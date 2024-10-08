Український захисник врукопашну зупинив, а згодом і ліквідував окупанта під Роботиним на Запоріжжі. ВIДЕО
Український боєць у рукопашному бою переміг, а після цього ліквідував російського загарбника, який намагався пробратись в окоп до наших воїнів в районі Роботиного Запорізької області. Це зафіксували бійці 118-ої окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські аеророзвідники вчасно повідомили нашій піхоті про наближення противника. На опублікованому відео можна побачити, як росіянин наближається до українського окопу, проте з нього вийшов український захисник, який одразу напав на окупанта та завдав йому кілька ударів руками та ногами. Після цього загарбника ліквідували за допомогою зброї.
але такі відео покаже скабєєва або другі уйобки як розстріл!!!!
пацану реально, респект, повага, слава!!!! але ж.......
але ми подаємо в еспл на підарів за розстріли наших військових.
я не за те щоб підарів не валили
а за те щоб цого не знімали і тим більше не показували
А что?
І де ви бачили саме: "16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють"?
Я от бачив відео як кацапи розстріляли 9 українських воїнів...
Что то новое в баллистике...
Так от, ті пі@ари, які добігли та яких наші "прийняли" - усі під кайфом.
У наступну атаку - теж під кайфом
Ото воно таке найбільш вірогідно одновбане там і вешталося
На Воїн красава - мінуснув на раз пі@ара
Можливо і хотів здатись, але видно передумав в останню мить і почав чинити спротив. Тож, вибору не було.
який припхається на нашу , святу землю 🙁
Запамʼятайте , кляті кацапи , вам ніколи не буде спокою
на нашій землі , бо ви маєте свою 😡
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fz6stm/ukrainian_sof_uav_operator_hit_a_russian_soldier/
Цензор. Будь ласка адаптуйте це відео та викладіть на сайті. Нехай народ потішиться. Дякую.
Серущий в чемодан педофіл забув сказати своїм хробакам з ким вони мають справу.
Слава Україні!!!