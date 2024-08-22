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Новости
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До конца года в Украине подготовят до 3000 помощников ветеранов, - Шмыгаль

Фахівці із супроводу ветеранів війни

До конца года планируется подготовить до 3000 помощников ветеранов. Правительство выделило 2,9 млрд грн на подготовку таких специалистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство".

"Правительство реализует новую ветеранскую политику. Год назад определили ее контуры, сейчас претворяем в жизнь. Мы дали старт работе института помощника ветерана. Это специалисты, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируем подготовить около 3000 таких специалистов. На это в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда гривен, в будущем количество помощников ветерана будет расти", – сказал он.

Шмигаль отметил, что правительство также сформировало сеть ветеранских пространств. Он пояснил, что в одном пункте ветераны будут получать юридическую, социальную, информационную и другие виды поддержки. В то же время в Украине развивается сервисная инфраструктура для защитников, вводятся новые услуги, диджитализируются ветеранские сервисы, упрощаются процедуры и масштабируются "единые окна" для ветеранов в ЦПАУ.

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"Это все происходит уже сейчас. Наш принцип — удобные и быстрые услуги без бюрократии. В регионах и громадах создаются структурные подразделения по ветеранской политике, ведь в центре определяем рамку, а конкретная ее реализация зависит от того, как будет работать власть на местах", – заметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью, - Минветеранов

Поддержка ветеранов

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.

Также правительство приняло постановление, определяющее механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Автор: 

ветераны (1106) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+15
Допомога ветеранам піде ....на..... зарплатню помічникам?
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22.08.2024 20:12
+10
Створюйте робочі місця для тих же ветеранів, а не плодіть дармоїдів!
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22.08.2024 20:20
+8
А как там "инвест няни" поживают? Много наняньчили? Сколько на них бюджетных денег потрптили?
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22.08.2024 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Допомога ветеранам піде ....на..... зарплатню помічникам?
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22.08.2024 20:12 Ответить
виявляється шо гроші в бюджеті є
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22.08.2024 20:13 Ответить
Створюйте робочі місця для тих же ветеранів, а не плодіть дармоїдів!
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22.08.2024 20:20 Ответить
А как там "инвест няни" поживают? Много наняньчили? Сколько на них бюджетных денег потрптили?
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22.08.2024 20:21 Ответить
ТЦКашнків туди поназначають ?
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22.08.2024 20:27 Ответить
звучить як інцест няні,боюся уявити як це виглядає на практиці
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22.08.2024 20:28 Ответить
3 мільярда розділити на 3000 це по мільйону гривень на рило помічника?
Так вони ще не крали
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22.08.2024 20:31 Ответить
Нахрєна мені помічник? Нє, якщо на шару - то робота йому знайдеться. Город копати, наприклад.
Ще варіант - помічницею обзавестися. Але жінка не зрозуміє ))
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22.08.2024 20:47 Ответить
Розпілювання бюджету продовжується прикриваючись ''благими намірами''.
Інвест-няні багато інвестицій ''нанянчили'' для країни?
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22.08.2024 20:56 Ответить
По мільйону гривень за одного помічника? Це за рік? Гм, підготовка МБА дешевша...
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22.08.2024 21:24 Ответить
3 млрд. тільки на підготовку???? Не кисло..

Памятаю як я будучи піонером 70 роках брали шефство над ветеранами нашого району .. називалось тимуровські загони. Це було безкоштовно і нам було за щастя поспілкуватись ......але тепер треба готувати помічників а не готувати майбутнє відповідальне покоління
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22.08.2024 22:07 Ответить
Це було безкоштовно і нам було за щастя поспілкуватись ......

Не треба нам приклади з тоталітарної держави, яка була суцільним концтабором
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22.08.2024 22:30 Ответить
дайте Ветерану гідну пенсію,він винайме собі потрібного найфаховішого помічника чи помічницю
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22.08.2024 22:41 Ответить
А 3.9 млрд як прикажеш освоїти?
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23.08.2024 11:17 Ответить
 
 