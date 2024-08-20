Російські війська витрачають утричі більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ, - Сирський
Ворог підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях українських захисників на сході та півдні нашої держави. У середньому загарбники витрачають 44,5 тис. боєприпасів на добу.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на Конгресі місцевої та регіональної влади, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами головкома, у період з 6 до 14 серпня війська РФ витратили 400,63 тис. артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тис. на добу. Це втричі більше, ніж витрачають Збройні сили України - 131,46 тис., або 14,6 тис. на добу відповідно.
Водночас, згідно з даними, які навів Сирський, співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів у липні-серпні цього року становило 3:1, тоді як у період січня-травня цього року, - 7:1, або приблизно 70 тис. до 10 тис. щодня.
Крім цього, він нагадав, що в жовтні-грудні 2023 року російські війська витрачали понад 30 тис. артилерійських боєприпасів щодня, тоді як ЗСУ - до 10 тис.. У серпні-вересні 2023 року війська РФ витрачали приблизно 20 тис. щодня, а ЗСУ приблизно 13 тис..
Також головком ЗСУ додав, що ворог обстрілює ракетами критичні об'єкти економіки, цивільну інфраструктуру та ключові об'єкти промислового комплексу України.
"Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9600 ракет і майже 14 тис. ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2400 ракет і 9200 безпілотників", - проінформував Сирський.
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А щодо надання Україні снарядів то це у них не пріорітеті... тому що перемоги на орками вони не хочуть а просто щоб не програли... про це вже давно відкрито говорять , інакше б перестали з ними торгувати ресурсами та поставляти збройні технології
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.
Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.
Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.
Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.
Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.
А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.
Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.
Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
Это годовой бюджет среднего российского города.
Може краще - "стратегічна невизначеність"...?
А ще навчати новачків не прискорено півтори місяці а хоча б як тупі орки 3 місяці
Стандартна статистика для будь-якої війни. Влітку 2023 р. ми використали в 2-3 рази більше арти, ніж РФ. Але цю статистику Сирський чомусь "забув".
Бо це гімно-командувачу добре сісти, лапки на кендюсі скласти і чекати на допомогу від партнерів. Ну а шо? Схеми крутяться, бабло тече!
А як отим хлопцям з фото на сторожу при гарматі перетворитися?