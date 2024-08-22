До конца года в Украине подготовят до 3000 помощников ветеранов, - Шмыгаль
До конца года планируется подготовить до 3000 помощников ветеранов. Правительство выделило 2,9 млрд грн на подготовку таких специалистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство".
"Правительство реализует новую ветеранскую политику. Год назад определили ее контуры, сейчас претворяем в жизнь. Мы дали старт работе института помощника ветерана. Это специалисты, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируем подготовить около 3000 таких специалистов. На это в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда гривен, в будущем количество помощников ветерана будет расти", – сказал он.
Шмигаль отметил, что правительство также сформировало сеть ветеранских пространств. Он пояснил, что в одном пункте ветераны будут получать юридическую, социальную, информационную и другие виды поддержки. В то же время в Украине развивается сервисная инфраструктура для защитников, вводятся новые услуги, диджитализируются ветеранские сервисы, упрощаются процедуры и масштабируются "единые окна" для ветеранов в ЦПАУ.
"Это все происходит уже сейчас. Наш принцип — удобные и быстрые услуги без бюрократии. В регионах и громадах создаются структурные подразделения по ветеранской политике, ведь в центре определяем рамку, а конкретная ее реализация зависит от того, как будет работать власть на местах", – заметил Шмыгаль.
Поддержка ветеранов
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.
Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.
Также правительство приняло постановление, определяющее механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
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Так вони ще не крали
Ще варіант - помічницею обзавестися. Але жінка не зрозуміє ))
Інвест-няні багато інвестицій ''нанянчили'' для країни?
Памятаю як я будучи піонером 70 роках брали шефство над ветеранами нашого району .. називалось тимуровські загони. Це було безкоштовно і нам було за щастя поспілкуватись ......але тепер треба готувати помічників а не готувати майбутнє відповідальне покоління
Не треба нам приклади з тоталітарної держави, яка була суцільним концтабором