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Новости Война
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ВСУ начали ощущать нехватку снарядов после переброски подразделений на Курщину, - FT

Після перекидання сил на Курщину в ЗСУ відчувається брак снарядів

После начала операции в Курской области РФ подразделения ВСУ на других направлениях начали снова нормировать снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

"Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих орудий - впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом - из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России", - пишет издание.

Журналисты со ссылкой на неназванного чиновника отметили, что даже за несколько дней до начала операции на Курщине оборона в Донецкой области "давала трещину".

"Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", - говорится в материале.

Читайте: Вымышленный статус Путина, который "никогда не ошибается", становится неустойчивым, - The Times

Официальные лица, участвующие в операции, отметили, что для обеспечения операции на Курщине Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, в том числе элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.

По меньшей мере 20 украинских подразделений участвуют в операции. Некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта, отмечают авторы.

В то же время собеседники издания отметили, что офицеры и пехотинцы, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

"Сейчас никто не может попросить (о ротации). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области. - Ред.)", - говорит неназванный военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Украины на Курщине никак не связана с процессом вступления в ЕС, - Еврокомиссия

Автор: 

боеприпасы (2333) ВСУ (6565) Курск (1088)


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Топ комментарии
+15
Журнашлюшки знову за своє , мовляв - Курськ це помилка , він причина всіх теперішніх бід в ЗСУ .
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
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20.08.2024 14:31
+14
Зе Перемога!
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20.08.2024 14:21
+12
Ох і FT. Ну всі неназвані командири і солдати їм про все розповідають. Як на духу. Задовбують ці вкиди.
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20.08.2024 14:48
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Зе Перемога!
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20.08.2024 14:21 Ответить
Пірова. Як завжди.
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20.08.2024 14:32 Ответить
Вигравать війну будемо то як? Яку позицію можна виставити на переговорах без хоч якихось тереторій в яких русня залізобетонно заінтересована? У вас на зе світ пупом посходився? Він має сидіти і це правда, але ж як ви диванні борцюню вже заморили своїм ниттям. І так не так і інакше зрада.
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20.08.2024 14:43 Ответить
З чого ви взяли шо рашисти шось будуть міняти - я маю на увазі терріторії. Це в нас все обмежено завдяки асфальто-бетоним шляхам тому з таким військово-політичним керівництвом під наглядом фсб та гру рф навіть не знаю як це може відбутись. дерьмак просто недає снаряди на фронт Сходу.
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20.08.2024 15:07 Ответить
Мда, ну в зе жОПи на солі з єрмаком є 1001 підстава для гіляки, але от отакі предяви просто топлять реальні претензії в коричневому морі образок недалеких борцюнів. Це з жанру, коли все настільки погано, що стає добре для жОПи у репутаційному плані.
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20.08.2024 15:40 Ответить
Мабуть дерьмак операцію розробляв. Кращих на Курськ, туди ж і снаряди... А в той час орки займають стратегічно значимі міста. Поки наркОманський дурник хайпує і радіє (дерьмак добре знає його залежність від оплесків), кротяра робить свою справу
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20.08.2024 14:53 Ответить
Язиком молоти......
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20.08.2024 15:02 Ответить
Зеленому більше потрібен піар на ''перемогах'' а на Донбасі відступи
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20.08.2024 14:24 Ответить
Це вже помiтно по новинам DeepState. Зато бачу яка потужнiша промова буде 24-го вiд найшашличнiшого
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20.08.2024 14:24 Ответить
Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат - вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом - через те, що ********** були перерозподілені для вторгнення в Росії", - пише видання. Джерело:

У Пентагона залишилося 8,2 млрд невикористаних коштів, до чого тут посилання на призупинення Конгрессом? Конгресс виділив 62 млрд на допомогу, де зброя, Байден?
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20.08.2024 14:26 Ответить
Пентагон виділив мабуть зброю для її застосування в Україні ,для захисту українських територій ?Але "зезедент" в черговий раз ,згідно фсбешного плану"відтягнув цю зброю в Курську область ,що би її не використовувати для нищення рашистських терористів в Україні.
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20.08.2024 14:40 Ответить
Свідомо чи ні, але зараз твої висєри виглядають, як фсбешні
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20.08.2024 14:55 Ответить
Як думаєш , (свідомо чи ні) ,за що був звільнений Залужний?Маєш на увазі,що використовувати західні озброєння для захисту України і її народу фесбешний смерід? Читаючи Тобою написане,ним і смердить.
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20.08.2024 15:00 Ответить
Конгресс не обмежував застосування зброї. До речі, до чого тут Курська волость, коли зброю не дали? І по вашему знищувати ворога можна тільки на своїй території? Ви точно з США?
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20.08.2024 17:42 Ответить
І по вашему знищувати ворога можна тільки на своїй території? Ви точно з США?-Ви таки точно не українець , а цілком можливо манкурт .???Давайте відповідь -Чи використовуючи , певну кількість армії, озброєнь наданих західними партнерами на ворожій території , можна захистити в такий спосіб ,якийсь населений пункт і людей,котрі в ньому проживають в Україні, від рашистської окупації,від розрухи і смерті ,,,?Або звільнити від рашистських вбивць і окупантів ,якийсь український хутір в якому проживають десятро українців???(До речі, до чого тут Курська волость, коли зброю не дали?).Зброї не дали кажете.,,,?Пересуваються на асвальто укладчиках, та катках і стріляють із штикових лопат "кулєбіна" ???
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21.08.2024 10:09 Ответить
Я розумію бажання кацапів вбивати українців на території України, а не вмирати на своїй. Але це ваши вологі мрії.
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21.08.2024 10:53 Ответить
"вологий мрійник",але не проукраїнський .Своїм розумінням кацапів, видаєте свою прокацапську суть.Чому ж не відповіли на запитання,відповідь котра б дала зрозуміти, а чи Ви розумієте бажання українського народу, бути захищеним на власній землі... ???
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21.08.2024 14:34 Ответить
Не маю бажання спілкуватися з усяким непотребом, яке захищає москалів, під виглядом турботи про українців.
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21.08.2024 15:17 Ответить
Непотріб .- манкурт, щоб спілкуватися,потрібно мати проукраїнські доводи.Твої прорашистські вже засвітилися.(((Чому ж не відповіли на запитання,відповідь котра б дала зрозуміти, а чи Ви розумієте бажання українського народу, бути захищеним на власній землі... ??? манкурт, то це захист ,а чи симпатія до москалів,а чи "вологі фантазії збоченого прорашиста ,або цілком закономірне бажання всього українського народу ???
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21.08.2024 15:30 Ответить
Ти що, мову не розумієш? Тобі ж ясно сказано, йди собі лісом...
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21.08.2024 16:12 Ответить
З тих 62 млрд там на зброю якщо не помиляюсь 33.... причому вписаний пункт допомога іншим союзникам тобто гроші можуть витратити для іншої країни...

Друге там 24 млрд.. контракти у виробників і це буде приходити до 28 року, якщо не буде технічних затримок при виробництві як уже неодноразово відбувалось до цього...

"в рамках великого пакету допомоги Україні передбачені кошти і для підтримки інших союзників або країн, які допомагають у регіоні. Ці кошти можуть використовуватися для різних цілей, включаючи підтримку країн-сусідів України, які приймають біженців або надають іншу допомогу в контексті конфлікту.

Наприклад, частина пакетів допомоги може бути спрямована на підтримку країн, які є частинами європейської безпекової архітектури або які мають стратегічне значення в контексті загальної безпеки регіону. Це може включати фінансову допомогу для військових закупівель, підтримку для біженців, а також допомогу в розбудові інфраструктури."
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20.08.2024 14:46 Ответить
"де зброя?" для початку у свого *********** не хочете спитати?
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20.08.2024 14:47 Ответить
Кабінет Міністрів під час засідання 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні ***********, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.

Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних ***********",
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20.08.2024 15:10 Ответить
20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ - У Розенблата??? Знову?????
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20.08.2024 16:27 Ответить
До дня обіцяної здачі 55 комплексів (кожен з яких вартував державі понад 14,5 млн), виробник привіз на "прийомку" лише 4. Три з яких замовник не прийняв, бо:

два з них не змогли злетітив одного трапилась біда з камероюще один впилявся носом у землю і цей ніс трісну
може знайдуть iншого не може одному й тому два рази як що не чудо
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20.08.2024 23:38 Ответить
А що, саме цей ********** підписав договір про заборону протипіхотних мін чи відмовився від ядерної зброї?
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20.08.2024 17:44 Ответить
ні. але саме цей ********** зупинив фінансування (так, й до нього не надто велике, це правда) ракетної прграми; саме за цього **********а не було закуплено жодного (!!) артснаряду; саме за цього **********а штрафували військових, коли вони відповідали на вогонь кацапів, etc.
можно далі довго продовжувати й це не має сенсу - більшість навесні 19-го року відкрила браму до пекла й ми приречені "насолоджуватися" цим усі разом невідомо як довго... на жаль.
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20.08.2024 18:48 Ответить
Дурниця, ракетну програму зупинили у 2016 році, типу не знайшлося коштів. Навіть петицію подавали, якщо цікаво, на сайті вона є. Це не на захист діючого ***********, а заради об'єктивності
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20.08.2024 20:23 Ответить
ну, тут я погоджуся.
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20.08.2024 21:58 Ответить
він співучасник знищиння(ліквідації) так потрібних ЗСУ мін (
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21.08.2024 15:35 Ответить
Журнашлюшки знову за своє , мовляв - Курськ це помилка , він причина всіх теперішніх бід в ЗСУ .
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
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20.08.2024 14:31 Ответить
Типу до того не було браку снарядів, як генштаб про це заявляв що у орків перевага 1 до 5, так і в ефірі 1+1 офіцер ЗСУ що комбригам приходиться виставляти пріорітети в підтримці артою своїх підрозділів через брак як артилерії так і снарядів
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20.08.2024 14:36 Ответить
Не було . Але не браку , а самих снарядів . 1 : 5 - це такі дуже сміливі , рожеві , оптимістични мрії . Нездійсненні .
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20.08.2024 18:13 Ответить
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20.08.2024 14:45 Ответить
Фамілія зобов'язує?)!
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20.08.2024 14:56 Ответить
Так буває коли збільшуєш лінію фронту на 100 км і спалюєш всі резерви. Але саме цікаве попереду я так розумію
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20.08.2024 14:46 Ответить
А який був вихід десь треба було контратакувати, а що чекати поки орки на Донбасі кабами ітак зрівняють позиції.... ідея була нормальна просто виконана через ж...пу....

послати в наступ частини які не забезпечені засобами боротьби з беспілотниками... орки безперешкод висять над позиціями і коректують удари кабами, ракетами і ланцетами...

Про засоби ППО не говорю тому що вони в більшості західні і їх там використовувати не можна... але з беспілотниками могли підготуватись для такої серйозної задачі
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20.08.2024 14:56 Ответить
Не зовсім так. Комплексне рішення, як працювати по крилах існує і досить успішно хлопці працюють, але, як завжди є певна нестача досвідчених операторів. І це не тільки на курщині.
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20.08.2024 15:00 Ответить
Не знаю я бачу море відео в соцмережах де орки знімають позиції на Курщині і потім наносять удари .... як на мене протидія мінімальна цьому...

Не можна так вільно давати оркам почувати себе в аеророзвідці, тому що у них велика перевага в засобах ураження....

Якщо готувався такий наступ, що заважало наробити засобів РЕБ та обов'язково пеленгування.... а також забезпечити ЗК і бепслотниками для протидії.... це не якась складна техніка типу ППО що ми не можемо масово виготовляти

Б...ть та купа авто по місту радіочастотнагляду, їм можна використати для пеленгування орківських беспілотників або принаймі обладнання звідти якщо вже така була проблема виготовити
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20.08.2024 15:12 Ответить
Вже неодноразово писали, як використовують тих самих досвідчених операторів дронів, коли немає самих дронів. Один раз використовують...
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20.08.2024 15:17 Ответить
А планований наступ РФ на Суми її б зменшив? Чи ,якщо б почався напад на Суми, Покровську б легше стало?
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20.08.2024 15:02 Ответить
Ох і FT. Ну всі неназвані командири і солдати їм про все розповідають. Як на духу. Задовбують ці вкиди.
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20.08.2024 14:48 Ответить
Снаряди та міни кажуть стоять у фурах , просто Міноборони все ні як не можуть їх закупити
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20.08.2024 15:01 Ответить
я знаю точно, чого не напише Financial Times -

що росія веде загарбницьку війну проти суверенної держави в Європі, і з цим США мають щось вдіяти, якщо хоче зберігати свій статус лідера демократичного світу
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20.08.2024 15:02 Ответить
бо по-перше, на таку статтю американцям слід якось реагувати, а не хочеться

а по-друге, за таку статтю точно в рублях не заплатять
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20.08.2024 15:04 Ответить
Не розумію, на слуху всього десяток газет, а диванні ніяк не можуть запам'ятати яка газета американська, а яка британська. Що з вашими мізками не так?
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20.08.2024 17:04 Ответить
може тому, що всі вони однаково уникають відвертої постановки тем??
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20.08.2024 18:27 Ответить
може тому, що англія нас роззброїла разом з сша? і руки в крові у обох?
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21.08.2024 01:45 Ответить
Статья бред(как и большенсво заокеанских "аналитических "статей про эту войну).Нет никакой прямой связи между нехваткой снарядов и курской операцией ЗСУ в которой учасвуют "легкие"бригады моневрируя на легкой бронированной технике.Там по определению нет огромного колличиства арты.Ну и комментаторы на цензоре,как всегда на высоте!Кому вы доверяете украинсаим воеееным или газетным дурачкам которые давали пару недель Украине в 22г?Эти журналисты делают выводы на фрагментах,часто искаженной информации.
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20.08.2024 15:03 Ответить
цей зв'язок могли підказати замовники матеріалу
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20.08.2024 15:15 Ответить
За курською авантюрою вже перестали рахувати, скільки населених пунктів залишено на донеччині. Ну, увагу відвели.
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20.08.2024 15:04 Ответить
Все під контролем, все було заплановано...брак снарядів також
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20.08.2024 15:41 Ответить
3й рік війни = брак снарядів !
Блт та побудуйте вже 50 заводів з їхнім виробництвом! Так, якійсь ***********, а інші будуть працювати. Потім їх ***********, ті перші відновлені будуть працювати. ******, крані зараз не цегла і асфальт потрібні, а **********. Як повітря! Бо то є життя українців.
Міністр оборони не справляється?
НА-Х відсторонити!
Діти йєй богу !
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20.08.2024 15:43 Ответить
Не третій рік війни, а десятий.
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20.08.2024 16:29 Ответить
Які такі "заводи"??? Торгівельно-розважальні центри, магазини, клуби, ларьки... Останні півтора року твориться щось неймовірне! Для снарядів міста нема.
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20.08.2024 16:31 Ответить
А чого тільки "Останні півтора року"? А раніше не теж саме?
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20.08.2024 17:47 Ответить
І накуя ютуб якщо і тут експертів вдосталь. Краще мужньо Бахмутити !
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20.08.2024 18:16 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


Ми віддаємо Донеччину, за нею немає жодних фортифікацій, - Безугла. Це анонс здачі Дніпровщини? Не "ми", а ВИ, ЗЕблRді, здаєте Донбас. Це ваш Зеленський прибрав генералів, чим пришвидшив здачу України. Це ви розікрали мільярди на фортифікаціях. Це ваш міністр МО обісрався. ЗЕ = Z
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21.08.2024 16:58 Ответить
 
 