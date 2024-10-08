На Кураховском направлении враг не уменьшает присутствие, однако не имеет продвижения, - и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Войтенков

На направлении, которое подконтрольно 33 отдельной механизированной бригаде, российские захватчики не уменьшают свое присутствие. Бригада воюет против 255 полка армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера бригады Назар Войтенков.

"На отрезке нашей бригады у них не было никакого продвижения. Это эпизод между Угледаром и Георгиевкой. Поле и посадки для них очень сложный участок, чтобы пробиться", - отметил Войтенков.

По словам пресс-офицера, ВСУ держат там россиян уже почти год. РФ теряют неописуемое количество техники и живой силы.

"Обычно, это были ночные штурмы. В последнее время начали заходить и в дневное время", - добавил спикер.

Напомним, накануне пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои идут за каждый подъезд.

