Дрон-камикадзе догнал в поле российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 42-й ОМБр точным ударом уничтожил вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Один дрон нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК "Перун" из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Этот точный удар не только лишил противника дорогой техники, но и оставил его без прикрытия в воздухе", - отмечает в комментарии автор публикации.

ПВО (3041) уничтожение (7739) дроны (4475) ЗРК (221)
Чудова робота. Знайти у полі джекпот у русі, а потім майстерно пірнути йому в бочину.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:01 Ответить
+1.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:27 Ответить
В день? Тоесть мы прокачиваем минимум на 365 млрд долларов за год? ничего, что всего рашка столько не продает?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:36 Ответить
хочеться побачити як палає 25 лямів баксів.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:15 Ответить
як наздогнав видно, сподіваємось і віримо що все таки знищив.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:10 Ответить
 
 