ЗСУ почали відчувати брак снарядів після перекидання підрозділів на Курщину, - FT
Після початку операції в Курській області РФ підрозділи ЗСУ на інших напрямках почали знову нормувати снаряди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
"Один з командирів української артилерійської бригади на сході України розповів Financial Times, що частково причиною російського наступу стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ. Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат - вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом - через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення в Курську область Росії", - пише видання.
Журналісти із посиланням на неназваного високопосадовця зазначили, що навіть за кілька днів до початку операції на Курщині оборона на Донеччині "давала тріщину".
"Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети - повного контролю над Донецькою областю на сході України", - йдеться в матеріалі.
Офіційні особи, які беруть участь в операції, зазначили, що для забезпечення операції на Курщині Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, зокрема елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, з Донецької та Харківської областей.
Щонайменше 20 українських підрозділів беруть участь в операції. Деякі з них мали бути резервними силами, щоб допомогти укріпити лінії оборони, і надати перепочинок військам на основних напрямках фронту, зазначають автори.
Водночас співрозмовники видання зазначили, що офіцери та піхотинці, які беруть участь в Курській операції, також стикаються з ще більш тривалим перебуванням на передовій без ротації.
"Зараз ніхто не може попросити (про ротацію). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області. - Ред.)", - каже неназваний військовий.
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жОП ина солі з єрмаком є 1001 підстава для гіляки, але от отакі предяви просто топлять реальні претензії в коричневому морі образок недалеких борцюнів. Це з жанру, коли все настільки погано, що стає добре для жОП иу репутаційному плані.
У Пентагона залишилося 8,2 млрд невикористаних коштів, до чого тут посилання на призупинення Конгрессом? Конгресс виділив 62 млрд на допомогу, де зброя, Байден?
Друге там 24 млрд.. контракти у виробників і це буде приходити до 28 року, якщо не буде технічних затримок при виробництві як уже неодноразово відбувалось до цього...
"в рамках великого пакету допомоги Україні передбачені кошти і для підтримки інших союзників або країн, які допомагають у регіоні. Ці кошти можуть використовуватися для різних цілей, включаючи підтримку країн-сусідів України, які приймають біженців або надають іншу допомогу в контексті конфлікту.
Наприклад, частина пакетів допомоги може бути спрямована на підтримку країн, які є частинами європейської безпекової архітектури або які мають стратегічне значення в контексті загальної безпеки регіону. Це може включати фінансову допомогу для військових закупівель, підтримку для біженців, а також допомогу в розбудові інфраструктури."
Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні ***********, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.
Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних ***********",
два з них не змогли злетітив одного трапилась біда з камероюще один впилявся носом у землю і цей ніс трісну
може знайдуть iншого не може одному й тому два рази як що не чудо
можно далі довго продовжувати й це не має сенсу - більшість навесні 19-го року відкрила браму до пекла й ми приречені "насолоджуватися" цим усі разом невідомо як довго... на жаль.
Вот відітє , тєпєріче - снарядів не вистачає , ротацій нема , сонце пече , дощу не видно , крокоділ нє ловіцца - не растьот кокос і тд.
Нужно уходіть і нє злітє пітуна .
І не набридає !!
послати в наступ частини які не забезпечені засобами боротьби з беспілотниками... орки безперешкод висять над позиціями і коректують удари кабами, ракетами і ланцетами...
Про засоби ППО не говорю тому що вони в більшості західні і їх там використовувати не можна... але з беспілотниками могли підготуватись для такої серйозної задачі
Не можна так вільно давати оркам почувати себе в аеророзвідці, тому що у них велика перевага в засобах ураження....
Якщо готувався такий наступ, що заважало наробити засобів РЕБ та обов'язково пеленгування.... а також забезпечити ЗК і бепслотниками для протидії.... це не якась складна техніка типу ППО що ми не можемо масово виготовляти
Б...ть та купа авто по місту радіочастотнагляду, їм можна використати для пеленгування орківських беспілотників або принаймі обладнання звідти якщо вже така була проблема виготовити
що росія веде загарбницьку війну проти суверенної держави в Європі, і з цим США мають щось вдіяти, якщо хоче зберігати свій статус лідера демократичного світу
а по-друге, за таку статтю точно в рублях не заплатять
Блт та побудуйте вже 50 заводів з їхнім виробництвом! Так, якійсь ***********, а інші будуть працювати. Потім їх ***********, ті перші відновлені будуть працювати. ******, крані зараз не цегла і асфальт потрібні, а **********. Як повітря! Бо то є життя українців.
Міністр оборони не справляється?
НА-Х відсторонити!
Діти йєй богу !
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
Ми віддаємо Донеччину, за нею немає жодних фортифікацій, - Безугла. Це анонс здачі Дніпровщини? Не "ми", а ВИ, ЗЕблRді, здаєте Донбас. Це ваш Зеленський прибрав генералів, чим пришвидшив здачу України. Це ви розікрали мільярди на фортифікаціях. Це ваш міністр МО обісрався. ЗЕ = Z