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Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ

Боєприпаси для України за рахунок заморожених росактивів

Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС направят на поставку боеприпасов для Украины. Их будет закупать Чехия в рамках своей инициативы помощи Украине.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, такое решение принял Европейский Союз.

Таким образом, мы сможем приобрести сотни тысяч крайне необходимых крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сэкономить государственные финансы европейских стран", - подчеркнула она.

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Автор: 

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Закупляите - бо обіцяли до 1млн а поставили 50тис - кацапи тим часом лізуть шо дурні
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20.08.2024 12:40 Ответить
питання-де купують радянські **********??
В придністров'ї??
То може зайти та так як на Курщіні взяти!!
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20.08.2024 13:12 Ответить
Дякуємо !! Самі купуйте , кошти зеленим не давайте , бо зникнуть !
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20.08.2024 13:28 Ответить
 
 