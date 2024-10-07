РУС
21 017 28

130 частей являются приоритетными для комплектования и могут привлекать добровольцев без участия ТЦК, - Генштаб ВСУ

зсу

Более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять, напрямую без участия ТЦК, призыв военнообязанных и резервистов определяет Генеральный штаб ВС Украины", - рассказал Горбач.

Сейчас к приоритетным подразделениям по комплектованию относятся более 130 воинских частей различных видов и родов (сил) войск Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, воинские части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и вновь созданных Сил беспилотных систем.

"Этот перечень воинских частей постоянно увеличивается, ведь создаются новые части и подразделения в ВС Украины", - добавил представитель Генштаба.

Генштаб ВС (6832) мобилизация (2886) добровольцы (1201) ТЦК (726)
+14
Як же ж повільно. Це мало бути зроблено у перший місяць масштабної війни. Зате крадуть зелені доволі спритно. Як то кажуть - дурні, дурні, а хитрі.
07.10.2024 16:55 Ответить
+8
Деревянные генералы продолжают воевать мясом и штыком. До тех пор, пока дрон на нейросетях не прилетит и не тюкнет в темечко.
07.10.2024 17:14 Ответить
+7
одну бригаду потрібно укомплектувати із особового складу Генштабу - буде сама укомплектована бригада і сама вмотивована....
07.10.2024 17:00 Ответить
Крадуть бо це їх стратегія поховання власних злочинів шляхом руйнування держави-немає держави, немає ні прокуратури, ні судів, НІКОГО хтоби зміг організувати правосуддя від імені та іменем держави, бо вона знищена, а ким?-підіть та розбериться!
07.10.2024 17:03 Ответить
Дійсно, ким??

07.10.2024 17:19 Ответить
Знову всі рівні ,але є рівніші ?

Корупцією й не пахне ?
07.10.2024 16:56 Ответить
130 частин це дофіга, всі ефективні бригади і частини з запасом туди входять
07.10.2024 17:24 Ответить
Добровольців щось не дуже -- яким побитом будуть залучати?
07.10.2024 16:57 Ответить
щойно вішали локшину, що не було чим обороняти Вугледар, тоді чим будете озброювати новобранців-потужними відосіками?
07.10.2024 16:58 Ответить
одну бригаду потрібно укомплектувати із особового складу Генштабу - буде сама укомплектована бригада і сама вмотивована....
07.10.2024 17:00 Ответить
Бригада називається тероборона Монако.
07.10.2024 17:19 Ответить
Вугледар....
Р'яно...
Він знищив тисячі росіян...

Завдяки однієї бригади....

Ця бригада...
Елітна!

Висока підготвка...
Бійці - несамовитіі...

І їх кинули...
Довбойоби несусвітні...
07.10.2024 17:02 Ответить
Без зміни правил гри це нічого не дасть. Армія має перестати бути рабством без термінів. Не всі готові йти в штурмовики. Чимала частина людей могла б піти на тилові посади, якби мала залізні гарантії повернення назад. Значна частина людей могла б бути задіяною в оборонці, в ППО, будівництві захисних споруд. Якби держава не перетворювала навіть айтішників з МО на штурмовиків. Припиніть злочинно змінювати ВОС.

Вам треба загальне наповнення армії чи штурмовики? На штурмовиків в великій кількості не розраховуйте, а армію наповнити можна, якщо прийняти відповідні постанови.

Вам треба загальне наповнення армії чи штурмовики? На штурмовиків в великій кількості не розраховуйте, а армію наповнити можна, якщо прийняти відповідні постанови.
07.10.2024 17:02 Ответить
Потрібна практично тільки піхота, потреби в тиловиках майже нема - там і так купа людей сидить в тилу.
07.10.2024 17:16 Ответить
Айтішник більше користі принесе програмуючи дрони, які знішують ворога, або РЕБ. Інженер більше користі принесе, ремонтуючи техніку. Але з них часто роблять одноразову пехоту.
07.10.2024 17:21 Ответить
Более того - потери пехоты большие именно потому, что инженерам не дают шанс довести до ума дистанционные виды оружия. Замкнутый круг.
07.10.2024 18:08 Ответить
Штабные советские генералы этого не хотят понимать, поэтому перспективы пока мрачные.
07.10.2024 18:41 Ответить
Чому б не зробити так для УСІХ добровольців? От ідеш добровільно - вибираєш собі посаду у відповідності зі своєю ВОС у будь-якій частині/підрозділі. Пофіг, бойова чи небойова посада, пріорітетна чи не пріорітетна частина, головне, щоб ця вакантна посада була і командиру ті підходиш.
От мені друг пропонує гарну посаду в ЗСУ, але його частина не входить у ці 130, тому він мені прямо сказав - не може гарантувати що в ТЦК чи учебці не підітруться їхнім відношенням і не пошлють мене в іншу частину...
Та й в учебку з 2024 почали посилати всіх, а раніше можна було на небойову посаду піти без учебки (без учебки більший шанс, що тебе не пошлють у штурмовики).
07.10.2024 17:17 Ответить
ВЛК і учебка для всіх, ага...
07.10.2024 17:22 Ответить
залучати добровольців без участі ТЦК

А де ж вони теперка харчуватися будуть???
07.10.2024 17:35 Ответить
Будуть продовжувати займатися "спортивною мобілізацією" - піймали / обілетили / відпустили.
07.10.2024 17:59 Ответить
130 вч некомплектні а зермак дав бронь мільльйону здорових, призовного віку чоловіків.
сам себе на...бав, бо казав що в тцк інваліди або жінки,
а я думаю що жінки моглиб замінити всіх, за деяким виключенням.
але ОПа цього не хоче.
щось там бреше, а не хоче
бо це бабло та лохторат
07.10.2024 17:56 Ответить
Якщо вас цікавить "некомплект", подивіться це https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE відео . Тут людина простою мовою пояснює, чому і звідки з'являється отой "некомплект" і чому фізично не вистачає людей. При тому що офіційно у війську - мільйон +.
07.10.2024 18:03 Ответить
Пока самое большое пополнение получил батальон "Монако".
07.10.2024 17:56 Ответить
я це знаю,
батьки моїх онуків це четверо офіцерів які майже не вилазять з півдня-соду з 2014го.
у комбригів та комбатів цілі гареми тих хто "воює" та "лужить" не тримавши в руках автомата.
хлопці викинули в тікток цифри;
рота, 118 людей.
в окопах 38
з 80ти половина штаб та тилове забезпечення
де ще 40???
кому віддають зарплату та надбавки???
07.10.2024 18:10 Ответить
58 по штату
18 на позиції ( 6- 7 ще плюс дійсно потрібних)
а все інше "важливі посади для функціонування підрозділу" 😂
08.10.2024 01:20 Ответить
шо значит без тцк? а им кого ловить теперь?
07.10.2024 21:42 Ответить
Будть робити все, як раніше. М'яса багато не буває.
07.10.2024 22:42 Ответить
 
 