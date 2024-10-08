Пол оккупанта пропало после атаки украинского дрона бойцов 63 ОМБр на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО 18+
Пилоты батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады на Лиманско-Купянском направлении фронта дроном-камикадзе ликвидировали российского захватчика.
На опубликованных кадрах ликвидации оккупанта видно, что россиянин получил ранения, несовместимые с жизнью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+17 Валерий К #448385
показать весь комментарий08.10.2024 20:40 Ответить Ссылка
+15 Kozyuk
показать весь комментарий08.10.2024 20:11 Ответить Ссылка
+12 ZoV KobZona
показать весь комментарий08.10.2024 20:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Патамушта он адной галавой смотрит в прошлае, а другой - будущее...
- А севодняшнее где?
- А севодняшнее у нево пасередине - пад хвастом...
Вони оцінять...