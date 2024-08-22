Зеленский поручил Кабмину утвердить Национальную стратегию ветеранской политики
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.
Об этом он заявил на 7-м Международном ветеранском форуме 22 августа, также соответствующий указ был опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Во время выступления глава государства указал на важность привлечения ветеранов к общественной жизни. По его словам, ветеранская политика должна предусматривать поддержку участников боевых действий, но также "реальные возможности в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев, собственного развития, своей семьи, своей громады, всего нашего государства".
"Сегодня для обеспечения этого своим указом я поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Это документы, отражающие все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь громады, региона, государства", – подчеркнул Зеленский.
Указ "О неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины", поручает правительству утвердить стратегию ветеранской политики на период до 2030 года.
Кроме того, документ предусматривает утверждение стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и ряд мер по поддержке ветеранов.
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Чи розумієте військові потреби в переході на один калібр (натівськи)?
Скільки часу тепер треба на замовлення обладнання (наприклад, виготовлення патронів)?
Що можна чекати від "виловлених"/не мотивованих людей з підготовкою в місяць?
Ви говорите словами гніву, це очікувана реакція в безнадійних сподіваннях.
Прохання думати, ненависть та зневага робить суспільство керованим та деградованим.
1. Патронний завод. Шукай технологів, пищи бізнес-план, залучай гроші, будуй. Хто заважає? Яким боком тут держава? Так, буде основним ринком збуту. Не більше.
2. 24.02.22 в мене взагалі не було ніякої підготовки окрім володіння мисливською зброєю. З першого дня і до недавніх пір на нулі безвилазно.
3. Яке почуття може бути до ухилянтів, окрім зневаги?
*****, які оформлення? Ви на якій планеті існуєте? Ви пустоголові.
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