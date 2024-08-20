Российские войска тратят втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем ВСУ, - Сырский

Враг поддерживает высокую интенсивность артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников на востоке и юге нашего государства. В среднем захватчики тратят 44,5 тыс. боеприпасов в сутки.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время онлайн-выступления на Конгрессе местной и региональной власти, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главкома, в период с 6 по 14 августа войска РФ израсходовали 400,63 тыс. артиллерийских боеприпасов, или в среднем 44,5 тыс. в сутки. Это втрое больше, чем расходуют Вооруженные силы Украины - 131,46 тыс. или 14,6 тыс. в сутки соответственно.

В то же время, согласно данным, которые привел Сырский, соотношение расходования артиллерийских боеприпасов в июле-августе этого года составляло 3:1, тогда как в период января-мая этого года, - 7:1, или примерно 70 тыс. к 10 тыс. ежедневно.

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Кроме этого, он напомнил, что в октябре-декабре 2023 года российские войска расходовали более 30 тыс. артиллерийских боеприпасов ежедневно, тогда как ВСУ - до 10 тыс. В августе-сентябре 2023 года войска РФ расходовали примерно 20 тыс. ежедневно, а ВСУ примерно 13 тыс.

Также главком ВСУ добавил, что враг обстреливает ракетами критические объекты экономики, гражданскую инфраструктуру и ключевые объекты промышленного комплекса Украины.

"С начала широкомасштабной агрессии противник применил более 9600 ракет и почти 14 тыс. ударных дронов. Средствами противовоздушной обороной уничтожены более 2400 ракет и 9200 беспилотников", - проинформировал Сырский.

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