33 543 44

Український захисник врукопашну зупинив, а згодом і ліквідував окупанта під Роботиним на Запоріжжі. ВIДЕО

Український боєць у рукопашному бою переміг, а після цього ліквідував російського загарбника, який намагався пробратись в окоп до наших воїнів в районі Роботиного Запорізької області. Це зафіксували бійці 118-ої окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські аеророзвідники вчасно повідомили нашій піхоті про наближення противника. На опублікованому відео можна побачити, як росіянин наближається до українського окопу, проте з нього вийшов український захисник, який одразу напав на окупанта та завдав йому кілька ударів руками та ногами. Після цього загарбника ліквідували за допомогою зброї.

армія рф (18528) ліквідація (4377) Запорізька область (3986)
Топ коментарі
+59
Козак! 💪🇺🇦.
08.10.2024 17:47 Відповісти
+44
Черговому українському супергерою-респект...
08.10.2024 17:47 Відповісти
+37
Красава Воїне!
08.10.2024 17:49 Відповісти
Козак! 💪🇺🇦.
08.10.2024 17:47 Відповісти
козак Рембонюк
08.10.2024 18:07 Відповісти
так!!! клас!!!
але такі відео покаже скабєєва або другі уйобки як розстріл!!!!
пацану реально, респект, повага, слава!!!! але ж.......
08.10.2024 21:23 Відповісти
***** на скабєєву, головне, що нас воїн живий, а кацап дохлий!
09.10.2024 13:50 Відповісти
саме так. це найголовніше.
але ми подаємо в еспл на підарів за розстріли наших військових.
я не за те щоб підарів не валили
а за те щоб цого не знімали і тим більше не показували
09.10.2024 14:20 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
08.10.2024 17:47 Відповісти
Красава Воїне!
08.10.2024 17:49 Відповісти
Реально грустно, если останавливают врукапашную
08.10.2024 17:51 Відповісти
ситуации разные...как там погода в Германии кстати?
08.10.2024 17:56 Відповісти
В Германии дождливо сейчас.
А что?
08.10.2024 21:06 Відповісти
Реально сумно коли по 16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють,
08.10.2024 18:47 Відповісти
Здатися у полон та бути захопленим у полон - це різні речі.
І де ви бачили саме: "16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють"?
Я от бачив відео як кацапи розстріляли 9 українських воїнів...
08.10.2024 21:41 Відповісти
а ти думав його має Термінатор ліквідувати, полетівши у минуле - у рік коли цього орка висрала мамка-алкоголічка?
08.10.2024 19:34 Відповісти
А нельзя было сразу его из автомата ун*ть.
08.10.2024 17:52 Відповісти
У автомата є певна довжина, якщо ворог з'являється прямо перед твоїм носом, то спочатку його треба відкинути на відстань. Такі ситуації трапляються дуже рідко, але буває
08.10.2024 18:16 Відповісти
Тоесть в упор из автомата застрелить нельзя?
Что то новое в баллистике...
08.10.2024 21:07 Відповісти
Если враг в упор перед тобой, то он рукой схватит за ствол твоего автомата и отведет его в сторону. Поэтому врага надо отбросить на расстояние, чтобы была возможность направить автомат на соперника.
09.10.2024 10:05 Відповісти
Це прекрасно. Рафіновано. Та просто дуже гарно.
08.10.2024 17:55 Відповісти
Це добре! -- а чого тои лунатік там гуляє?
08.10.2024 17:56 Відповісти
у пі@арів тактика - біжить до посадки 15-20 рил, але завдяки нашим дронорізам добігає тіко 1-3 тіла, решта в мінус. І так по колу допоки у посадці не назбирається 60-100 пі@арів. Потім вони йдуть у штурм/біжать до наступної посадки такою ж каруселлю. На пі@арів безліміт, нажаль
Так от, ті пі@ари, які добігли та яких наші "прийняли" - усі під кайфом.
У наступну атаку - теж під кайфом
Ото воно таке найбільш вірогідно одновбане там і вешталося
На Воїн красава - мінуснув на раз пі@ара
08.10.2024 18:05 Відповісти
Схоже на те що він під наркотою.
08.10.2024 19:17 Відповісти
Красава!
08.10.2024 17:57 Відповісти
08.10.2024 18:07 Відповісти
Та не було там кого зупиняти. Тинялося там якесь обдовбане в балахоні. Наший вийшов та пристрелив. Правильно зробив.
08.10.2024 18:13 Відповісти
Низький уклін тобі ВОЇНЕ за подвиг
08.10.2024 18:15 Відповісти
Одиночный мясной штурм
08.10.2024 18:25 Відповісти
У козака сталеві яйці! Не по 17.... Золоті!!!!
08.10.2024 18:26 Відповісти
Мабуть прийшов запитати - чєй Крим ?
08.10.2024 18:27 Відповісти
Схоже на те що прийшов здаватися.
08.10.2024 18:54 Відповісти
Нажаль, відео розірване та ще малий зум на самому цікавому. Бо не видно, як цей ворожий солдат потрапив в окоп і що сталось до того, як він вже напівлежав на бруствері і його влупив наш боєць, перед тим, як вбити.
Можливо і хотів здатись, але видно передумав в останню мить і почав чинити спротив. Тож, вибору не було.
08.10.2024 19:43 Відповісти
Так по зубах повинен отримати кожний окупант ,
який припхається на нашу , святу землю 🙁
Запамʼятайте , кляті кацапи , вам ніколи не буде спокою
на нашій землі , бо ви маєте свою 😡
08.10.2024 18:59 Відповісти
обколотий 100%ю Нема сенсу в тепловізійній накидці вештатись посеред білого дня
08.10.2024 19:36 Відповісти
Дякую нашому воїну, що пристрелив русліка, а не став брати у полон. Уже достатньо того біомусора набрали, і годуємо .
08.10.2024 20:38 Відповісти
не достатньо, ми не так вже й багато їх годуємо - вони найже одразу йдуть на обмін, бо у них наших полонених набагато більше - за рахунок того ж Маріуполя.
08.10.2024 21:16 Відповісти
Гарний козак, але я не хочу бачити такі відео, хочу бачити як кацапське мясо розлітається від вибухів дронів, снарядів, ракєт та інших паляниць)
08.10.2024 22:10 Відповісти
Тоді вам сюди: Такого ви ще не бачили. Такого ще ніхто не бачив. А коли подивіться, уявіть, що і як там розірвалося

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fz6stm/ukrainian_sof_uav_operator_hit_a_russian_soldier/

Цензор. Будь ласка адаптуйте це відео та викладіть на сайті. Нехай народ потішиться. Дякую.
09.10.2024 01:40 Відповісти
На фронт иди, хотитель
09.10.2024 11:52 Відповісти
Ваша думка дуже важлива, оставайтесь на лініі )
09.10.2024 12:26 Відповісти
Герой!
09.10.2024 01:33 Відповісти
якесь обкурене дурне пішло на самогубство
09.10.2024 07:38 Відповісти
Коли кацапню на собак міняли, наші козаки на чайках по Дніпру та морю гуляли.
Серущий в чемодан педофіл забув сказати своїм хробакам з ким вони мають справу.
Слава Україні!!!
09.10.2024 08:50 Відповісти
ВОЇН СВІТЛА!!!
09.10.2024 11:31 Відповісти
Штабные там советы через одного дают что делать, наперебой 🤣
09.10.2024 11:51 Відповісти
Які "гарні" ,"завчасно обладнанні" у захистників окопи,аж по коліна,оце я розумію підхід до оборони держави нашим урядом,та турбота про безпеку наших захистників.
09.10.2024 12:10 Відповісти
 
 