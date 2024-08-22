Зеленський доручив Кабміну затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це він заявив на 7-му Міжнародному ветеранському форумі 22 серпня, також відповідний указ було опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу глава держави вказав на важливість залучення ветеранів до суспільного життя. За його словами, ветеранська політика має передбачати підтримку учасників бойових дій, але також "реальні можливості надалі реалізувати себе заради України й українців, власного розвитку, своєї сім’ї, своєї громади, всієї нашої держави".

"Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, які відображають всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави", – наголосив Зеленський.

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Указ "Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України", доручає уряду затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року.

Крім того, документ передбачає затвердження стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та низку заходів із підтримки ветеранів.

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