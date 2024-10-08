Ворог проводить ротацію, здійснює логістичне забезпечення, поповнює запаси боєприпасів на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Ситуація на Харківщині залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
У районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях.
Неподалік Лукʼянців ворог здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії, застосувавши БпЛА підвищеної вантажопідйомності.
У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Поповнив запаси боєприпасів мінометних розрахунків.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетний удар та 1 авіаудар з використанням 1-го КАБу, Завдали 32 удари дронами-камікадзе. Здійснили 348 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 107 істот, з них безповоротні - 30, санітарні - 75, полонені - 2.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 7 артилерійських систем;
- 2 бойові броньовані машини;
- 11 автомобілів;
- 1 одиниця спецтехніки;
- 36 БпЛА.
Знищено:
- 77 укриттів для особового складу;
- 1 пункт управління БпЛА;
- 2 місця зберігання боєприпасів.
