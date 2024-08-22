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Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Сирським. ВIДЕО

Президент провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським  на прикордонні Сумщини. Обговорено оперативну обстановку, посилення оборони та ситуацію після початку Курської операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - зазначив Зеленський.

Крім того, начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції.  Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

"Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Сумська область (3667) Сирський Олександр (607)


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Топ коментарі
+5
"Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних", спустіться на землю, йолопи. По Глухову Сумська область русняві fpv-дрони літають як у себе дома, КАБи як по розкладу, в ранці, в обід і вечером. Ауууу!! ***@ны!!!
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22.08.2024 14:21
+3
Ті шо власним коштом?)
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22.08.2024 12:57
+3
А звідки він вийшов. По першому кадру, таке враження як з шкавчика. Знов кіно знімають
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22.08.2024 13:28
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От то з ліво на фото...🤡говнокомандучий у зеленому , стоїть шось таке безнадійне та безпомічне але озлобленне ...
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22.08.2024 12:53 Відповісти
Та ні, то просто в.о. президента.
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22.08.2024 12:54 Відповісти
Мабуть щось для ЗСУ привіз: техніку різну, дрони, снайперські комплекси, покришки, пересувні лазні... Всі бачили?
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22.08.2024 12:53 Відповісти
Ті шо власним коштом?)
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22.08.2024 12:57 Відповісти
Він особисто не зобов"язаний. Це епархія Прем"єра.

Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) тре потягом везти. Ви десь бачив, щоб волонтери ешелонами вантажі возили ?
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22.08.2024 15:10 Відповісти
При чому тут бригада, хпй хоч батальону допоможе або роті. І до чого тут прем'ер? ******* Порошенко без прем'єрів ЗСУ забезпечує, не ешелонами але як може.
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22.08.2024 15:37 Відповісти
Знову демагогія. При усій повазі до Порошенка - він може забезпечити усі ... бригад ??
Нє ! Це повинна робити держава і МО. А Прем"єр керує цим процесом.



Мабуть щось для ЗСУ привіз: техніку різну, дрони, снайперські комплекси, покришки, пересувні лазні... Всі бачили?

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22.08.2024 15:42 Відповісти
Чому УСІ бригади? Не чипляйтеся до слів. Порошенко робить що може. Цього мало і по вашому він повинен забезпечити всі ЗСУ і тільки так? А що зробім Zєльонський і його челядь крім шкоди для ВСИХ ЗСУ?
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22.08.2024 15:52 Відповісти
Ще раз - ЗеПрезидент особисто не зобов"язаний. Це епархія Прем"єра.

Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) треба потягом везти вантажі. Це завдання держави.
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23.08.2024 18:39 Відповісти
Читай уважно і вище, і зараз. Я не про преZЕдента, а про олігарха Zєльонського. Різницю відчуваєш? Ахмєтов, Порошенко та інші, тобі і Zєльонському в приклад.
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24.08.2024 07:20 Відповісти
Немає у нас олігархів. Складання списків на час війни ЗеПрезидент призупинив. Може потім і себе впише.

Якщо серйозно - наразі інфи мало щоб Зеленського вже зараховувати до олігархів. Він подав декларацію.
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24.08.2024 14:19 Відповісти
А якщо серйозно, що (окрім прем`єра) заважає Zєльонському допомагати ЗСУ? Особисто мені, а також Порошенку, Ахмєтову... і багато кому, ніякі прем`єри нічим не заважають.
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25.08.2024 07:18 Відповісти
Він на держ. посаді. Можуть звинувати у використанні владних повноважень і самопіарі за держ. кошт. Крім того, його дружина приймає участь у гуманітарних проектах.
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25.08.2024 15:36 Відповісти
Воно піариться кожного дня, але то таке. Якщо не секрет, ви кізяки якого сорту курите?
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25.08.2024 17:08 Відповісти
1. Він щоденно інформує населення країни. Повинен інформувати. А в якому форматі у законах не написано, мабуть.

2. Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
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25.08.2024 19:28 Відповісти
Ми живемо в такий час і в такій країні де нічого приховати не можна. Zєльонський ніколи і нічим не допомагав ЗСУ, концерти сєпарам давав, закликав до розхитування влади в Україні... Це всі його "досігнення". Можете вигадувати які завгодно виправдовування для нього, але це ніяк не міняє суть справи. А з кізяками обережно, не захоплюйтеся.
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26.08.2024 08:28 Відповісти
Я його не захищаю. У нього і так захисників вистачає.

Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
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26.08.2024 16:49 Відповісти
Мене дуже тішить, що ваше джерело натхнення вичерпалося.
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26.08.2024 19:20 Відповісти
Так, часто простіше промовчати.
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28.08.2024 14:06 Відповісти
Це однозначно краще ніж вигадувати якісь "об'єктивні" причини аморальних дій преZедента.
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29.08.2024 08:59 Відповісти
Я не захищаю. І нічого не вигадую. Є об"єктивна реальність - цей кандидат набрав 73% голосів виборців, які прийшли на вибори. Усі інші гордо відмовились.

Відповідно, він діє так, як хоче і може. Усе інше наші проблєми - народу.
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29.08.2024 12:29 Відповісти
Тобто саме велий відсоток підтримки (73%) виправдовує дії і бездяільність преZедента? Оригвнальна логіка.
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29.08.2024 13:52 Відповісти
Так, саме так. " Я отримав карт-бланш ..." Фсьо ... до наступних виборів, допоки не імпічмент, чи сам, чи ще якийсь форс-мажор.
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29.08.2024 18:01 Відповісти
Ви захопилися своїм філософством і забули про що мова.
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29.08.2024 22:31 Відповісти


Тобто саме велий відсоток підтримки (73%) виправдовує дії і бездяільність преZедента? Оригвнальна логіка.

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30.08.2024 04:00 Відповісти
роутер на соплях повісили "не торкатися"
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22.08.2024 12:55 Відповісти
По обличчю Зеленського видно,що він перебуває в піднесеному настрої,а ФСБшний кнур Андрюша "Найотужніший" виглядає так,наче йому в штани нагадило 5-ть "найефективніших" менеджерів
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22.08.2024 12:58 Відповісти
Та він з прохмелюги,один воду жлуктав.
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22.08.2024 13:17 Відповісти
А ось реальність: "Я з Глухова, по нас луплять кожного дня, за хлібом страшно сходити, вже спимо в підвалах! Але жодного натяку на евакуацію. На російських ресурсах викладають відео, як іскандер влучив по місту, а в нас ніде нічого!!!! Знаєте, що це - пережити атаку кабів та іскандерів за одну ніч? Нас уже здали?»
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22.08.2024 13:00 Відповісти
Як завжди кіношна зйомка, та продакт плейсмент...
Цікаво то йому в офшор гонорар "капає"?..
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22.08.2024 13:15 Відповісти
А звідки він вийшов. По першому кадру, таке враження як з шкавчика. Знов кіно знімають
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22.08.2024 13:28 Відповісти
"Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних", спустіться на землю, йолопи. По Глухову Сумська область русняві fpv-дрони літають як у себе дома, КАБи як по розкладу, в ранці, в обід і вечером. Ауууу!! ***@ны!!!
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22.08.2024 14:21 Відповісти
Зелені патологічні брехуни.
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22.08.2024 15:00 Відповісти
Показуха, все як завжди
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22.08.2024 15:51 Відповісти
 
 