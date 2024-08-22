Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Сирським. ВIДЕО

Президент провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським на прикордонні Сумщини. Обговорено оперативну обстановку, посилення оборони та ситуацію після початку Курської операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - зазначив Зеленський.

Крім того, начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

"Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - додав Зеленський.

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