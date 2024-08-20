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Новости Война
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Российские войска тратят втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем ВСУ, - Сырский

Російські війська витрачають утричі більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ, - Сирський

Враг поддерживает высокую интенсивность артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников на востоке и юге нашего государства. В среднем захватчики тратят 44,5 тыс. боеприпасов в сутки.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время онлайн-выступления на Конгрессе местной и региональной власти, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главкома, в период с 6 по 14 августа войска РФ израсходовали 400,63 тыс. артиллерийских боеприпасов, или в среднем 44,5 тыс. в сутки. Это втрое больше, чем расходуют Вооруженные силы Украины - 131,46 тыс. или 14,6 тыс. в сутки соответственно.

В то же время, согласно данным, которые привел Сырский, соотношение расходования артиллерийских боеприпасов в июле-августе этого года составляло 3:1, тогда как в период января-мая этого года, - 7:1, или примерно 70 тыс. к 10 тыс. ежедневно.

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Кроме этого, он напомнил, что в октябре-декабре 2023 года российские войска расходовали более 30 тыс. артиллерийских боеприпасов ежедневно, тогда как ВСУ - до 10 тыс. В августе-сентябре 2023 года войска РФ расходовали примерно 20 тыс. ежедневно, а ВСУ примерно 13 тыс.

Также главком ВСУ добавил, что враг обстреливает ракетами критические объекты экономики, гражданскую инфраструктуру и ключевые объекты промышленного комплекса Украины.

"С начала широкомасштабной агрессии противник применил более 9600 ракет и почти 14 тыс. ударных дронов. Средствами противовоздушной обороной уничтожены более 2400 ракет и 9200 беспилотников", - проинформировал Сырский.

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Автор: 

боеприпасы (2333) ВСУ (6568) Александр Сырский (580)


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Топ комментарии
+15
І шо говнокомандувач з цим робить особисто? Чи просто констатує і так відомий факт?
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20.08.2024 19:45
+10
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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20.08.2024 19:49
+10
Причина проста. У нас катастрофічна нестача ***********. А на Донбасі тепер взагалі снарядний голод. І не тільки. Звідти мольби про дрони, міни, снаряди, техніку і людей.
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20.08.2024 19:50
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Правила форума Совет форумчан
Донеччину здаєш?
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20.08.2024 19:44 Ответить
І шо говнокомандувач з цим робить особисто? Чи просто констатує і так відомий факт?
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20.08.2024 19:45 Ответить
Нічого Верховний головнокомандувач і його тінь Головнокомандувач не роблять. Як завжди звинувачують США і захід, що мало дають снрядів і мін і зебіли вірять.
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20.08.2024 21:28 Ответить
Завтра - ГКЧП (Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР) закінчив своє існування 21 серпня 1991 року.
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20.08.2024 19:47 Ответить
тому що зсу бк не отримує.Знайшов чим хвалитися.
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20.08.2024 19:48 Ответить
А давай у наступ коли у ворога в 4 раза більше снарядів. Молодці.
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20.08.2024 19:49 Ответить
А коли в орків менше снарядів буде? Одна КНДР по снарядам сильніша за НАТО,
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20.08.2024 20:19 Ответить
Тому що НАТО готується воювати не снарядами чи піхотою а авіацією чи ракетами і в них цієї авіації більше чим в Китаї раші та інших посіпак та вона має технічну перевагу... і першим ділом вони саме це оновлюють а не танки і гармати

А щодо надання Україні снарядів то це у них не пріорітеті... тому що перемоги на орками вони не хочуть а просто щоб не програли... про це вже давно відкрито говорять , інакше б перестали з ними торгувати ресурсами та поставляти збройні технології
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20.08.2024 21:34 Ответить
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02ej7CSFY9nMvKjyS5VSMYoBt545CWMGk9HDnoietBsXbdc4hWxdECZkiVnAKtNmL5l?__cft__[0]=AZVN4gfrEozhfXGHfIL0gHWMdU5Wm_iaevvK94A9BiCSD8lVPBdpKcrsmYtnyGfZRquSINXGirzab-TQ2a2M_iLmGP2ocAbO_ngQIldNV2UsmOwkH3Xy4xHZZVwpkORt1_Evlj0_qKcTvYCz0D8seYv0&__tn__=%2CO%2CP-R · Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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20.08.2024 19:49 Ответить
Наше МО це лише відділення ОП. Безбалансове.
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20.08.2024 19:55 Ответить
Причина проста. У нас катастрофічна нестача ***********. А на Донбасі тепер взагалі снарядний голод. І не тільки. Звідти мольби про дрони, міни, снаряди, техніку і людей.
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20.08.2024 19:50 Ответить
Так вам же будь-хто з МО, чи ОП скаже, що це не їх проблеми, а проблеми волонтерки Юсупової.
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20.08.2024 20:33 Ответить
Бо вони їх мають, ze підлабузник((( Ze blood show go one!((( Смерть ворогам Української України!
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20.08.2024 19:55 Ответить
Проте шоу "курська операція" так подобається ze-фанатам гатунку 73%((( Захоплюємо чуже - нікчемне, втрачаючи своє надважливе(((
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20.08.2024 19:58 Ответить
На нефтебазе под Ростовом горит топливо на $200 млн.
Это годовой бюджет среднего российского города.
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20.08.2024 20:10 Ответить
Какая разница кто поставляет топливо вражеской армии, государственная или частная компания, их надо однозначно ликвидировать..
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20.08.2024 21:36 Ответить
Ну і чому "найвеличніший",міністр МЗС і міністр оборони не їдуть в ті країни де можна закупити ********** наприклад південа Корея ,Філіпіни ітд , чи вони надіются що президенти інших країн будуть цим займатись?
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20.08.2024 20:13 Ответить
Навіщо інформувати зайвий раз ворога про наявність в нас ***********?
Може краще - "стратегічна невизначеність"...?
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20.08.2024 20:19 Ответить
А якшо вернутися у 19 рік, то найвеличнійший казав, шо якшо гроші витрачатиина армію, то тоді не вистачить на дороги,наприклад. Да зебіли?
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20.08.2024 20:27 Ответить
Він це казав напередодні вторгнення. А в 19-му було інше - про війну, і долар по 45, і що цього не сталося, коли він прийшов до влади.
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20.08.2024 22:03 Ответить
А може просто треба точніше стріляти, а не так, як кацапи, по радянським підручникам? Тобто треба попадати в ціль, а не просто витрачати б/к? До речі, дивився колись відео з ЗСУ - ну там типу як би зібралися кацапи на штурм, треба їх налякати, так не треба лякати - треба знищувати.
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20.08.2024 20:31 Ответить
Щоб точніше стріляти, треба мати ракети та високоточні бп...

А ще навчати новачків не прискорено півтори місяці а хоча б як тупі орки 3 місяці
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20.08.2024 21:37 Ответить
Це потрібно відсвяткувати?
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20.08.2024 20:39 Ответить
А що при наступі війська зазвичай витрачають менше, ніж обороняющіся?
Стандартна статистика для будь-якої війни. Влітку 2023 р. ми використали в 2-3 рази більше арти, ніж РФ. Але цю статистику Сирський чомусь "забув".
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20.08.2024 20:45 Ответить
"Счетовод" доморощений.
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20.08.2024 20:58 Ответить
Какие-то космические количества используемых артиллерийских боеприпасов. До 2,1 миллион в месяц. В НАТО никогда не было и не будет столько снарядов.
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20.08.2024 21:07 Ответить
Ох і молодець Пан Генерал, ох і підняв "мотивацію" , краще б промовчав, цим лише довів одне, що військово-політичне керівництво абсолютно безнадійне і абсолютно імпотентне, яке не здатне в повній мірі забезпечити власні Збройні Сили всім необхідним
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20.08.2024 21:23 Ответить
Готує відмазку.
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20.08.2024 21:27 Ответить
И такого двоечника главнокомандующим поставили - кошмар . Один выстрел каждые 5 секунд в среднем и один в три часа - это получается соотношение 1 : 3 , грамотеи .
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20.08.2024 21:38 Ответить
В статті нема нічого про секунди. Ти не свої думки коментуєш?
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24.08.2024 22:44 Ответить
Ніхріна собі. Такі цифри. Кацапи собі ще десь 50 мільйонів снарядів дістали? Бо це цифри на рівні квітня - травня 22 року
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20.08.2024 21:41 Ответить
Скільки з цих "14,6 тис. на добу", постріли українського виробництва чи законтрактовані в іноземних виробників на сталій основі?
Бо це гімно-командувачу добре сісти, лапки на кендюсі скласти і чекати на допомогу від партнерів. Ну а шо? Схеми крутяться, бабло тече!
А як отим хлопцям з фото на сторожу при гарматі перетворитися?
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20.08.2024 21:42 Ответить
 
 