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Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

Застосунок

Анонсированное министром обороны приложение "Ветеран+" сейчас находится на этапе проведения консультаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

""Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на стадии консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, каким образом и как оперативно мы сможем оперативно реализовать этот продукт", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в Украине подготовят до 3000 помощников ветеранов, - Шмыгаль

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".

Автор: 

ветераны (1106) Минобороны (9312) приложение (170)


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Топ комментарии
+2
Я зеленим бомбезну річ пропоную для закопування грошей в додатки! Треба взяти чинний класифікатор професій та на кожну створити свій додаток!
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01.09.2024 00:17
+1
На розробку софту роки йдуть в провідних компаній світу,а зелені наперсточники плодять застосунки швидше,чим ростуть гриби після дощу... тут пахне великим розпилом бабла.
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31.08.2024 23:40
+1
Коли вже Кріпак+?
А, вже є, Ресурс Резерв+
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01.09.2024 00:10
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev239.htm
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31.08.2024 23:25 Ответить
На розробку софту роки йдуть в провідних компаній світу,а зелені наперсточники плодять застосунки швидше,чим ростуть гриби після дощу... тут пахне великим розпилом бабла.
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31.08.2024 23:40 Ответить
Еще и рассказывают что Дия и все подобные ей приложения - самые защищенные в мире... При этом США объявляют награду за хакера, которого обвиняют во взломе этого приложения. Видимо США некуда деньги девать)
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31.08.2024 23:58 Ответить
Дія-це ще пів біди,хоч її і ламають постійно,а резерв+ взагалі білоруси розробляли,а Федоров впарив "найвеличнішому",як "потужно-найпотужніше" досягнення.
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01.09.2024 00:05 Ответить
Коли вже Кріпак+?
А, вже є, Ресурс Резерв+
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01.09.2024 00:10 Ответить
Краще Ростов+ з порадами як гелікоптерами нажите вивезти
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01.09.2024 01:45 Ответить
Я зеленим бомбезну річ пропоную для закопування грошей в додатки! Треба взяти чинний класифікатор професій та на кожну створити свій додаток!
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01.09.2024 00:17 Ответить
Якщо не розпилять стопіццот мільйонів на цей додаток - чом би й ні?

Наприклад, все шукаю як мені як ветерану зробити реконструктивну операцію після поранення за системою державних гарантій (тобто за державний рахунок).

Все, що зараз бачу - то за рахунок держави лище койко-місце та манна кашка.
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01.09.2024 08:18 Ответить
- есть, что попилить ?
- нет
- а Ветеран+ ?
- так у нас нет такого
- ну вот, разрабатывай
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01.09.2024 08:40 Ответить
 
 