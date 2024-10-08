РУС
10 785 22

Пол оккупанта пропало после атаки украинского дрона бойцов 63 ОМБр на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Пилоты батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады на Лиманско-Купянском направлении фронта дроном-камикадзе ликвидировали российского захватчика.

На опубликованных кадрах ликвидации оккупанта видно, что россиянин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

армия РФ (20375) ликвидация (3987) 63 ОМБр (117)
+17
08.10.2024 20:40 Ответить
+15
Якби всі гроші, що йдуть на марафон, відправити на виготовлення дронів, то на цьому напрямку фронту знищили б всіх ворогів і їх техніку. То що нам сьогодні важливіше, дрони чи марафон?
08.10.2024 20:11 Ответить
+12
08.10.2024 20:17 Ответить
став як мацкальский герб-раздвоєніє лічності
08.10.2024 20:08 Ответить
- Пачиму у Рассии герб - арёл двуглавый?
- Патамушта он адной галавой смотрит в прошлае, а другой - будущее...
- А севодняшнее где?
- А севодняшнее у нево пасередине - пад хвастом...
09.10.2024 07:30 Ответить
Оператор справжній фахівець. Поділив москаля половина ***** половина на добрива.
08.10.2024 20:10 Ответить
Пришиють - в другому місці половина валяється - яиця в третьому -- чим не ванька?
08.10.2024 20:10 Ответить
Якби всі гроші, що йдуть на марафон, відправити на виготовлення дронів, то на цьому напрямку фронту знищили б всіх ворогів і їх техніку. То що нам сьогодні важливіше, дрони чи марафон?
08.10.2024 20:11 Ответить
08.10.2024 20:16 Ответить
08.10.2024 20:17 Ответить
А з трьох Ваньок одного Ємелю можна зібрати?
08.10.2024 20:32 Ответить
Півтора 🤣
08.10.2024 22:18 Ответить
08.10.2024 20:40 Ответить
Ну так он даже легче в посылку влезет чтобы домой поехать детишек и жену обрадовать
08.10.2024 20:46 Ответить
головне що залишилось чим слухати.
08.10.2024 21:58 Ответить
А зблід як! Мабуть, сильно злякався...
08.10.2024 22:26 Ответить
Для вас, кацапів, нічого не жаль! Я навіть згоден затесать десяток паль і змазать їх тавотом - щоб на кожній сиділо по "герою СВО". Надто багато ви біди і горя українцям принесли...
09.10.2024 07:21 Ответить
Полудурок.
09.10.2024 05:39 Ответить
Когда уже додумаются реконструировать стрелковое оружие. Вместо подствольного гранатомёта приделать дробовик. Или всё гениальное просто?
09.10.2024 07:07 Ответить
Це ти кацапам пропонуєш?... Так тоді ти "не туди прийшов"...
09.10.2024 07:22 Ответить
не только. давно удивляюсь. дробовик под ствол.
09.10.2024 07:32 Ответить
А я просто мовчу - "удивлявся" я ще тоді, коли перші дрони з"явилися на полі бою...
09.10.2024 07:46 Ответить
Кацапи саме так і роблять... Можеш зппропонувать такі зміни внести до нормативних документів бундесверу... Так ближче... Заодно - про контролюєш виконання...
Вони оцінять...
09.10.2024 12:58 Ответить
 
 