Зеленский поручил Кабмину утвердить Национальную стратегию ветеранской политики

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Об этом он заявил на 7-м Международном ветеранском форуме 22 августа, также соответствующий указ был опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Во время выступления глава государства указал на важность привлечения ветеранов к общественной жизни. По его словам, ветеранская политика должна предусматривать поддержку участников боевых действий, но также "реальные возможности в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев, собственного развития, своей семьи, своей громады, всего нашего государства".

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"Сегодня для обеспечения этого своим указом я поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Это документы, отражающие все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь громады, региона, государства", – подчеркнул Зеленский.

Указ "О неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины", поручает правительству утвердить стратегию ветеранской политики на период до 2030 года.

Кроме того, документ предусматривает утверждение стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и ряд мер по поддержке ветеранов.

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