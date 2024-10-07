130 частей являются приоритетными для комплектования и могут привлекать добровольцев без участия ТЦК, - Генштаб ВСУ

Более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять, напрямую без участия ТЦК, призыв военнообязанных и резервистов определяет Генеральный штаб ВС Украины", - рассказал Горбач.

Сейчас к приоритетным подразделениям по комплектованию относятся более 130 воинских частей различных видов и родов (сил) войск Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, воинские части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и вновь созданных Сил беспилотных систем.

"Этот перечень воинских частей постоянно увеличивается, ведь создаются новые части и подразделения в ВС Украины", - добавил представитель Генштаба.

