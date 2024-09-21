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Минобороны (9033) опрос (2651) продукты (1471) приложение (168) ВСУ (6271)

В приложении "Армия+" стартовал опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, - Минобороны

У застосунку

В субботу, 21 сентября, в мобильном приложении "Армия+" начался опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в частности суточными полевыми наборами продуктов №15 (обычные и усиленные с подогревом). Опрос продлится 14 дней.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве объяснили, что мнения защитников и защитниц Украины и потенциальный спрос на инклюзивные рационы позволят агентству Минобороны "Государственный оператор тыла" построить закупочную стратегию и принять решение о целесообразности приобретения сухпайков того или иного типа для ВСУ.

Отмечается, что Минобороны уже работает над расширением ассортимента сухпайков - в перечень доступных рационов войдут растительные, кошерные и халяльные наборы.

"Расширение перечня сухпайков - это важный шаг усовершенствования обеспечения наших военнослужащих. Вводя питание с учетом религиозных, медицинских и этических потребностей, Минобороны обеспечивает индивидуальные потребности каждого и каждой и создает лучшие условия для выполнения задач по защите Украины", - сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также: Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

В ведомстве заявили, что функционал приложения позволит быстро дистанционно собрать ответы военных и передать их "Государственному оператору тыла" для анализа и принятия решений.

Кроме этого, в Минобороны сообщили, что сейчас уже 250 тыс. военных авторизовались в "Армия+".

"Ежедневно до 10 тыс. пользователей регистрируются в приложении и могут реально влиять на изменения в армии. И я благодарна команде "Государственного оператора тыла" за инициативность и желание в своей работе учесть мнение военных, собранное через опрос в "Армия+", - заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Читайте также: В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 150 тысяч военных, - Минобороны
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Топ комментарии
+5
Головне, щоб геолокація була активована.
Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
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21.09.2024 19:04
+4
Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
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21.09.2024 19:18
+4
Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
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21.09.2024 19:27
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Головне, щоб геолокація була активована.
Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
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21.09.2024 19:04 Ответить
Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
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21.09.2024 19:27 Ответить
Звідки знає "алекс флеш", що відповідає не московиту, граючому роль "українця", який навмисно поводиться так
(як з контексту відповіді дописувача "алекс флеш" можна зрозуміти)
, що дописувач "алекс флеш", от взяв і "записав" його в українця, і зразу взяв і "одягнув" його, в українську вишиванку ?
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21.09.2024 23:17 Ответить
а чому тільки сухпайками??????? Бо напишуть реальний станспра!!!! Тільки на Рівенському полігоні начальника частини можна повішати!!!!
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21.09.2024 19:11 Ответить
то вішайте має бути якісний відбір керівництва, всіх погани перевішати щоб не пролізли вище
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21.09.2024 22:41 Ответить
Відправте скаргу на гарячу лінію міноборони. Зроблять всім наряди але харчування поліпшиться. Бо воно дійсно залежить від нас.частини.
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22.09.2024 00:07 Ответить
Скільки не розпитував солдат що воювали , ще ніхто не жалівся на якість і кількість харчування . А то що баба ДЖуля виступила в ВР на тему харчування то вона собі зробила негативний піар.
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21.09.2024 19:12 Ответить
Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
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21.09.2024 19:18 Ответить
146% в захваті. І дякують особистому втручанню Зеленского, у якого такий потужний менеджер Єрмак!
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21.09.2024 19:17 Ответить
рашики зліпили нову Ниву. Все Ілон Маск! Звертай виробництво Тесли

https://t.me/pecherymordora356
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21.09.2024 19:22 Ответить
До сраки ваш застосунок. Якщо людина пішла служити хрін зна коли, а частина забила на повідомлення воєнкомату, то її в системі нема.
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21.09.2024 19:26 Ответить
Генерал запитує солдат - ну як вас годують? -- солдати мовчать - чого мовчите? - виходить хорошо? -- боєць відповідає - виходить хорошо - заходить погано
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21.09.2024 19:37 Ответить
Військові віддали галети моїм собакам, бо ще не просрочені, а вже таким старим тхнуть, що і собаки не схотіли🤮 те саме з сухариками. А ще понадувалась гречка з тушонкою
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21.09.2024 19:45 Ответить
Пдри, сьогодні в столовкі,за 2.5роки. видали пайок,галімий,срок годності,10.10 .24,а так баланду дають, весь час,ми їбашим без вихідних
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21.09.2024 19:51 Ответить
Ага, похєрили (як завжди) те що започаткувалося при ''пороху'' і відповідало стандартам НАТО, а тепер запитують чи задоволені військові харчуванням. Цинізм в зелених бездонний!
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21.09.2024 20:01 Ответить
У мене вискакує помилка у опитуванні. Хрен його пройдеш у Армія+
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21.09.2024 20:38 Ответить
А чому не питають про м"ясо, яке неможливо їсти?
Саме тому і не питають.
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21.09.2024 21:25 Ответить
головне щоб глиніна купила собі ще один готель за мілярд гривень
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21.09.2024 22:38 Ответить
 
 