Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны
Анонсированное министром обороны приложение "Ветеран+" сейчас находится на этапе проведения консультаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
""Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на стадии консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, каким образом и как оперативно мы сможем оперативно реализовать этот продукт", - отметила она.
Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".
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А, вже є,
РесурсРезерв+
Наприклад, все шукаю як мені як ветерану зробити реконструктивну операцію після поранення за системою державних гарантій (тобто за державний рахунок).
Все, що зараз бачу - то за рахунок держави лище койко-місце та манна кашка.
- нет
- а Ветеран+ ?
- так у нас нет такого
- ну вот, разрабатывай