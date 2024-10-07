Дрон-камикадзе догнал в поле российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 42-й ОМБр точным ударом уничтожил вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Один дрон нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК "Перун" из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Этот точный удар не только лишил противника дорогой техники, но и оставил его без прикрытия в воздухе", - отмечает в комментарии автор публикации.

