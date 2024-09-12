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За месяц в "Армія+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих, - Черногоренко

Черногоренко розповіла, скільки військових зареєструвалися у застосунку Армія+

За месяц в приложении "Армія+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих. Это самый массовый и самый быстрый ІТ-продукт за последние годы в армии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, "Армія+" предоставляет возможность получать обратную связь от авторизованных военнослужащих и знать реальную ситуацию в армии. Черногоренко рассказала, что сейчас есть задача сделать возможным на основе этих данных работу социальных лифтов в армии, чтобы лучшие продвигались по карьерной лестнице.

Также, по словам замминистра, цифровизация различных процессов в армии позволит преодолеть коррупцию.

Кроме этого, Черногоренко вспомнила и о приложении "Резерв+". По состоянию на 11 сентября там зарегистрировались 3,5 миллиона граждан.

Также читайте: Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

"Мы сейчас имеем три с половиной миллиона пользователей, это по сути три города-миллионника, и "Резерв+" дает нам возможность формировать мобилизационные процессы по профессиональному профайлу. Мы впервые в истории страны будем мобилизовать, рекрутировать людей именно по тем "скиллам" и по тем навыкам, которые наиболее востребованы на определенной военно-учетной специальности. Вместе с Генеральным штабом мы уже это делаем, мы уже приступили к профессиональной более точной мобилизации и это также подтверждает, что принятие решения на основании данных должно быть развито именно в сфере обороны в первую очередь, потому что у нас война", - рассказала заместитель министра.

Ранее Черногоренко заявляла, что в Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9327) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+6
давайте я вам скажу одну муйню ну як офісний планктон.
немає такого кода в світі коли один написав а другий не зламає..
питання чясу...
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11.09.2024 23:57
+4
Це навряд будуть як завжди кругле тягти, квадратне котити.
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12.09.2024 00:11
+3
Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності.
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11.09.2024 23:57
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невже хочя б ротація?
чи все як завзжди - непереможним ротом\відосом?
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11.09.2024 23:52 Ответить
Цифровізація це добре, навіть супер, але стає питання безпеки, наскільки дійсно це безпечно..
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11.09.2024 23:53 Ответить
давайте я вам скажу одну муйню ну як офісний планктон.
немає такого кода в світі коли один написав а другий не зламає..
питання чясу...
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11.09.2024 23:57 Ответить
ти вже дав...
давати більше до вечора не моя тема...
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12.09.2024 01:13 Ответить
А давайте ви мені як програмісту про "взломи" розповідати не станете, бо "взломати" можна лише те що піддається "взлому" будь-який програмний продукт має вразливість, але здебільшого з боку користувача, звичайно якщо код не на колінці студенти складали. За майже 70 років існування платіжних карток ніхто так і не "взломав" програмно саму картку або банкомат!!! "Ізі мані" з термінатора так і не відбулися бо це фізично неможливо, а світ перейшов до опен-соурс вважаючи що взлому саме програмного коду майже неможливиц, а ось знайти лоха який свв скаже або втулить карту в фейковий картоприйомник, або зареєструєтеся в телеграмі з власним ім'ям та ще й контрактний номер вкаже тоді все на раз.
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12.09.2024 01:18 Ответить
а давайте не ви тільки програміст на цьому світі?
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12.09.2024 01:30 Ответить
цицькі на пупі?
мамуня ти вже віце чемпіонткиня,
яку я люблю до безтями вже років з сорок...
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12.09.2024 00:24 Ответить
Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності.
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11.09.2024 23:57 Ответить
Це навряд будуть як завжди кругле тягти, квадратне котити.
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12.09.2024 00:11 Ответить
https://tsn.ua/amp/********/nezalezhno-vid-togo-onovlyuvali-dani-chi-ni-u-tck-poyasnili-hto-otrimaye-povistki-poshtoyu-2657808.htmldani-chi-ni-u-tck-poyasnili-hto-otrimaye-povistki-poshtoyu-2657808.html&ved=2ahUKEwjBpYXT67uIAxWHAhAIHW9KAzoQFnoECBoQBQ&usg=AOvVaw2B17gxGxaCINCk1pSAuAgw За словами речника Полтавського ТЦК, повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні.

Ну а так то по скілам... Є дві руки дві ноги - скіл піхотинця за замовчуванням.
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12.09.2024 00:34 Ответить
Хм. Як казав ще Богдан Хмельницький: - "руками збудоване руками руйнується". Я про те, що краще були б ці реєстри на папері чим в інтернеті де їх одного дня зручно вкрадуть росіяни. На війні краще коди ворог не знає про тебе майже нічого ніж повний набір інформації включно з тим де живе твоя сім'я.
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12.09.2024 00:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lD6PAE_STj4&list=RDEMBYoXRAybw4y6xpYJv6NKRQ&index=17

повний бак і птиця в польоті.
під понеділок буду в хаті..
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12.09.2024 00:15 Ответить
Але ОПа не відкликала директиву по поведінці ТЦК, яка дискредитує військових.
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12.09.2024 11:18 Ответить
 
 