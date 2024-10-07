130 частей являются приоритетными для комплектования и могут привлекать добровольцев без участия ТЦК, - Генштаб ВСУ
Более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.
Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять, напрямую без участия ТЦК, призыв военнообязанных и резервистов определяет Генеральный штаб ВС Украины", - рассказал Горбач.
Сейчас к приоритетным подразделениям по комплектованию относятся более 130 воинских частей различных видов и родов (сил) войск Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, воинские части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и вновь созданных Сил беспилотных систем.
"Этот перечень воинских частей постоянно увеличивается, ведь создаются новые части и подразделения в ВС Украины", - добавил представитель Генштаба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Корупцією й не пахне ?
Р'яно...
Він знищив тисячі росіян...
Завдяки однієї бригади....
Ця бригада...
Елітна!
Висока підготвка...
Бійці - несамовитіі...
І їх кинули...
Довбойоби несусвітні...
Вам треба загальне наповнення армії чи штурмовики? На штурмовиків в великій кількості не розраховуйте, а армію наповнити можна, якщо прийняти відповідні постанови.
От мені друг пропонує гарну посаду в ЗСУ, але його частина не входить у ці 130, тому він мені прямо сказав - не може гарантувати що в ТЦК чи учебці не підітруться їхнім відношенням і не пошлють мене в іншу частину...
Та й в учебку з 2024 почали посилати всіх, а раніше можна було на небойову посаду піти без учебки (без учебки більший шанс, що тебе не пошлють у штурмовики).
А де ж вони теперка харчуватися будуть???
сам себе на...бав, бо казав що в тцк інваліди або жінки,
а я думаю що жінки моглиб замінити всіх, за деяким виключенням.
але ОПа цього не хоче.
щось там бреше, а не хоче
бо це бабло та лохторат
батьки моїх онуків це четверо офіцерів які майже не вилазять з півдня-соду з 2014го.
у комбригів та комбатів цілі гареми тих хто "воює" та "лужить" не тримавши в руках автомата.
хлопці викинули в тікток цифри;
рота, 118 людей.
в окопах 38
з 80ти половина штаб та тилове забезпечення
де ще 40???
кому віддають зарплату та надбавки???
18 на позиції ( 6- 7 ще плюс дійсно потрібних)
а все інше "важливі посади для функціонування підрозділу" 😂