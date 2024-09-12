За месяц в "Армія+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих, - Черногоренко

За месяц в приложении "Армія+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих. Это самый массовый и самый быстрый ІТ-продукт за последние годы в армии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, "Армія+" предоставляет возможность получать обратную связь от авторизованных военнослужащих и знать реальную ситуацию в армии. Черногоренко рассказала, что сейчас есть задача сделать возможным на основе этих данных работу социальных лифтов в армии, чтобы лучшие продвигались по карьерной лестнице.

Также, по словам замминистра, цифровизация различных процессов в армии позволит преодолеть коррупцию.

Кроме этого, Черногоренко вспомнила и о приложении "Резерв+". По состоянию на 11 сентября там зарегистрировались 3,5 миллиона граждан.

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"Мы сейчас имеем три с половиной миллиона пользователей, это по сути три города-миллионника, и "Резерв+" дает нам возможность формировать мобилизационные процессы по профессиональному профайлу. Мы впервые в истории страны будем мобилизовать, рекрутировать людей именно по тем "скиллам" и по тем навыкам, которые наиболее востребованы на определенной военно-учетной специальности. Вместе с Генеральным штабом мы уже это делаем, мы уже приступили к профессиональной более точной мобилизации и это также подтверждает, что принятие решения на основании данных должно быть развито именно в сфере обороны в первую очередь, потому что у нас война", - рассказала заместитель министра.

Ранее Черногоренко заявляла, что в Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

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