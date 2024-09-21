У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони
У суботу, 21 вересня, у мобільному застосунку "Армія+" розпочалося опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів № 15 (звичайні та посилені з підігрівом). Опитування триватиме 14 днів.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
У міністерстві пояснили, що думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони "Державний оператор тилу" побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.
Зазначається, що Міноборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків - до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.
"Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У відомстві заявили, що функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх "Державному оператору тилу" для аналізу та ухвалення рішень.
Окрім цього, у Міноборони повідомили, що наразі вже 250 тис. військових авторизувались в "Армія+".
"Щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді "Державного оператору тилу" за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в "Армія+"", - заявила замміністра оборони Катерина Черногоренко.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
(як з контексту відповіді дописувача "алекс флеш" можна зрозуміти)
, що дописувач "алекс флеш", от взяв і "записав" його в українця, і зразу взяв і "одягнув" його, в українську вишиванку ?
https://t.me/pecherymordora356
Саме тому і не питають.