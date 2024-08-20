ЗСУ почали відчувати брак снарядів після перекидання підрозділів на Курщину, - FT

Після початку операції в Курській області РФ підрозділи ЗСУ на інших напрямках почали знову нормувати снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

"Один з командирів української артилерійської бригади на сході України розповів Financial Times, що частково причиною російського наступу стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ. Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат - вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом - через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення в Курську область Росії", - пише видання.

Журналісти із посиланням на неназваного високопосадовця зазначили, що навіть за кілька днів до початку операції на Курщині оборона на Донеччині "давала тріщину".

"Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети - повного контролю над Донецькою областю на сході України", - йдеться в матеріалі.

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Офіційні особи, які беруть участь в операції, зазначили, що для забезпечення операції на Курщині Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, зокрема елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, з Донецької та Харківської областей.

Щонайменше 20 українських підрозділів беруть участь в операції. Деякі з них мали бути резервними силами, щоб допомогти укріпити лінії оборони, і надати перепочинок військам на основних напрямках фронту, зазначають автори.

Водночас співрозмовники видання зазначили, що офіцери та піхотинці, які беруть участь в Курській операції, також стикаються з ще більш тривалим перебуванням на передовій без ротації.

"Зараз ніхто не може попросити (про ротацію). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області. - Ред.)", - каже неназваний військовий.

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