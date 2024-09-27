В "Армия+" военные могут обновить свой статус о военной службе, - Минобороны
В приложении "Армия+" введена новая функция исправления данных о службе для военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как пояснили в оборонном ведомстве, после запуска "Армии+" определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация о военной службе не отображается в приложении.
Почему была ошибка?
Чаще всего это случалось из-за того, что операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина.
Для исправления данных пользователю необходимо было установить приложение "Резерв+" и через него отправить запрос.
Разработан новый функционал
"Только за первые четыре недели релиза данные о своей службе актуализировали более 60 тысяч военных, в частности через "Резерв+". Это было неудобно, требовало установить еще одно приложение и не давало военному обратной связи о своей заявке на обновление данных", - рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Поэтому, по ее словам, в Минобороны разработали функционал, который позволяет обновить информацию о военной службе через приложение "Армия+" в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше по нему уточнить статус.
Что нужно сделать для обновления статуса в Армия+
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Загрузить/обновить приложение и авторизоваться;
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Если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе", тогда нажать "Я точно действующий военный";
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Заполнить форму, указать необходимые данные и отправить;
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Военный получит номер заявки, благодаря которому сможет отслеживать ее статус, и ожидать оповещения о результате.
В Минобороны добавили, что всего за полтора месяца работы в приложении "Армия+" авторизовались более 270 тысяч военнослужащих.
Приложение внедрила тысяча воинских частей, а также были поданы 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.
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