130 частин є пріоритетними для комплектування і можуть залучати добровольців без участі ТЦК, - Генштаб ЗСУ
Понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.
Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати, напряму без участі ТЦК, призов військовозобов’язаних та резервістів визначає Генеральний штаб ЗС України", — розповів Горбач.
Наразі до пріоритетних підрозділів з комплектування належать більш ніж 130 військових частин різних видів та родів (сил) військ Збройних Сил України. Це, зокрема, військові частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та новостворених Сил безпілотних систем.
"Цей перелік військових частин постійно збільшується, адже створюються нові частини та підрозділи у ЗС України", — додав представник Генштабу.
Корупцією й не пахне ?
Р'яно...
Він знищив тисячі росіян...
Завдяки однієї бригади....
Ця бригада...
Елітна!
Висока підготвка...
Бійці - несамовитіі...
І їх кинули...
Довбойоби несусвітні...
Вам треба загальне наповнення армії чи штурмовики? На штурмовиків в великій кількості не розраховуйте, а армію наповнити можна, якщо прийняти відповідні постанови.
От мені друг пропонує гарну посаду в ЗСУ, але його частина не входить у ці 130, тому він мені прямо сказав - не може гарантувати що в ТЦК чи учебці не підітруться їхнім відношенням і не пошлють мене в іншу частину...
Та й в учебку з 2024 почали посилати всіх, а раніше можна було на небойову посаду піти без учебки (без учебки більший шанс, що тебе не пошлють у штурмовики).
А де ж вони теперка харчуватися будуть???
сам себе на...бав, бо казав що в тцк інваліди або жінки,
а я думаю що жінки моглиб замінити всіх, за деяким виключенням.
але ОПа цього не хоче.
щось там бреше, а не хоче
бо це бабло та лохторат
батьки моїх онуків це четверо офіцерів які майже не вилазять з півдня-соду з 2014го.
у комбригів та комбатів цілі гареми тих хто "воює" та "лужить" не тримавши в руках автомата.
хлопці викинули в тікток цифри;
рота, 118 людей.
в окопах 38
з 80ти половина штаб та тилове забезпечення
де ще 40???
кому віддають зарплату та надбавки???
18 на позиції ( 6- 7 ще плюс дійсно потрібних)
а все інше "важливі посади для функціонування підрозділу" 😂