ВСУ начали ощущать нехватку снарядов после переброски подразделений на Курщину, - FT

После начала операции в Курской области РФ подразделения ВСУ на других направлениях начали снова нормировать снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

"Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих орудий - впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом - из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России", - пишет издание.

Журналисты со ссылкой на неназванного чиновника отметили, что даже за несколько дней до начала операции на Курщине оборона в Донецкой области "давала трещину".

"Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", - говорится в материале.

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Официальные лица, участвующие в операции, отметили, что для обеспечения операции на Курщине Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, в том числе элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.

По меньшей мере 20 украинских подразделений участвуют в операции. Некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта, отмечают авторы.

В то же время собеседники издания отметили, что офицеры и пехотинцы, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

"Сейчас никто не может попросить (о ротации). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области. - Ред.)", - говорит неназванный военный.

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