130 частин є пріоритетними для комплектування і можуть залучати добровольців без участі ТЦК, - Генштаб ЗСУ

Понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати, напряму без участі ТЦК, призов військовозобов’язаних та резервістів визначає Генеральний штаб ЗС України", — розповів Горбач.

Наразі до пріоритетних підрозділів з комплектування належать більш ніж 130 військових частин різних видів та родів (сил) військ Збройних Сил України. Це, зокрема, військові частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та новостворених Сил безпілотних систем.

"Цей перелік військових частин постійно збільшується, адже створюються нові частини та підрозділи у ЗС України", — додав представник Генштабу.

