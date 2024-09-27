В "Армия+" военные могут обновить свой статус о военной службе, - Минобороны

В приложении "Армия+" введена новая функция исправления данных о службе для военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как пояснили в оборонном ведомстве, после запуска "Армии+" определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация о военной службе не отображается в приложении.

Почему была ошибка?

Чаще всего это случалось из-за того, что операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина.

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Для исправления данных пользователю необходимо было установить приложение "Резерв+" и через него отправить запрос.

Разработан новый функционал

"Только за первые четыре недели релиза данные о своей службе актуализировали более 60 тысяч военных, в частности через "Резерв+". Это было неудобно, требовало установить еще одно приложение и не давало военному обратной связи о своей заявке на обновление данных", - рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Поэтому, по ее словам, в Минобороны разработали функционал, который позволяет обновить информацию о военной службе через приложение "Армия+" в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше по нему уточнить статус.

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Что нужно сделать для обновления статуса в Армия+

Загрузить/обновить приложение и авторизоваться;

Если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе", тогда нажать "Я точно действующий военный";

Заполнить форму, указать необходимые данные и отправить;

Военный получит номер заявки, благодаря которому сможет отслеживать ее статус, и ожидать оповещения о результате.

В Минобороны добавили, что всего за полтора месяца работы в приложении "Армия+" авторизовались более 270 тысяч военнослужащих.

Приложение внедрила тысяча воинских частей, а также были поданы 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.

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