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Міноборони (7016) опитування (1853) продукти (1068) додаток (462) ЗСУ (7200)

У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони

У застосунку

У суботу, 21 вересня, у мобільному застосунку "Армія+" розпочалося опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів № 15 (звичайні та посилені з підігрівом). Опитування триватиме 14 днів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві пояснили, що думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони "‎Державний оператор тилу" побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.

Зазначається, що Міноборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків - до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.

"Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Читайте також: Застосунок "Ветеран+" перебуває на етапі проведення консультацій, - Міноборони

У відомстві заявили, що функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх "Державному оператору тилу" для аналізу та ухвалення рішень. 

Окрім цього, у Міноборони повідомили, що наразі вже 250 тис. військових авторизувались в "Армія+".

"Щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді "Державного оператору тилу" за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в "Армія+"", - заявила замміністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: За місяць в "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, - Черногоренко
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Топ коментарі
+5
Головне, щоб геолокація була активована.
Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
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21.09.2024 19:04
+4
Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
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21.09.2024 19:18
+4
Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
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21.09.2024 19:27
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Головне, щоб геолокація була активована.
Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
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21.09.2024 19:04 Відповісти
Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
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21.09.2024 19:27 Відповісти
Звідки знає "алекс флеш", що відповідає не московиту, граючому роль "українця", який навмисно поводиться так
(як з контексту відповіді дописувача "алекс флеш" можна зрозуміти)
, що дописувач "алекс флеш", от взяв і "записав" його в українця, і зразу взяв і "одягнув" його, в українську вишиванку ?
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21.09.2024 23:17 Відповісти
а чому тільки сухпайками??????? Бо напишуть реальний станспра!!!! Тільки на Рівенському полігоні начальника частини можна повішати!!!!
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21.09.2024 19:11 Відповісти
то вішайте має бути якісний відбір керівництва, всіх погани перевішати щоб не пролізли вище
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21.09.2024 22:41 Відповісти
Відправте скаргу на гарячу лінію міноборони. Зроблять всім наряди але харчування поліпшиться. Бо воно дійсно залежить від нас.частини.
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22.09.2024 00:07 Відповісти
Скільки не розпитував солдат що воювали , ще ніхто не жалівся на якість і кількість харчування . А то що баба ДЖуля виступила в ВР на тему харчування то вона собі зробила негативний піар.
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21.09.2024 19:12 Відповісти
Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
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21.09.2024 19:18 Відповісти
146% в захваті. І дякують особистому втручанню Зеленского, у якого такий потужний менеджер Єрмак!
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21.09.2024 19:17 Відповісти
рашики зліпили нову Ниву. Все Ілон Маск! Звертай виробництво Тесли

https://t.me/pecherymordora356
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21.09.2024 19:22 Відповісти
До сраки ваш застосунок. Якщо людина пішла служити хрін зна коли, а частина забила на повідомлення воєнкомату, то її в системі нема.
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21.09.2024 19:26 Відповісти
Генерал запитує солдат - ну як вас годують? -- солдати мовчать - чого мовчите? - виходить хорошо? -- боєць відповідає - виходить хорошо - заходить погано
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21.09.2024 19:37 Відповісти
Військові віддали галети моїм собакам, бо ще не просрочені, а вже таким старим тхнуть, що і собаки не схотіли🤮 те саме з сухариками. А ще понадувалась гречка з тушонкою
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21.09.2024 19:45 Відповісти
Пдри, сьогодні в столовкі,за 2.5роки. видали пайок,галімий,срок годності,10.10 .24,а так баланду дають, весь час,ми їбашим без вихідних
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21.09.2024 19:51 Відповісти
Ага, похєрили (як завжди) те що започаткувалося при ''пороху'' і відповідало стандартам НАТО, а тепер запитують чи задоволені військові харчуванням. Цинізм в зелених бездонний!
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21.09.2024 20:01 Відповісти
У мене вискакує помилка у опитуванні. Хрен його пройдеш у Армія+
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21.09.2024 20:38 Відповісти
А чому не питають про м"ясо, яке неможливо їсти?
Саме тому і не питають.
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21.09.2024 21:25 Відповісти
головне щоб глиніна купила собі ще один готель за мілярд гривень
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21.09.2024 22:38 Відповісти
 
 