ізраїль.
06.10.2024 15:52 Ответить
а от вони тобі попалися і ти пройдеш мимо, маючи усе приладдя для знищення?
06.10.2024 17:55 Ответить
У оси підгоріло.
06.10.2024 15:39 Ответить
вартість - пару тисяч рашистських рублів і то в базарний день...
металобрухт СРСР
06.10.2024 15:46 Ответить
Оса-Ока це розробка 1970 року. Там в електронних блоках ще є навіть лампи.
06.10.2024 15:49 Ответить
И она стоит 10м доларов
06.10.2024 17:14 Ответить
Вполне возможно. Тогда для военки выводы россыпухи покрывали золотом, а контакты реле платиновые, гибридные микрухи распаивали золотыми нитями...
06.10.2024 17:30 Ответить
Розвідники ГУР спалили російську "Осу" за 10 мільйонів доларів.

Звучить так, ніби вони отримали 10 лимонів та спалили "Осу"!
06.10.2024 16:16 Ответить
А розвідкою хто має забезпечувати війська,коли розвідників запустили в якості піхоти?
Хоча,що взяти з бойовика будангова: весь орган перетворив на диверсійно-піхотний підрозділ,типу,чого сам навчився-те робитимуть підпорядковані.
06.10.2024 16:49 Ответить
Может это и "Оса", а горит, как колорадский жук, когда я их поджигаю на огороде - дымят трещат и смердят...
06.10.2024 17:22 Ответить
Була Оса, а стала Соса.
06.10.2024 17:50 Ответить
 
 