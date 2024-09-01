Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

Анонсированное министром обороны приложение "Ветеран+" сейчас находится на этапе проведения консультаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

""Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на стадии консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, каким образом и как оперативно мы сможем оперативно реализовать этот продукт", - отметила она.

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Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".