Прямой призыв в воинскую часть: новые правила рекрутинга без визита в ТЦК

С 5 октября начнут действовать новые правила призыва на военную службу по мобилизации, инициированные Генштабом ВСУ и поддержанные правительством. Эти изменения радикально упрощают процедуру призыва и максимально исключают проблемы в этом процессе.

В частности, теперь все добровольцы в процессе призыва по мобилизации взаимодействуют исключительно напрямую с воинской частью, которую выбрали для службы. Обращаться и приходить в ТЦК и СП больше не нужно, также больше не будет происходить распределение в Учебных Центрах.

Подробная процедура для рекрутов-добровольцев:

1. Отклик на вакансию в выбранное подразделение Сил Обороны.

2. Прохождение отбора, получение положительного решения представителя подразделения.

3. Направление заявления с желанием призваться на военную службу по избранной должности командиру воинской части (в/ч).

4. Получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) от командира в/ч.

5. Прохождение ВВК (можно по месту учета в ТЦК или по месту нахождения пункта постоянной дислокации в/ч).

6. Принятие на службу по выбранной должности в пункте постоянной дислокации (ППД) выбранной в/ч.

7. В случае отсутствия опыта военной службы в течение последних 10 лет - отправка в командировку в Учебный Центр для прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП).

Еще несколько важных моментов:

прямой призыв пока возможен только по МОБИЛИЗАЦИИ; для службы по КОНТРАКТУ пока работает предыдущий механизм с Рекомендательными Письмами (читайте наши предыдущие посты по этому поводу);

прямой призыв работает и для граждан с рядовыми званиями, и с сержантскими, и с офицерскими;

п. 2 и п. 3 может быть реализован дистанционно по почте или в ППД в/ч - руководствуйтесь инструкциями представителя подразделения по этому поводу;

наличие направления на ВВК является документом, который делает невозможным принудительную мобилизацию граждан группами оповещения ТЦК не менее 5 дней с момента выдачи направления;

в соответствии с новыми правилами так же существуют приоритетные и неприоритетные подразделения; статус подразделения можно узнать у представителя подразделения после прохождения собеседования; прямой призыв по мобилизации в неприоритетные подразделения осуществляется после согласования назначения кандидатуры в ГШ (представители подразделений знают соответствующую процедуру);

о возможности прямого призыва в военные формирования, не входящие в состав ВСУ, уточняйте у представителя подразделения на собеседовании.

"Подробные разъяснения по процедуре реализации прямого призыва для представителей в/ч мы направим уже завтра непосредственно представителям подразделений, которые взаимодействуют с Lobby X по рекрутингу", - добавили в агентстве по трудоустройству.

Также в агентстве призвали обращаться в службу поддержки в случае возникновения вопросов или сложностей.

