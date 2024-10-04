РУС
14 546 95

Прямой призыв в воинскую часть: новые правила рекрутинга без визита в ТЦК

Прямий призов у військову частину

С 5 октября начнут действовать новые правила призыва на военную службу по мобилизации, инициированные Генштабом ВСУ и поддержанные правительством. Эти изменения радикально упрощают процедуру призыва и максимально исключают проблемы в этом процессе.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Lobby X - платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство.

В частности, теперь все добровольцы в процессе призыва по мобилизации взаимодействуют исключительно напрямую с воинской частью, которую выбрали для службы. Обращаться и приходить в ТЦК и СП больше не нужно, также больше не будет происходить распределение в Учебных Центрах.

Подробная процедура для рекрутов-добровольцев:

1. Отклик на вакансию в выбранное подразделение Сил Обороны.

2. Прохождение отбора, получение положительного решения представителя подразделения.

3. Направление заявления с желанием призваться на военную службу по избранной должности командиру воинской части (в/ч).

4. Получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) от командира в/ч.

5. Прохождение ВВК (можно по месту учета в ТЦК или по месту нахождения пункта постоянной дислокации в/ч).

6. Принятие на службу по выбранной должности в пункте постоянной дислокации (ППД) выбранной в/ч.

7. В случае отсутствия опыта военной службы в течение последних 10 лет - отправка в командировку в Учебный Центр для прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервис рекрутинга в "Резерв+" заработает в октябре этого года, - Минобороны

Еще несколько важных моментов:

  • прямой призыв пока возможен только по МОБИЛИЗАЦИИ; для службы по КОНТРАКТУ пока работает предыдущий механизм с Рекомендательными Письмами (читайте наши предыдущие посты по этому поводу);
  • прямой призыв работает и для граждан с рядовыми званиями, и с сержантскими, и с офицерскими;
  • п. 2 и п. 3 может быть реализован дистанционно по почте или в ППД в/ч - руководствуйтесь инструкциями представителя подразделения по этому поводу;
  • наличие направления на ВВК является документом, который делает невозможным принудительную мобилизацию граждан группами оповещения ТЦК не менее 5 дней с момента выдачи направления;
  • в соответствии с новыми правилами так же существуют приоритетные и неприоритетные подразделения; статус подразделения можно узнать у представителя подразделения после прохождения собеседования; прямой призыв по мобилизации в неприоритетные подразделения осуществляется после согласования назначения кандидатуры в ГШ (представители подразделений знают соответствующую процедуру);
  • о возможности прямого призыва в военные формирования, не входящие в состав ВСУ, уточняйте у представителя подразделения на собеседовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают

"Подробные разъяснения по процедуре реализации прямого призыва для представителей в/ч мы направим уже завтра непосредственно представителям подразделений, которые взаимодействуют с Lobby X по рекрутингу", - добавили в агентстве по трудоустройству.

Также в агентстве призвали обращаться в службу поддержки в случае возникновения вопросов или сложностей.

Напомним, ранее Кабмин разрешил командирам воинских частей лично отбирать бойцов, учитывая навыки и опыт, без привлечения ТКЦ и СП.

Автор: 

призыв (744) мобилизация (2880) рекрутинг (148)
+26
Содолі просрали дофіга мотивованого народу і отримали за це пенсію та героя України.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:15 Ответить
+23
Так,це буде мотивувати не пройобувати особовий склад.тому що добровольці підуть у ефективні підрозділи їх не будуть красти співробітники тцк за хабарі і переводити у інші бригади.але робити це треба було рік тому коли добровольців було значно більше.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:19 Ответить
+17
Це краще, ніж було. Не треба йти в ТЦК з відношенням, яке воєнком порве і відправить тебе куди попало. І з навчального центру вже не заберуть "не туди", бо навчатися відправлять з конкретної військової частини, в якій рекрут уже записаний.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:20 Ответить
І що ...??? Це тіпа має мотивувати ?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:13 Ответить
Так,це буде мотивувати не пройобувати особовий склад.тому що добровольці підуть у ефективні підрозділи їх не будуть красти співробітники тцк за хабарі і переводити у інші бригади.але робити це треба було рік тому коли добровольців було значно більше.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:19 Ответить
А в "неефективні" підрозділи так само продовжать ловити невдах без грошей.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:26 Ответить
Я б не назвав тих хлопців які зараз у нас у Сумській області невдахами це справжні чоловіки,взірці мужності невдахи топляться у тисі та переховуються у погрібах від тцк.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:04 Ответить
То це мабуть коло сотні тисяч "взірців мужності" зараз перебувають в СЗЧ?
показать весь комментарий
04.10.2024 15:13 Ответить
У СЗЧ різні історії Бог їм суддя.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:22 Ответить
То не 'невдахи'', а цивільні громадяни ''топляться!?''- чи їм допомагають? , котрих ,в незаконний і антилюдяний спосіб позбавили свободи вибору і котрі не хочуть бути співгромадянами нікчем ,які кепкують зі смертей своїх співвітчизників...
показать весь комментарий
05.10.2024 01:25 Ответить
Мотивувати це точно не буде, бо тим хто пройобуе, все одно будуть давати тих, кого не призвали напряму, бо підрозділи недоукомплектовані і їх все одно доукомплектують. А тих хто швидко доукомплектовався, будуть частіше посилати в саме пекло, і які б вони не були ефективними, втрати в них стануть як у неефективних.
До того ж ніхто не відміняв переведення: призвали в однин підрозділ і тупо перевели в інший! І ніхто тебе питати не буде!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:36 Ответить
Ви розумієте що ви баба з пісюном? Не треба шукати виправдань своєму боязузтву.Всі хто народився помре і всі ми гості на цьому світі і всім буде по ділам їхнім на тому світі.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:02 Ответить
Про "той світ" розказуйте комусь іншому. Зовсім не цікаво.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:15 Ответить
а чому ви збираєтесь на той світ?
шансів то 2-3%, якщо ви підготовлені нормально?
Нормально - це коли і самі трохи готуєтесь
показать весь комментарий
04.10.2024 16:57 Ответить
Тобто ви вірете у втрати у 2-3% включаючи тих, хто "зник безвісти" та родина не отримає нічого?
показать весь комментарий
04.10.2024 21:26 Ответить
Я мав на увазі загальну концепцію існування "того світу"
показать весь комментарий
05.10.2024 07:43 Ответить
- то нехай спеціалісту по ''бабам з пісюнами'' його мірою відміряно буде Амінь
показать весь комментарий
05.10.2024 01:49 Ответить
А щодо мотивування добровольців, то ніякого мотивування не буде, поки не буде чіткіх строків служби! Бо служба розглядається як білет в один кінець - і дембельнутися ти можеш або посмертно, або на інвалідному візку! Сильно це мотивує, як гадаєте?!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:42 Ответить
по контракту є строки чіткі. Три роки.
Краще б зробили два - було б більше бажаючих.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:45 Ответить
Це краще, ніж було. Не треба йти в ТЦК з відношенням, яке воєнком порве і відправить тебе куди попало. І з навчального центру вже не заберуть "не туди", бо навчатися відправлять з конкретної військової частини, в якій рекрут уже записаний.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:20 Ответить
Це все до сраки! Я пішов у навчальний центр, після 2 років на війни (командири проїбали поставити поставити мені БЗВП). і я звісно був у штаті підрозділу... Під кінець навчання прибігли "покупці" з ДШВ і почали грісти всіх підряд, включно зі мною, бо в них на руках був наказ з "підписом Залужного" (що у військових баранів дорівнює священому письму). Їм було пох, що я вже 2 роки як приписан до підрозділу, мене би тупо перевели!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:51 Ответить
Так перевели чи ні?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:57 Ответить
Как говориться, ******* не мешки таскать
показать весь комментарий
04.10.2024 17:31 Ответить
Це у Варшаві таке?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:29 Ответить
ТЦК втрачає МОНОПОЛІЮ на рекрута (та фінансові потоки, як нижче на фото наведено), тому краще однозначно!
показать весь комментарий
04.10.2024 15:19 Ответить
Бо викрадали тих, хто мав відношення в бажану військову частину.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:21 Ответить
Ось сама краща "мотивація"
показать весь комментарий
04.10.2024 14:31 Ответить
Ніт. Хто два з половиною роки шукав відмазки чому не він, просто знайде інші.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:38 Ответить
НЕ прошло блин и 3 лет как начало доходить что каждый должен быть на своем месте в бою !!! Тогда будет результат !!! Количеством мы не вытянем да и добровольцев уже днем с огнем не найдешь !!!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:32 Ответить
Содолі просрали дофіга мотивованого народу і отримали за це пенсію та героя України.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:15 Ответить
А ще Ю. Содоль отримав:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» ІІІ ступеня (2014)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року був призначений на посаду командувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Морської піхоти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 5 грудня - присвоєно військове звання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
********
За вашою логікою він з 2014 року почав все просерати, за що й отримував нагороди, посади та звання?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:29 Ответить
Так, з 2014.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:35 Ответить
тепер точно всі побіжуть
показать весь комментарий
04.10.2024 14:21 Ответить
Побіжуть ,тільки в який бік ?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:21 Ответить
>5. Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК
А там тебя пошлют в штурмовики, они нужнее, чем программисты и врачи-хирурги.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:21 Ответить
хто пошлють? лікарі на ВЛК?.. написано ж що ТЦК не мають права чіпати якщо людина проходить ВЛК.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:26 Ответить
ТЦК не имеют права вообще трогать гражданских людей, согласно Конституции. И шо?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:30 Ответить
де таке в Конституції написано? )) там справді є згадки про ТЦК? )
показать весь комментарий
04.10.2024 14:42 Ответить
Статья 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:44 Ответить
а збройні сили які твої права обмежують? всі претензії до військового стану - він теж в Коституції згаданий ))
показать весь комментарий
04.10.2024 14:51 Ответить
Навіть якщо Конституція дозволяє відступати від норм ст17 - це має бути прописано у законі. Воєнний стан регулюється законом про воєнний стан. Там не прописано, що військові/тцк можуть обмежувати людей у правах так, як це відбувається зараз.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:56 Ответить
Неверно. Статьи, действие которых может быть ограниченно, четко прописаны в Конституции. 17 статьи там нет. Никакой закон не может ограничить то, что закрпелено в Конституции.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:03 Ответить
Навпаки. КУ дозволяє обмеження певних прав перелік статей, які визначають права, що НЕ можуть бути обмежені. Статті 17 там немає:

"Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції."

Але, стаття 17 не встановлює права, тому і обмежити виконання цієї статті, напевно, у конституційний спосіб - неможливо. Відповідно, як не крути, відбуваються порушення Конституції за ст17.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:10 Ответить
Все верно. Я ошибся немного.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:31 Ответить
Однако, в этом перечне есть статья 29 и другие стати, которые нарушаются ТЦК.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:36 Ответить
Есть четко прописаные статьи Конституции, которые могут быть ограниченны при военном положении. Статьи 17 там нет. Кроме того, все ограничения должны быть на законных основаниях, а законы не могут противоречить Конституции.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:01 Ответить
Ця стаття, тут ніяким боком, вона для іншого. До того ж, у нас і так обмежені права і обмежені вони не армією, а паном Зелею
показать весь комментарий
04.10.2024 14:54 Ответить
Эта статья прямо нарушается ТЦК. ТЦК относятся к вооруженным силам. Они не могут задерживать, ограничивать свободу людей, не говоря уже про остальное.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:56 Ответить
ТЦК ніяк не порушує статтю 17 оскільки самі ТЦК нічого не обмежують, тому що діють в рамках закону.
Це все одно що звинувачувати мєнтів чи прокурорів в обмеженні твоїх прав і свобод, гарантованих Конституцією.
А стаття 17 - це взагалі про те що ХТОСЬ (читай диктатор чи заколотник) захоче використати армію для незаконних дій.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:10 Ответить
>ТЦК нічого не обмежують, тому що діють в рамках закону.
Юра ты дурак?
показать весь комментарий
04.10.2024 15:28 Ответить
перечитай ще раз статтю і спробуй зрозуміти для чого вона була написана. так можна дотриндітись до того що армія обмежує права і свободи кожного військовослужбовця коли командир ставить наказ.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:49 Ответить
Для того, чтобы гарантировать права людей, очевидно же. Если коммандир дает приказ, его надо выполнять, если этот приказ не приступный. Преступные приказы не выполняются.
Взамиоотношения военнослужащих определяются Конституцией, Законами и Уставом. Нарушение закона это преступление, как и неуставные взаимоотношения.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:11 Ответить
А права гражданских лиц не могут быть ограниченны ВСУ и военными формированиями, согласно Конституции. И приказы военных гражданские лица исполнять не обязаны, они касаются только военных.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:16 Ответить
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
...
7) перевіряти у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8 порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України ;

---
коротше поки ТЦК тебе не пакує в буса - все законно.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:41 Ответить
Проверить документы могут, при наличии законных оснований и докментов, которых у них обычно нет.
Ограничивать свободу, задеривать, держать в ТЦК или еще где-то не имеют права.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:47 Ответить
ви пропустили про комендантську годину, голи це запроваджується...
показать весь комментарий
04.10.2024 20:00 Ответить
а ще розбираєм по словам:
"військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади"
У вашому регіоні Генштаб видав наказ на подібні дії "уповноважених" осіб?!!??
показать весь комментарий
04.10.2024 20:05 Ответить
>наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК

Групи оповіщення нікого примусово мобілізувати і так права не мають.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:21 Ответить
Але ж мобілізовують, і ***** їм, що вони лише "групи оповіщення"
показать весь комментарий
04.10.2024 14:27 Ответить
Так, не мають. Але такі дрібниці їм не заважають "колядувати" на вулицях.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:28 Ответить
Це вже третя чи четверта схема в обхід ТЦК, але всі попередні так і не запрацювали. Протягом 2х місяців: учєбка, м`ясний підрозділ, труна.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:33 Ответить
не схема, а стратегія щодо мобілізації... а мобілізація провалюється бо є схеми подібні до
показать весь комментарий
04.10.2024 15:32 Ответить
Мобілізація провалюється, бо подібні до вас люди вважають нормою перетворення України на ще більш кошмарну пародію на ерефію задля якоїсь міфічної "перемоги". Кого ви зібрались перемагати такими методами? КНДР по ступеню *********** і людиноненависництва?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:11 Ответить
вибачте, але ви здається помилились адресою.. це ви мабуть до ОП адресували, а не особисто до мене
показать весь комментарий
04.10.2024 19:44 Ответить
що таке "групи оповіщення", на хвилинку... Можете хоч постанову якусь вказати?
показать весь комментарий
04.10.2024 15:30 Ответить
От в навчальному центрі і відправлять у "в/ч пріоритетного комплектування", а не куди хотів.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:25 Ответить
з якого пісюна якщо тебе напривила туди конкретна частина ?
нашо писати шось коли не шариш?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:28 Ответить
Ні. Спершу кандидата вже приймають на слоужбу, а потім від частини направляють у навчальний центр. Перевести в іншу в/ч зможуть лише за згодою поточного командира.

6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч Джерело:
показать весь комментарий
04.10.2024 14:28 Ответить
Що заважало зробити це два роки тому, масштабувати популярні підрозділи, забезпечити їх усім необхідним і спокійно набирати туди людей, а не плодити купу бригад з ******** командуванням та ******* забезпеченням?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:26 Ответить
бо ж спершу треба переконатись, що буває і гірше, це як з нашим "бездоганним"
показать весь комментарий
04.10.2024 15:34 Ответить
На пункті 5 у вас по чарівному змінюється в/ч і далі звичний шлях мобілізованого.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:27 Ответить
гадаю, що у людини яка свідомо піде в конкретну частину "по-чарівному" воно не зміниться...
показать весь комментарий
04.10.2024 15:36 Ответить
Ні, не зміниться. Спочатку приїжджаєш в частину, там зареєстровуєшся, і ти вже залізобетонно там будеш.
Питання чому хоча б рік тому це не зробили.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:50 Ответить
це дуже добре, насправді
показать весь комментарий
04.10.2024 14:31 Ответить
кацапы будут бегать к командирам ВЧ и пробивать вакансии.....
показать весь комментарий
04.10.2024 16:09 Ответить
З одної сторони добре, а з іншої, ніхто не завадить вже з тої частини до якої ти рекрутнешся, по рознарядці зверху, відправити певну кількість людей у "командировку" в якусь м"ясну бригаду, де некомплект особового складу. Ось підводні камені цієї, здавалось би доброї ініціативи.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:11 Ответить
або ти спеціально кздиш, або зрадобот.
В тебе навіть у військовому буде прописаний номер частини, як ти собі уявляєш, що тебе переведуть?
показать весь комментарий
04.10.2024 16:52 Ответить
Ти не в тємі, диванний воїн. Є така річ, як прикомандирувати. Тобто, номінально ти в одній частині, але знаходишся у відрядженні в іншій.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:01 Ответить
нет что б мотивировать молодежь деньгами, статусом, льготами, образованием, трудоустройством на госслужбу - плодят коррупцию..., командование раздует штаты деловодов и спикеров, а стрелков, медиков, саперов, как не было так и не будет... а откуда им взяться???
показать весь комментарий
04.10.2024 16:13 Ответить
Суть данной системы предельно проста, вы воюете, мы воруем. А кто не согласен, тот сепар и вата.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:22 Ответить
зеленский, по завданню сина генерала фсб дерьмака, має знищити мілони українців. Це йього ціль і ціль ху...а. Це головні вороги України. Ціль у них едина - знищити едентичьність, культуру, мову, віру, армію.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:27 Ответить
а мільйони росіян ні? чи ви тільки одну сторону рахуєте?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:35 Ответить
примусову мобілізацію громадян Джерело:

не зустрічав раніше таку форму мобілізації. Це з якого закону?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:06 Ответить
Це з голови хворих на голову злочинців в підпорядкуванні Татарова, Єрмака і Зеленського
показать весь комментарий
04.10.2024 17:13 Ответить
Переговори про що ? І з ким ? Змінилися умови ?

Він озвучив наступні умови:

Україна має відмовитися від спротиву.Україна має відмовитися від постачань західної зброї.Україна має відмовитися від вступу до НАТО та Євросоюзу.Україна має визнати "нові територіальні реалії" (окупацію Росією частини своєю території. - Ред.).Україна має надати російській мові статус державної.Україна має "дотримуватися свободи віросповідання". Джерело:
показать весь комментарий
04.10.2024 23:18 Ответить
Все ж для людей робиться, а вони чомусь незадоволені. Ну шо ж ти зробиш?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:02 Ответить
Шкода, що такого не було у 22-му.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:54 Ответить
Син моєї знайомої теж рекрутирувався. Але необережно зайшов у ТЦК за якоюсь довідкою. І раптово мобілізувася. Тепер вже на Донбасі.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:11 Ответить
" п. 2 та п. 3 може бути реалізований дистанційно поштою або в ППД в/ч - керуйтесь інструкціями представника підрозділу щодо цього" А чим ми тепер відрізняемося від підорашок, за які свободи воюємо ?
показать весь комментарий
04.10.2024 23:12 Ответить
Звертатись і приходити в більше не потрібно, також більше не відбуватиметься розподіл в Навчальних Центрах. -отже "бусифікаторів" разом з автобусами, можна спокійно мобілізувати,позаяк вони своє завдання перед " зевладою" вже виконали.Тепер мабуть можна і їх мобілізувати...???
показать весь комментарий
05.10.2024 09:54 Ответить
Пізно вс...ь.Вже ніхто не хоче ні через ТЦК ні через інші структури удобрювати посадки та залишати своїх діточок гододними сиротами
показать весь комментарий
05.10.2024 16:21 Ответить
суворість правил компенсовується необовязковістю їх виконання-мать анархія буде продовжуватись
показать весь комментарий
05.10.2024 23:27 Ответить
 
 