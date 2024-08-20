Российские войска тратят втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем ВСУ, - Сырский
Враг поддерживает высокую интенсивность артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников на востоке и юге нашего государства. В среднем захватчики тратят 44,5 тыс. боеприпасов в сутки.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время онлайн-выступления на Конгрессе местной и региональной власти, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главкома, в период с 6 по 14 августа войска РФ израсходовали 400,63 тыс. артиллерийских боеприпасов, или в среднем 44,5 тыс. в сутки. Это втрое больше, чем расходуют Вооруженные силы Украины - 131,46 тыс. или 14,6 тыс. в сутки соответственно.
В то же время, согласно данным, которые привел Сырский, соотношение расходования артиллерийских боеприпасов в июле-августе этого года составляло 3:1, тогда как в период января-мая этого года, - 7:1, или примерно 70 тыс. к 10 тыс. ежедневно.
Кроме этого, он напомнил, что в октябре-декабре 2023 года российские войска расходовали более 30 тыс. артиллерийских боеприпасов ежедневно, тогда как ВСУ - до 10 тыс. В августе-сентябре 2023 года войска РФ расходовали примерно 20 тыс. ежедневно, а ВСУ примерно 13 тыс.
Также главком ВСУ добавил, что враг обстреливает ракетами критические объекты экономики, гражданскую инфраструктуру и ключевые объекты промышленного комплекса Украины.
"С начала широкомасштабной агрессии противник применил более 9600 ракет и почти 14 тыс. ударных дронов. Средствами противовоздушной обороной уничтожены более 2400 ракет и 9200 беспилотников", - проинформировал Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А щодо надання Україні снарядів то це у них не пріорітеті... тому що перемоги на орками вони не хочуть а просто щоб не програли... про це вже давно відкрито говорять , інакше б перестали з ними торгувати ресурсами та поставляти збройні технології
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.
Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.
Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.
Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.
Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.
А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.
Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.
Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
Это годовой бюджет среднего российского города.
Може краще - "стратегічна невизначеність"...?
А ще навчати новачків не прискорено півтори місяці а хоча б як тупі орки 3 місяці
Стандартна статистика для будь-якої війни. Влітку 2023 р. ми використали в 2-3 рази більше арти, ніж РФ. Але цю статистику Сирський чомусь "забув".
Бо це гімно-командувачу добре сісти, лапки на кендюсі скласти і чекати на допомогу від партнерів. Ну а шо? Схеми крутяться, бабло тече!
А як отим хлопцям з фото на сторожу при гарматі перетворитися?