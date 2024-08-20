ВСУ начали ощущать нехватку снарядов после переброски подразделений на Курщину, - FT
После начала операции в Курской области РФ подразделения ВСУ на других направлениях начали снова нормировать снаряды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
"Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих орудий - впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом - из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России", - пишет издание.
Журналисты со ссылкой на неназванного чиновника отметили, что даже за несколько дней до начала операции на Курщине оборона в Донецкой области "давала трещину".
"Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", - говорится в материале.
Официальные лица, участвующие в операции, отметили, что для обеспечения операции на Курщине Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, в том числе элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.
По меньшей мере 20 украинских подразделений участвуют в операции. Некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта, отмечают авторы.
В то же время собеседники издания отметили, что офицеры и пехотинцы, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.
"Сейчас никто не может попросить (о ротации). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области. - Ред.)", - говорит неназванный военный.
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жОП ина солі з єрмаком є 1001 підстава для гіляки, але от отакі предяви просто топлять реальні претензії в коричневому морі образок недалеких борцюнів. Це з жанру, коли все настільки погано, що стає добре для жОП иу репутаційному плані.
У Пентагона залишилося 8,2 млрд невикористаних коштів, до чого тут посилання на призупинення Конгрессом? Конгресс виділив 62 млрд на допомогу, де зброя, Байден?
Друге там 24 млрд.. контракти у виробників і це буде приходити до 28 року, якщо не буде технічних затримок при виробництві як уже неодноразово відбувалось до цього...
"в рамках великого пакету допомоги Україні передбачені кошти і для підтримки інших союзників або країн, які допомагають у регіоні. Ці кошти можуть використовуватися для різних цілей, включаючи підтримку країн-сусідів України, які приймають біженців або надають іншу допомогу в контексті конфлікту.
Наприклад, частина пакетів допомоги може бути спрямована на підтримку країн, які є частинами європейської безпекової архітектури або які мають стратегічне значення в контексті загальної безпеки регіону. Це може включати фінансову допомогу для військових закупівель, підтримку для біженців, а також допомогу в розбудові інфраструктури."
Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні ***********, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.
Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних ***********",
два з них не змогли злетітив одного трапилась біда з камероюще один впилявся носом у землю і цей ніс трісну
може знайдуть iншого не може одному й тому два рази як що не чудо
можно далі довго продовжувати й це не має сенсу - більшість навесні 19-го року відкрила браму до пекла й ми приречені "насолоджуватися" цим усі разом невідомо як довго... на жаль.
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
послати в наступ частини які не забезпечені засобами боротьби з беспілотниками... орки безперешкод висять над позиціями і коректують удари кабами, ракетами і ланцетами...
Про засоби ППО не говорю тому що вони в більшості західні і їх там використовувати не можна... але з беспілотниками могли підготуватись для такої серйозної задачі
Не можна так вільно давати оркам почувати себе в аеророзвідці, тому що у них велика перевага в засобах ураження....
Якщо готувався такий наступ, що заважало наробити засобів РЕБ та обов'язково пеленгування.... а також забезпечити ЗК і бепслотниками для протидії.... це не якась складна техніка типу ППО що ми не можемо масово виготовляти
Б...ть та купа авто по місту радіочастотнагляду, їм можна використати для пеленгування орківських беспілотників або принаймі обладнання звідти якщо вже така була проблема виготовити
що росія веде загарбницьку війну проти суверенної держави в Європі, і з цим США мають щось вдіяти, якщо хоче зберігати свій статус лідера демократичного світу
а по-друге, за таку статтю точно в рублях не заплатять
Блт та побудуйте вже 50 заводів з їхнім виробництвом! Так, якійсь ***********, а інші будуть працювати. Потім їх ***********, ті перші відновлені будуть працювати. ******, крані зараз не цегла і асфальт потрібні, а **********. Як повітря! Бо то є життя українців.
Міністр оборони не справляється?
НА-Х відсторонити!
Діти йєй богу !
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
Ми віддаємо Донеччину, за нею немає жодних фортифікацій, - Безугла. Це анонс здачі Дніпровщини? Не "ми", а ВИ, ЗЕблRді, здаєте Донбас. Це ваш Зеленський прибрав генералів, чим пришвидшив здачу України. Це ви розікрали мільярди на фортифікаціях. Це ваш міністр МО обісрався. ЗЕ = Z