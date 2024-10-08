Противник концентрує зусилля в районах Лисівки та Селидового, на Курахівському напрямку 37 разів намагався прорвати нашу оборону, - Генштаб

Минулої доби, 7 жовтня 2024 року, по всьому фронту було зафіксовано 172 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Удари по території України

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари (сім ракет), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 122 КАБ) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 з них - із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Яблунівка, Катеринівка, Ободи, Золочів, Куп’янськ, Твердохлібове, Серебрянське лісництво, Ступочки, Никонорівка, Петрівка, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олександропіль, Тарасівка, Калинове, Мала Токмачка, Оріхів, Запоріжжя та Херсон.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК "Оса".

Нагадується, що загалом загальні втрати російських загарбників минулої доби становили 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, засіб ППО, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 83 автомобіля та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області",- йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі наголошують, що на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

Також зазначається, що на Времівському напрямку агресор здійснив три штурми наших позицій в напрямку Богоявленки Донецької області.

Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті захисниками української землі на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили сім спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.