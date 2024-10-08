Ворог проводить ротацію, здійснює логістичне забезпечення, поповнює запаси боєприпасів на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях.

Неподалік Лукʼянців ворог здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії, застосувавши БпЛА підвищеної вантажопідйомності.

У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Поповнив запаси боєприпасів мінометних розрахунків.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетний удар та 1 авіаудар з використанням 1-го КАБу, Завдали 32 удари дронами-камікадзе. Здійснили 348 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 107 істот, з них безповоротні - 30, санітарні - 75, полонені - 2.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

7 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

11 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

36 БпЛА.

Знищено:

77 укриттів для особового складу;

1 пункт управління БпЛА;

2 місця зберігання боєприпасів.

