130 частин є пріоритетними для комплектування і можуть залучати добровольців без участі ТЦК, - Генштаб ЗСУ

зсу

Понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати, напряму без участі ТЦК, призов військовозобов’язаних та резервістів визначає Генеральний штаб ЗС України", — розповів Горбач.

Наразі до пріоритетних підрозділів з комплектування належать більш ніж 130 військових частин різних видів та родів (сил) військ Збройних Сил України. Це, зокрема, військові частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та новостворених Сил безпілотних систем.

"Цей перелік військових частин постійно збільшується, адже створюються нові частини та підрозділи у ЗС України", — додав представник Генштабу.

+14
Як же ж повільно. Це мало бути зроблено у перший місяць масштабної війни. Зате крадуть зелені доволі спритно. Як то кажуть - дурні, дурні, а хитрі.
07.10.2024 16:55 Відповісти
+8
Деревянные генералы продолжают воевать мясом и штыком. До тех пор, пока дрон на нейросетях не прилетит и не тюкнет в темечко.
07.10.2024 17:14 Відповісти
+7
одну бригаду потрібно укомплектувати із особового складу Генштабу - буде сама укомплектована бригада і сама вмотивована....
07.10.2024 17:00 Відповісти
Крадуть бо це їх стратегія поховання власних злочинів шляхом руйнування держави-немає держави, немає ні прокуратури, ні судів, НІКОГО хтоби зміг організувати правосуддя від імені та іменем держави, бо вона знищена, а ким?-підіть та розбериться!
07.10.2024 17:03 Відповісти
Дійсно, ким??

07.10.2024 17:19 Відповісти
Знову всі рівні ,але є рівніші ?

Корупцією й не пахне ?
07.10.2024 16:56 Відповісти
130 частин це дофіга, всі ефективні бригади і частини з запасом туди входять
07.10.2024 17:24 Відповісти
Добровольців щось не дуже -- яким побитом будуть залучати?
07.10.2024 16:57 Відповісти
щойно вішали локшину, що не було чим обороняти Вугледар, тоді чим будете озброювати новобранців-потужними відосіками?
07.10.2024 16:58 Відповісти
Бригада називається тероборона Монако.
07.10.2024 17:19 Відповісти
Вугледар....
Р'яно...
Він знищив тисячі росіян...

Завдяки однієї бригади....

Ця бригада...
Елітна!

Висока підготвка...
Бійці - несамовитіі...

І їх кинули...
Довбойоби несусвітні...
07.10.2024 17:02 Відповісти
Без зміни правил гри це нічого не дасть. Армія має перестати бути рабством без термінів. Не всі готові йти в штурмовики. Чимала частина людей могла б піти на тилові посади, якби мала залізні гарантії повернення назад. Значна частина людей могла б бути задіяною в оборонці, в ППО, будівництві захисних споруд. Якби держава не перетворювала навіть айтішників з МО на штурмовиків. Припиніть злочинно змінювати ВОС.

Вам треба загальне наповнення армії чи штурмовики? На штурмовиків в великій кількості не розраховуйте, а армію наповнити можна, якщо прийняти відповідні постанови.
07.10.2024 17:02 Відповісти
Потрібна практично тільки піхота, потреби в тиловиках майже нема - там і так купа людей сидить в тилу.
07.10.2024 17:16 Відповісти
Айтішник більше користі принесе програмуючи дрони, які знишують ворога, або РЕБ. Інженер більше користі принесе, ремонтуючи техніку. Але з них часто роблять одноразову пехоту.
07.10.2024 17:21 Відповісти
Более того - потери пехоты большие именно потому, что инженерам не дают шанс довести до ума дистанционные виды оружия. Замкнутый круг.
07.10.2024 18:08 Відповісти
Штабные советские генералы этого не хотят понимать, поэтому перспективы пока мрачные.
07.10.2024 18:41 Відповісти
Чому б не зробити так для УСІХ добровольців? От ідеш добровільно - вибираєш собі посаду у відповідності зі своєю ВОС у будь-якій частині/підрозділі. Пофіг, бойова чи небойова посада, пріорітетна чи не пріорітетна частина, головне, щоб ця вакантна посада була і командиру ті підходиш.
От мені друг пропонує гарну посаду в ЗСУ, але його частина не входить у ці 130, тому він мені прямо сказав - не може гарантувати що в ТЦК чи учебці не підітруться їхнім відношенням і не пошлють мене в іншу частину...
Та й в учебку з 2024 почали посилати всіх, а раніше можна було на небойову посаду піти без учебки (без учебки більший шанс, що тебе не пошлють у штурмовики).
07.10.2024 17:17 Відповісти
ВЛК і учебка для всіх, ага...
07.10.2024 17:22 Відповісти
залучати добровольців без участі ТЦК

А де ж вони теперка харчуватися будуть???
07.10.2024 17:35 Відповісти
Будуть продовжувати займатися "спортивною мобілізацією" - піймали / обілетили / відпустили.
07.10.2024 17:59 Відповісти
130 вч некомплектні а зермак дав бронь мільльйону здорових, призовного віку чоловіків.
сам себе на...бав, бо казав що в тцк інваліди або жінки,
а я думаю що жінки моглиб замінити всіх, за деяким виключенням.
але ОПа цього не хоче.
щось там бреше, а не хоче
бо це бабло та лохторат
07.10.2024 17:56 Відповісти
Якщо вас цікавить "некомплект", подивіться це https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE відео . Тут людина простою мовою пояснює, чому і звідки з'являється отой "некомплект" і чому фізично не вистачає людей. При тому що офіційно у війську - мільйон +.
07.10.2024 18:03 Відповісти
Пока самое большое пополнение получил батальон "Монако".
07.10.2024 17:56 Відповісти
я це знаю,
батьки моїх онуків це четверо офіцерів які майже не вилазять з півдня-соду з 2014го.
у комбригів та комбатів цілі гареми тих хто "воює" та "лужить" не тримавши в руках автомата.
хлопці викинули в тікток цифри;
рота, 118 людей.
в окопах 38
з 80ти половина штаб та тилове забезпечення
де ще 40???
кому віддають зарплату та надбавки???
07.10.2024 18:10 Відповісти
58 по штату
18 на позиції ( 6- 7 ще плюс дійсно потрібних)
а все інше "важливі посади для функціонування підрозділу" 😂
08.10.2024 01:20 Відповісти
шо значит без тцк? а им кого ловить теперь?
07.10.2024 21:42 Відповісти
Будть робити все, як раніше. М'яса багато не буває.
07.10.2024 22:42 Відповісти
 
 