На Курахівському напрямку ворог не зменшує присутність, проте не має жодного просування, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

На напрямку, який підконтрольний 33 окремій механізованій бригаді, російські загарбники не зменшують свою присутність. Бригада воює проти 255 полку армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "КИЇВ24" розповів виконувач обов’язків пресофіцера бригади Назар Войтенков.

"На відтинку нашої бригади у них не було жодного просування. Це епізод між Вугледаром та Георгіївкою. Поле та посадки для них дуже складна ділянка, щоб пробитися", - зазначив Войтенков.

За словами пресофіцера, ЗСУ тримають там росіян вже майже рік. РФ втрачають невимовну кількість техніки та живої сили.

"Зазвичай, це були нічні штурми. Останнім часом почали заходити і в денний час", - додав речник.

Нагадаємо, напередодні речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої точаться за кожен під’їзд.

