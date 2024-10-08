РУС
На Кураховском направлении враг не уменьшает присутствие, однако не имеет продвижения, - и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Войтенков

Бої на Курахівському напрямку

На направлении, которое подконтрольно 33 отдельной механизированной бригаде, российские захватчики не уменьшают свое присутствие. Бригада воюет против 255 полка армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера бригады Назар Войтенков.

"На отрезке нашей бригады у них не было никакого продвижения. Это эпизод между Угледаром и Георгиевкой. Поле и посадки для них очень сложный участок, чтобы пробиться", - отметил Войтенков.

По словам пресс-офицера, ВСУ держат там россиян уже почти год. РФ теряют неописуемое количество техники и живой силы.

"Обычно, это были ночные штурмы. В последнее время начали заходить и в дневное время", - добавил спикер.

Напомним, накануне пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд.

