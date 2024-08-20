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Новини Війна
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Російські війська витрачають утричі більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ, - Сирський

Російські війська витрачають утричі більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ, - Сирський

Ворог підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях українських захисників на сході та півдні нашої держави. У середньому загарбники витрачають 44,5 тис. боєприпасів на добу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на Конгресі місцевої та регіональної влади, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами головкома, у період з 6 до 14 серпня війська РФ витратили 400,63 тис. артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тис. на добу. Це втричі більше, ніж витрачають Збройні сили України - 131,46 тис., або 14,6 тис. на добу відповідно.

Водночас, згідно з даними, які навів Сирський, співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів у липні-серпні цього року становило 3:1, тоді як у період січня-травня цього року, - 7:1, або приблизно 70 тис. до 10 тис. щодня.

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Крім цього, він нагадав, що в жовтні-грудні 2023 року російські війська витрачали понад 30 тис. артилерійських боєприпасів щодня, тоді як ЗСУ - до 10 тис.. У серпні-вересні 2023 року війська РФ витрачали приблизно 20 тис. щодня, а ЗСУ приблизно 13 тис..

Також головком ЗСУ додав, що ворог обстрілює ракетами критичні об'єкти економіки, цивільну інфраструктуру та ключові об'єкти промислового комплексу України.

"Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9600 ракет і майже 14 тис. ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2400 ракет і 9200 безпілотників", - проінформував Сирський.

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Автор: 

боєприпаси (2265) ЗСУ (7519) Сирський Олександр (602)


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Топ коментарі
+15
І шо говнокомандувач з цим робить особисто? Чи просто констатує і так відомий факт?
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20.08.2024 19:45
+10
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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20.08.2024 19:49
+10
Причина проста. У нас катастрофічна нестача ***********. А на Донбасі тепер взагалі снарядний голод. І не тільки. Звідти мольби про дрони, міни, снаряди, техніку і людей.
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20.08.2024 19:50
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Донеччину здаєш?
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20.08.2024 19:44 Відповісти
І шо говнокомандувач з цим робить особисто? Чи просто констатує і так відомий факт?
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20.08.2024 19:45 Відповісти
Нічого Верховний головнокомандувач і його тінь Головнокомандувач не роблять. Як завжди звинувачують США і захід, що мало дають снрядів і мін і зебіли вірять.
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20.08.2024 21:28 Відповісти
Завтра - ГКЧП (Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР) закінчив своє існування 21 серпня 1991 року.
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20.08.2024 19:47 Відповісти
тому що зсу бк не отримує.Знайшов чим хвалитися.
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20.08.2024 19:48 Відповісти
А давай у наступ коли у ворога в 4 раза більше снарядів. Молодці.
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20.08.2024 19:49 Відповісти
А коли в орків менше снарядів буде? Одна КНДР по снарядам сильніша за НАТО,
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20.08.2024 20:19 Відповісти
Тому що НАТО готується воювати не снарядами чи піхотою а авіацією чи ракетами і в них цієї авіації більше чим в Китаї раші та інших посіпак та вона має технічну перевагу... і першим ділом вони саме це оновлюють а не танки і гармати

А щодо надання Україні снарядів то це у них не пріорітеті... тому що перемоги на орками вони не хочуть а просто щоб не програли... про це вже давно відкрито говорять , інакше б перестали з ними торгувати ресурсами та поставляти збройні технології
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20.08.2024 21:34 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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20.08.2024 19:49 Відповісти
Наше МО це лише відділення ОП. Безбалансове.
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20.08.2024 19:55 Відповісти
Причина проста. У нас катастрофічна нестача ***********. А на Донбасі тепер взагалі снарядний голод. І не тільки. Звідти мольби про дрони, міни, снаряди, техніку і людей.
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20.08.2024 19:50 Відповісти
Так вам же будь-хто з МО, чи ОП скаже, що це не їх проблеми, а проблеми волонтерки Юсупової.
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20.08.2024 20:33 Відповісти
Бо вони їх мають, ze підлабузник((( Ze blood show go one!((( Смерть ворогам Української України!
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20.08.2024 19:55 Відповісти
Проте шоу "курська операція" так подобається ze-фанатам гатунку 73%((( Захоплюємо чуже - нікчемне, втрачаючи своє надважливе(((
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20.08.2024 19:58 Відповісти
На нефтебазе под Ростовом горит топливо на $200 млн.
Это годовой бюджет среднего российского города.
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20.08.2024 20:10 Відповісти
Какая разница кто поставляет топливо вражеской армии, государственная или частная компания, их надо однозначно ликвидировать..
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20.08.2024 21:36 Відповісти
Ну і чому "найвеличніший",міністр МЗС і міністр оборони не їдуть в ті країни де можна закупити ********** наприклад південа Корея ,Філіпіни ітд , чи вони надіются що президенти інших країн будуть цим займатись?
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20.08.2024 20:13 Відповісти
Навіщо інформувати зайвий раз ворога про наявність в нас ***********?
Може краще - "стратегічна невизначеність"...?
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20.08.2024 20:19 Відповісти
А якшо вернутися у 19 рік, то найвеличнійший казав, шо якшо гроші витрачатиина армію, то тоді не вистачить на дороги,наприклад. Да зебіли?
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20.08.2024 20:27 Відповісти
Він це казав напередодні вторгнення. А в 19-му було інше - про війну, і долар по 45, і що цього не сталося, коли він прийшов до влади.
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20.08.2024 22:03 Відповісти
А може просто треба точніше стріляти, а не так, як кацапи, по радянським підручникам? Тобто треба попадати в ціль, а не просто витрачати б/к? До речі, дивився колись відео з ЗСУ - ну там типу як би зібралися кацапи на штурм, треба їх налякати, так не треба лякати - треба знищувати.
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20.08.2024 20:31 Відповісти
Щоб точніше стріляти, треба мати ракети та високоточні бп...

А ще навчати новачків не прискорено півтори місяці а хоча б як тупі орки 3 місяці
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20.08.2024 21:37 Відповісти
Це потрібно відсвяткувати?
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20.08.2024 20:39 Відповісти
А що при наступі війська зазвичай витрачають менше, ніж обороняющіся?
Стандартна статистика для будь-якої війни. Влітку 2023 р. ми використали в 2-3 рази більше арти, ніж РФ. Але цю статистику Сирський чомусь "забув".
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20.08.2024 20:45 Відповісти
"Счетовод" доморощений.
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20.08.2024 20:58 Відповісти
Какие-то космические количества используемых артиллерийских боеприпасов. До 2,1 миллион в месяц. В НАТО никогда не было и не будет столько снарядов.
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20.08.2024 21:07 Відповісти
Ох і молодець Пан Генерал, ох і підняв "мотивацію" , краще б промовчав, цим лише довів одне, що військово-політичне керівництво абсолютно безнадійне і абсолютно імпотентне, яке не здатне в повній мірі забезпечити власні Збройні Сили всім необхідним
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20.08.2024 21:23 Відповісти
Готує відмазку.
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20.08.2024 21:27 Відповісти
И такого двоечника главнокомандующим поставили - кошмар . Один выстрел каждые 5 секунд в среднем и один в три часа - это получается соотношение 1 : 3 , грамотеи .
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20.08.2024 21:38 Відповісти
В статті нема нічого про секунди. Ти не свої думки коментуєш?
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24.08.2024 22:44 Відповісти
Ніхріна собі. Такі цифри. Кацапи собі ще десь 50 мільйонів снарядів дістали? Бо це цифри на рівні квітня - травня 22 року
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20.08.2024 21:41 Відповісти
Скільки з цих "14,6 тис. на добу", постріли українського виробництва чи законтрактовані в іноземних виробників на сталій основі?
Бо це гімно-командувачу добре сісти, лапки на кендюсі скласти і чекати на допомогу від партнерів. Ну а шо? Схеми крутяться, бабло тече!
А як отим хлопцям з фото на сторожу при гарматі перетворитися?
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20.08.2024 21:42 Відповісти
 
 