Український захисник врукопашну зупинив, а згодом і ліквідував окупанта під Роботиним на Запоріжжі. ВIДЕО

Український боєць у рукопашному бою переміг, а після цього ліквідував російського загарбника, який намагався пробратись в окоп до наших воїнів в районі Роботиного Запорізької області. Це зафіксували бійці 118-ої окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські аеророзвідники вчасно повідомили нашій піхоті про наближення противника. На опублікованому відео можна побачити, як росіянин наближається до українського окопу, проте з нього вийшов український захисник, який одразу напав на окупанта та завдав йому кілька ударів руками та ногами. Після цього загарбника ліквідували за допомогою зброї.

