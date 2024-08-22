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Зеленський доручив Кабміну затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це він заявив на 7-му Міжнародному ветеранському форумі 22 серпня, також відповідний указ було опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу глава держави вказав на важливість залучення ветеранів до суспільного життя. За його словами, ветеранська політика має передбачати підтримку учасників бойових дій, але також "реальні можливості надалі реалізувати себе заради України й українців, власного розвитку, своєї сім’ї, своєї громади, всієї нашої держави".

"Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, які відображають всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави", – наголосив Зеленський.

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Указ "Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України", доручає уряду затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року.

Крім того, документ передбачає затвердження стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та низку заходів із підтримки ветеранів.

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Автор: 

ветерани (1068) Зеленський (23659) Кабмін (14061)


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Топ коментарі
+2
краще б затвердив смерну кару заа коррупцію
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22.08.2024 19:32
+1
Зеля, іди геть! Ти прострочений, не порушуй Конституцію яку сьогодні згадав!
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22.08.2024 19:50
+1
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22.08.2024 22:28
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краще б затвердив смерну кару заа коррупцію
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22.08.2024 19:32 Відповісти
Єдина пправильна ветеранська політика повинна бути така.

Воював - громадянин. Виборець.

Ухилявся - не маєш права ні на що взагалі.
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22.08.2024 19:46 Відповісти
Маньяки, серійні вбивці, зрадники в тюрмах мають право на голосування. Не кажіть маячні.
Майте розум, не переповідайте суспільної тупості.
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22.08.2024 19:55 Відповісти
Суспільна тупість - ховатися під жінчиними спідницями та сподіватися, що війна їх омине.
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22.08.2024 19:58 Відповісти
Скільки вам потрібно часу, щоб зрозуміти що ефективність стратегії "живий паркан" мала дуже малий відрізок часу?
Чи розумієте військові потреби в переході на один калібр (натівськи)?
Скільки часу тепер треба на замовлення обладнання (наприклад, виготовлення патронів)?
Що можна чекати від "виловлених"/не мотивованих людей з підготовкою в місяць?
Ви говорите словами гніву, це очікувана реакція в безнадійних сподіваннях.
Прохання думати, ненависть та зневага робить суспільство керованим та деградованим.
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22.08.2024 21:28 Відповісти
Одні й ті ж мантри у зрадойобів.
1. Патронний завод. Шукай технологів, пищи бізнес-план, залучай гроші, будуй. Хто заважає? Яким боком тут держава? Так, буде основним ринком збуту. Не більше.

2. 24.02.22 в мене взагалі не було ніякої підготовки окрім володіння мисливською зброєю. З першого дня і до недавніх пір на нулі безвилазно.

3. Яке почуття може бути до ухилянтів, окрім зневаги?
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23.08.2024 06:16 Відповісти
Слухайте, ви вже зовсім берега путаете. В Запоріжжі снайпера "Одеса" менти кошмарили за релоудінг.
*****, які оформлення? Ви на якій планеті існуєте? Ви пустоголові.
Фізичні адреси чпшників зливають раніше ніж ті релокуються.
Немає слів, втопить свої знання в першій діжці багна і ідіть собі з Богом.
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23.08.2024 08:05 Відповісти
Зеля, іди геть! Ти прострочений, не порушуй Конституцію яку сьогодні згадав!
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22.08.2024 19:50 Відповісти
ветеранами становляться п1сля перемоги
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22.08.2024 20:38 Відповісти
Це ти так придумав, щоб тебе ухилянтом до кінця війни ніхто не називав.
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22.08.2024 20:50 Відповісти
Свинособачих попів прикриває,видатних нагороджуєже,за ветеранів піклується. Вже ****** не знає кому лизать,щоб залишитись на Банковій і подєльників не позбавишся,"Разом прийшли,разом і підемо."
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22.08.2024 22:10 Відповісти
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22.08.2024 22:28 Відповісти
 
 