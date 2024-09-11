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За місяць в "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, - Черногоренко

Черногоренко розповіла, скільки військових зареєструвалися у застосунку Армія+

За місяць в застосунку "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців. Це наймасовіший і найшвидший ІТ-продукт за останні роки в армії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовиці, "Армія+" надає можливість отримувати зворотній зв'язок від авторизованих військовослужбовців та знати реальну ситуацію в армії. Черногоренко розповіла, що наразі є завдання  зробити можливим на основі цих даних роботу соціальних ліфтів в армії, щоб найкращі просувались по кар'єрних сходах.

Також, за словами замміністра, цифровізація різних процесів в армії дозволить подолати корупцію.

Окрім цього, Черногоренко згадала і про застосунок "Резерв+". Станом на 11 вересня там зареєструвалися 3,5 мільйона громадян.

Читайте також: У застосунку "Армія+" з’явиться електронне посвідчення військового, - Міноборони

"Ми зараз маємо три з половиною мільйони користувачів, це по суті три міста-мільйонника, і "Резерв+" дає нам можливість формувати мобілізаційні процеси за професійним профайлом. Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності. Разом із Генеральним штабом ми вже це робимо, ми вже приступили до професійної більш точної мобілізації і це також підтверджує, що прийняття рішення на підставі даних має бути розвинене саме в сфері оборони в першу чергу, тому що у нас війна", - розповіла заступниця міністра.

Раніше Черногоренко заявляла, що у Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.

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Топ коментарі
+6
давайте я вам скажу одну муйню ну як офісний планктон.
немає такого кода в світі коли один написав а другий не зламає..
питання чясу...
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11.09.2024 23:57
+4
Це навряд будуть як завжди кругле тягти, квадратне котити.
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12.09.2024 00:11
+3
Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності.
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11.09.2024 23:57
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невже хочя б ротація?
чи все як завзжди - непереможним ротом\відосом?
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11.09.2024 23:52 Відповісти
Цифровізація це добре, навіть супер, але стає питання безпеки, наскільки дійсно це безпечно..
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11.09.2024 23:53 Відповісти
давайте я вам скажу одну муйню ну як офісний планктон.
немає такого кода в світі коли один написав а другий не зламає..
питання чясу...
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11.09.2024 23:57 Відповісти
ти вже дав...
давати більше до вечора не моя тема...
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12.09.2024 01:13 Відповісти
А давайте ви мені як програмісту про "взломи" розповідати не станете, бо "взломати" можна лише те що піддається "взлому" будь-який програмний продукт має вразливість, але здебільшого з боку користувача, звичайно якщо код не на колінці студенти складали. За майже 70 років існування платіжних карток ніхто так і не "взломав" програмно саму картку або банкомат!!! "Ізі мані" з термінатора так і не відбулися бо це фізично неможливо, а світ перейшов до опен-соурс вважаючи що взлому саме програмного коду майже неможливиц, а ось знайти лоха який свв скаже або втулить карту в фейковий картоприйомник, або зареєструєтеся в телеграмі з власним ім'ям та ще й контрактний номер вкаже тоді все на раз.
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12.09.2024 01:18 Відповісти
а давайте не ви тільки програміст на цьому світі?
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12.09.2024 01:30 Відповісти
цицькі на пупі?
мамуня ти вже віце чемпіонткиня,
яку я люблю до безтями вже років з сорок...
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12.09.2024 00:24 Відповісти
Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності.
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11.09.2024 23:57 Відповісти
Це навряд будуть як завжди кругле тягти, квадратне котити.
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12.09.2024 00:11 Відповісти
https://tsn.ua/amp/********/nezalezhno-vid-togo-onovlyuvali-dani-chi-ni-u-tck-poyasnili-hto-otrimaye-povistki-poshtoyu-2657808.htmldani-chi-ni-u-tck-poyasnili-hto-otrimaye-povistki-poshtoyu-2657808.html&ved=2ahUKEwjBpYXT67uIAxWHAhAIHW9KAzoQFnoECBoQBQ&usg=AOvVaw2B17gxGxaCINCk1pSAuAgw За словами речника Полтавського ТЦК, повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні.

Ну а так то по скілам... Є дві руки дві ноги - скіл піхотинця за замовчуванням.
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12.09.2024 00:34 Відповісти
Хм. Як казав ще Богдан Хмельницький: - "руками збудоване руками руйнується". Я про те, що краще були б ці реєстри на папері чим в інтернеті де їх одного дня зручно вкрадуть росіяни. На війні краще коди ворог не знає про тебе майже нічого ніж повний набір інформації включно з тим де живе твоя сім'я.
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12.09.2024 00:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lD6PAE_STj4&list=RDEMBYoXRAybw4y6xpYJv6NKRQ&index=17

повний бак і птиця в польоті.
під понеділок буду в хаті..
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12.09.2024 00:15 Відповісти
Але ОПа не відкликала директиву по поведінці ТЦК, яка дискредитує військових.
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12.09.2024 11:18 Відповісти
 
 