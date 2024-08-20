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Новини Війна
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ЗСУ почали відчувати брак снарядів після перекидання підрозділів на Курщину, - FT

Після перекидання сил на Курщину в ЗСУ відчувається брак снарядів

Після початку операції в Курській області РФ підрозділи ЗСУ на інших напрямках почали знову нормувати снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

"Один з командирів української артилерійської бригади на сході України розповів Financial Times, що частково причиною російського наступу стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ. Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат - вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом - через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення в Курську область Росії", - пише видання.

Журналісти із посиланням на неназваного високопосадовця зазначили, що навіть за кілька днів до початку операції на Курщині оборона на Донеччині "давала тріщину". 

"Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети - повного контролю над Донецькою областю на сході України", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Вигаданий статус Путіна, який "ніколи не помиляється", стає нестійким, - The Times

Офіційні особи, які беруть участь в операції, зазначили, що для забезпечення операції на Курщині Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, зокрема елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, з Донецької та Харківської областей.

Щонайменше 20 українських підрозділів беруть участь в операції. Деякі з них мали бути резервними силами, щоб допомогти укріпити лінії оборони, і надати перепочинок військам на основних напрямках фронту, зазначають  автори.

Водночас співрозмовники видання зазначили, що офіцери та піхотинці, які беруть участь в Курській операції, також стикаються з ще більш тривалим перебуванням на передовій без ротації.

"Зараз ніхто не може попросити (про ротацію). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області. - Ред.)", - каже неназваний військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція України на Курщині ніяк не пов’язана із процесом вступу до ЄС, - Єврокомісія

Автор: 

боєприпаси (2265) ЗСУ (7519) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+15
Журнашлюшки знову за своє , мовляв - Курськ це помилка , він причина всіх теперішніх бід в ЗСУ .
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
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20.08.2024 14:31
+14
Зе Перемога!
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20.08.2024 14:21
+12
Ох і FT. Ну всі неназвані командири і солдати їм про все розповідають. Як на духу. Задовбують ці вкиди.
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20.08.2024 14:48
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Зе Перемога!
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20.08.2024 14:21 Відповісти
Пірова. Як завжди.
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20.08.2024 14:32 Відповісти
Вигравать війну будемо то як? Яку позицію можна виставити на переговорах без хоч якихось тереторій в яких русня залізобетонно заінтересована? У вас на зе світ пупом посходився? Він має сидіти і це правда, але ж як ви диванні борцюню вже заморили своїм ниттям. І так не так і інакше зрада.
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20.08.2024 14:43 Відповісти
З чого ви взяли шо рашисти шось будуть міняти - я маю на увазі терріторії. Це в нас все обмежено завдяки асфальто-бетоним шляхам тому з таким військово-політичним керівництвом під наглядом фсб та гру рф навіть не знаю як це може відбутись. дерьмак просто недає снаряди на фронт Сходу.
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20.08.2024 15:07 Відповісти
Мда, ну в зе жОПи на солі з єрмаком є 1001 підстава для гіляки, але от отакі предяви просто топлять реальні претензії в коричневому морі образок недалеких борцюнів. Це з жанру, коли все настільки погано, що стає добре для жОПи у репутаційному плані.
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20.08.2024 15:40 Відповісти
Мабуть дерьмак операцію розробляв. Кращих на Курськ, туди ж і снаряди... А в той час орки займають стратегічно значимі міста. Поки наркОманський дурник хайпує і радіє (дерьмак добре знає його залежність від оплесків), кротяра робить свою справу
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20.08.2024 14:53 Відповісти
Язиком молоти......
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20.08.2024 15:02 Відповісти
Зеленому більше потрібен піар на ''перемогах'' а на Донбасі відступи
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20.08.2024 14:24 Відповісти
Це вже помiтно по новинам DeepState. Зато бачу яка потужнiша промова буде 24-го вiд найшашличнiшого
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20.08.2024 14:24 Відповісти
Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат - вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом - через те, що ********** були перерозподілені для вторгнення в Росії", - пише видання. Джерело:

У Пентагона залишилося 8,2 млрд невикористаних коштів, до чого тут посилання на призупинення Конгрессом? Конгресс виділив 62 млрд на допомогу, де зброя, Байден?
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20.08.2024 14:26 Відповісти
Пентагон виділив мабуть зброю для її застосування в Україні ,для захисту українських територій ?Але "зезедент" в черговий раз ,згідно фсбешного плану"відтягнув цю зброю в Курську область ,що би її не використовувати для нищення рашистських терористів в Україні.
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20.08.2024 14:40 Відповісти
Свідомо чи ні, але зараз твої висєри виглядають, як фсбешні
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20.08.2024 14:55 Відповісти
Як думаєш , (свідомо чи ні) ,за що був звільнений Залужний?Маєш на увазі,що використовувати західні озброєння для захисту України і її народу фесбешний смерід? Читаючи Тобою написане,ним і смердить.
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20.08.2024 15:00 Відповісти
Конгресс не обмежував застосування зброї. До речі, до чого тут Курська волость, коли зброю не дали? І по вашему знищувати ворога можна тільки на своїй території? Ви точно з США?
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20.08.2024 17:42 Відповісти
І по вашему знищувати ворога можна тільки на своїй території? Ви точно з США?-Ви таки точно не українець , а цілком можливо манкурт .???Давайте відповідь -Чи використовуючи , певну кількість армії, озброєнь наданих західними партнерами на ворожій території , можна захистити в такий спосіб ,якийсь населений пункт і людей,котрі в ньому проживають в Україні, від рашистської окупації,від розрухи і смерті ,,,?Або звільнити від рашистських вбивць і окупантів ,якийсь український хутір в якому проживають десятро українців???(До речі, до чого тут Курська волость, коли зброю не дали?).Зброї не дали кажете.,,,?Пересуваються на асвальто укладчиках, та катках і стріляють із штикових лопат "кулєбіна" ???
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21.08.2024 10:09 Відповісти
Я розумію бажання кацапів вбивати українців на території України, а не вмирати на своїй. Але це ваши вологі мрії.
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21.08.2024 10:53 Відповісти
"вологий мрійник",але не проукраїнський .Своїм розумінням кацапів, видаєте свою прокацапську суть.Чому ж не відповіли на запитання,відповідь котра б дала зрозуміти, а чи Ви розумієте бажання українського народу, бути захищеним на власній землі... ???
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21.08.2024 14:34 Відповісти
Не маю бажання спілкуватися з усяким непотребом, яке захищає москалів, під виглядом турботи про українців.
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21.08.2024 15:17 Відповісти
Непотріб .- манкурт, щоб спілкуватися,потрібно мати проукраїнські доводи.Твої прорашистські вже засвітилися.(((Чому ж не відповіли на запитання,відповідь котра б дала зрозуміти, а чи Ви розумієте бажання українського народу, бути захищеним на власній землі... ??? манкурт, то це захист ,а чи симпатія до москалів,а чи "вологі фантазії збоченого прорашиста ,або цілком закономірне бажання всього українського народу ???
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21.08.2024 15:30 Відповісти
Ти що, мову не розумієш? Тобі ж ясно сказано, йди собі лісом...
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21.08.2024 16:12 Відповісти
З тих 62 млрд там на зброю якщо не помиляюсь 33.... причому вписаний пункт допомога іншим союзникам тобто гроші можуть витратити для іншої країни...

Друге там 24 млрд.. контракти у виробників і це буде приходити до 28 року, якщо не буде технічних затримок при виробництві як уже неодноразово відбувалось до цього...

"в рамках великого пакету допомоги Україні передбачені кошти і для підтримки інших союзників або країн, які допомагають у регіоні. Ці кошти можуть використовуватися для різних цілей, включаючи підтримку країн-сусідів України, які приймають біженців або надають іншу допомогу в контексті конфлікту.

Наприклад, частина пакетів допомоги може бути спрямована на підтримку країн, які є частинами європейської безпекової архітектури або які мають стратегічне значення в контексті загальної безпеки регіону. Це може включати фінансову допомогу для військових закупівель, підтримку для біженців, а також допомогу в розбудові інфраструктури."
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20.08.2024 14:46 Відповісти
"де зброя?" для початку у свого *********** не хочете спитати?
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20.08.2024 14:47 Відповісти
Кабінет Міністрів під час засідання 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні ***********, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.

Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних ***********",
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20.08.2024 15:10 Відповісти
20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ - У Розенблата??? Знову?????
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20.08.2024 16:27 Відповісти
До дня обіцяної здачі 55 комплексів (кожен з яких вартував державі понад 14,5 млн), виробник привіз на "прийомку" лише 4. Три з яких замовник не прийняв, бо:

два з них не змогли злетітив одного трапилась біда з камероюще один впилявся носом у землю і цей ніс трісну
може знайдуть iншого не може одному й тому два рази як що не чудо
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20.08.2024 23:38 Відповісти
А що, саме цей ********** підписав договір про заборону протипіхотних мін чи відмовився від ядерної зброї?
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20.08.2024 17:44 Відповісти
ні. але саме цей ********** зупинив фінансування (так, й до нього не надто велике, це правда) ракетної прграми; саме за цього **********а не було закуплено жодного (!!) артснаряду; саме за цього **********а штрафували військових, коли вони відповідали на вогонь кацапів, etc.
можно далі довго продовжувати й це не має сенсу - більшість навесні 19-го року відкрила браму до пекла й ми приречені "насолоджуватися" цим усі разом невідомо як довго... на жаль.
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20.08.2024 18:48 Відповісти
Дурниця, ракетну програму зупинили у 2016 році, типу не знайшлося коштів. Навіть петицію подавали, якщо цікаво, на сайті вона є. Це не на захист діючого ***********, а заради об'єктивності
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20.08.2024 20:23 Відповісти
ну, тут я погоджуся.
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20.08.2024 21:58 Відповісти
він співучасник знищиння(ліквідації) так потрібних ЗСУ мін (
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21.08.2024 15:35 Відповісти
Журнашлюшки знову за своє , мовляв - Курськ це помилка , він причина всіх теперішніх бід в ЗСУ .
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
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20.08.2024 14:31 Відповісти
Типу до того не було браку снарядів, як генштаб про це заявляв що у орків перевага 1 до 5, так і в ефірі 1+1 офіцер ЗСУ що комбригам приходиться виставляти пріорітети в підтримці артою своїх підрозділів через брак як артилерії так і снарядів
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20.08.2024 14:36 Відповісти
Не було . Але не браку , а самих снарядів . 1 : 5 - це такі дуже сміливі , рожеві , оптимістични мрії . Нездійсненні .
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20.08.2024 18:13 Відповісти
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20.08.2024 14:45 Відповісти
Фамілія зобов'язує?)!
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20.08.2024 14:56 Відповісти
Так буває коли збільшуєш лінію фронту на 100 км і спалюєш всі резерви. Але саме цікаве попереду я так розумію
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20.08.2024 14:46 Відповісти
А який був вихід десь треба було контратакувати, а що чекати поки орки на Донбасі кабами ітак зрівняють позиції.... ідея була нормальна просто виконана через ж...пу....

послати в наступ частини які не забезпечені засобами боротьби з беспілотниками... орки безперешкод висять над позиціями і коректують удари кабами, ракетами і ланцетами...

Про засоби ППО не говорю тому що вони в більшості західні і їх там використовувати не можна... але з беспілотниками могли підготуватись для такої серйозної задачі
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20.08.2024 14:56 Відповісти
Не зовсім так. Комплексне рішення, як працювати по крилах існує і досить успішно хлопці працюють, але, як завжди є певна нестача досвідчених операторів. І це не тільки на курщині.
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20.08.2024 15:00 Відповісти
Не знаю я бачу море відео в соцмережах де орки знімають позиції на Курщині і потім наносять удари .... як на мене протидія мінімальна цьому...

Не можна так вільно давати оркам почувати себе в аеророзвідці, тому що у них велика перевага в засобах ураження....

Якщо готувався такий наступ, що заважало наробити засобів РЕБ та обов'язково пеленгування.... а також забезпечити ЗК і бепслотниками для протидії.... це не якась складна техніка типу ППО що ми не можемо масово виготовляти

Б...ть та купа авто по місту радіочастотнагляду, їм можна використати для пеленгування орківських беспілотників або принаймі обладнання звідти якщо вже така була проблема виготовити
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20.08.2024 15:12 Відповісти
Вже неодноразово писали, як використовують тих самих досвідчених операторів дронів, коли немає самих дронів. Один раз використовують...
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20.08.2024 15:17 Відповісти
А планований наступ РФ на Суми її б зменшив? Чи ,якщо б почався напад на Суми, Покровську б легше стало?
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20.08.2024 15:02 Відповісти
Ох і FT. Ну всі неназвані командири і солдати їм про все розповідають. Як на духу. Задовбують ці вкиди.
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20.08.2024 14:48 Відповісти
Снаряди та міни кажуть стоять у фурах , просто Міноборони все ні як не можуть їх закупити
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20.08.2024 15:01 Відповісти
я знаю точно, чого не напише Financial Times -

що росія веде загарбницьку війну проти суверенної держави в Європі, і з цим США мають щось вдіяти, якщо хоче зберігати свій статус лідера демократичного світу
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20.08.2024 15:02 Відповісти
бо по-перше, на таку статтю американцям слід якось реагувати, а не хочеться

а по-друге, за таку статтю точно в рублях не заплатять
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20.08.2024 15:04 Відповісти
Не розумію, на слуху всього десяток газет, а диванні ніяк не можуть запам'ятати яка газета американська, а яка британська. Що з вашими мізками не так?
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20.08.2024 17:04 Відповісти
може тому, що всі вони однаково уникають відвертої постановки тем??
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20.08.2024 18:27 Відповісти
може тому, що англія нас роззброїла разом з сша? і руки в крові у обох?
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21.08.2024 01:45 Відповісти
Статья бред(как и большенсво заокеанских "аналитических "статей про эту войну).Нет никакой прямой связи между нехваткой снарядов и курской операцией ЗСУ в которой учасвуют "легкие"бригады моневрируя на легкой бронированной технике.Там по определению нет огромного колличиства арты.Ну и комментаторы на цензоре,как всегда на высоте!Кому вы доверяете украинсаим воеееным или газетным дурачкам которые давали пару недель Украине в 22г?Эти журналисты делают выводы на фрагментах,часто искаженной информации.
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20.08.2024 15:03 Відповісти
цей зв'язок могли підказати замовники матеріалу
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20.08.2024 15:15 Відповісти
За курською авантюрою вже перестали рахувати, скільки населених пунктів залишено на донеччині. Ну, увагу відвели.
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20.08.2024 15:04 Відповісти
Все під контролем, все було заплановано...брак снарядів також
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20.08.2024 15:41 Відповісти
3й рік війни = брак снарядів !
Блт та побудуйте вже 50 заводів з їхнім виробництвом! Так, якійсь ***********, а інші будуть працювати. Потім їх ***********, ті перші відновлені будуть працювати. ******, крані зараз не цегла і асфальт потрібні, а **********. Як повітря! Бо то є життя українців.
Міністр оборони не справляється?
НА-Х відсторонити!
Діти йєй богу !
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20.08.2024 15:43 Відповісти
Не третій рік війни, а десятий.
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20.08.2024 16:29 Відповісти
Які такі "заводи"??? Торгівельно-розважальні центри, магазини, клуби, ларьки... Останні півтора року твориться щось неймовірне! Для снарядів міста нема.
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20.08.2024 16:31 Відповісти
А чого тільки "Останні півтора року"? А раніше не теж саме?
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20.08.2024 17:47 Відповісти
І накуя ютуб якщо і тут експертів вдосталь. Краще мужньо Бахмутити !
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20.08.2024 18:16 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


Ми віддаємо Донеччину, за нею немає жодних фортифікацій, - Безугла. Це анонс здачі Дніпровщини? Не "ми", а ВИ, ЗЕблRді, здаєте Донбас. Це ваш Зеленський прибрав генералів, чим пришвидшив здачу України. Це ви розікрали мільярди на фортифікаціях. Це ваш міністр МО обісрався. ЗЕ = Z
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21.08.2024 16:58 Відповісти
 
 