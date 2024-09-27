Сервис рекрутинга в "Резерв+" заработает в октябре этого года, - Минобороны

Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен для украинцев в октябре 2024 года. В обновлении появятся актуальные вакансии в воинских частях на боевые и небоевые позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это обновление значительно расширяет линейку сервисов, которые предоставляет Министерство обороны военным и гражданским лицам.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+" кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому будем ждать отзывов пользователей о своем опыте", - отметила Черногоренко.

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В Минобороны отметили, что новый сервис рекрутинга в приложении поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям.

Функционал сервиса

"В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ", - пояснили в оборонном ведомстве.

Особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Интуитивный интерфейс позволит быстро принять решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения, добавило Минобороны.

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Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая, в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.

За это время благодаря ему более 3 миллионов украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.