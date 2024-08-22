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Зеленский поручил Кабмину утвердить Национальную стратегию ветеранской политики

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Об этом он заявил на 7-м Международном ветеранском форуме 22 августа, также соответствующий указ был опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Во время выступления глава государства указал на важность привлечения ветеранов к общественной жизни. По его словам, ветеранская политика должна предусматривать поддержку участников боевых действий, но также "реальные возможности в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев, собственного развития, своей семьи, своей громады, всего нашего государства".

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"Сегодня для обеспечения этого своим указом я поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Это документы, отражающие все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь громады, региона, государства", – подчеркнул Зеленский.

Указ "О неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины", поручает правительству утвердить стратегию ветеранской политики на период до 2030 года.

Кроме того, документ предусматривает утверждение стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и ряд мер по поддержке ветеранов.

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Автор: 

ветераны (1106) Зеленский (20202) Кабмин (14024)


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Топ комментарии
+2
краще б затвердив смерну кару заа коррупцію
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22.08.2024 19:32
+1
Зеля, іди геть! Ти прострочений, не порушуй Конституцію яку сьогодні згадав!
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22.08.2024 19:50
+1
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22.08.2024 22:28
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краще б затвердив смерну кару заа коррупцію
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22.08.2024 19:32 Ответить
Єдина пправильна ветеранська політика повинна бути така.

Воював - громадянин. Виборець.

Ухилявся - не маєш права ні на що взагалі.
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22.08.2024 19:46 Ответить
Маньяки, серійні вбивці, зрадники в тюрмах мають право на голосування. Не кажіть маячні.
Майте розум, не переповідайте суспільної тупості.
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22.08.2024 19:55 Ответить
Суспільна тупість - ховатися під жінчиними спідницями та сподіватися, що війна їх омине.
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22.08.2024 19:58 Ответить
Скільки вам потрібно часу, щоб зрозуміти що ефективність стратегії "живий паркан" мала дуже малий відрізок часу?
Чи розумієте військові потреби в переході на один калібр (натівськи)?
Скільки часу тепер треба на замовлення обладнання (наприклад, виготовлення патронів)?
Що можна чекати від "виловлених"/не мотивованих людей з підготовкою в місяць?
Ви говорите словами гніву, це очікувана реакція в безнадійних сподіваннях.
Прохання думати, ненависть та зневага робить суспільство керованим та деградованим.
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22.08.2024 21:28 Ответить
Одні й ті ж мантри у зрадойобів.
1. Патронний завод. Шукай технологів, пищи бізнес-план, залучай гроші, будуй. Хто заважає? Яким боком тут держава? Так, буде основним ринком збуту. Не більше.

2. 24.02.22 в мене взагалі не було ніякої підготовки окрім володіння мисливською зброєю. З першого дня і до недавніх пір на нулі безвилазно.

3. Яке почуття може бути до ухилянтів, окрім зневаги?
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23.08.2024 06:16 Ответить
Слухайте, ви вже зовсім берега путаете. В Запоріжжі снайпера "Одеса" менти кошмарили за релоудінг.
*****, які оформлення? Ви на якій планеті існуєте? Ви пустоголові.
Фізичні адреси чпшників зливають раніше ніж ті релокуються.
Немає слів, втопить свої знання в першій діжці багна і ідіть собі з Богом.
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23.08.2024 08:05 Ответить
Зеля, іди геть! Ти прострочений, не порушуй Конституцію яку сьогодні згадав!
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22.08.2024 19:50 Ответить
ветеранами становляться п1сля перемоги
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22.08.2024 20:38 Ответить
Це ти так придумав, щоб тебе ухилянтом до кінця війни ніхто не називав.
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22.08.2024 20:50 Ответить
Свинособачих попів прикриває,видатних нагороджуєже,за ветеранів піклується. Вже ****** не знає кому лизать,щоб залишитись на Банковій і подєльників не позбавишся,"Разом прийшли,разом і підемо."
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22.08.2024 22:10 Ответить
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22.08.2024 22:28 Ответить
 
 