Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Сирським. ВIДЕО
Президент провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським на прикордонні Сумщини. Обговорено оперативну обстановку, посилення оборони та ситуацію після початку Курської операції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - зазначив Зеленський.
Крім того, начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.
"Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) тре потягом везти. Ви десь бачив, щоб волонтери ешелонами вантажі возили ?
Нє ! Це повинна робити держава і МО. А Прем"єр керує цим процесом.
Мабуть щось для ЗСУ привіз: техніку різну, дрони, снайперські комплекси, покришки, пересувні лазні... Всі бачили?
Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) треба потягом везти вантажі. Це завдання держави.
Якщо серйозно - наразі інфи мало щоб Зеленського вже зараховувати до олігархів. Він подав декларацію.
2. Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
Відповідно, він діє так, як хоче і може. Усе інше наші проблєми - народу.
Тобто саме велий відсоток підтримки (73%) виправдовує дії і бездяільність преZедента? Оригвнальна логіка.
Цікаво то йому в офшор гонорар "капає"?..