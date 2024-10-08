УКР
На Курахівському напрямку ворог не зменшує присутність, проте не має жодного просування, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

Бої на Курахівському напрямку

На напрямку, який підконтрольний 33 окремій механізованій бригаді,  російські загарбники не зменшують свою присутність. Бригада воює проти 255 полку армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "КИЇВ24" розповів виконувач обов’язків пресофіцера бригади Назар Войтенков.

"На відтинку нашої бригади у них не було жодного просування. Це епізод між Вугледаром та Георгіївкою. Поле та посадки для них дуже складна ділянка, щоб пробитися", - зазначив Войтенков.

За словами пресофіцера, ЗСУ тримають там росіян вже майже рік. РФ втрачають невимовну кількість техніки та живої сили.

"Зазвичай, це були нічні штурми. Останнім часом почали заходити і в денний час", - додав речник.

