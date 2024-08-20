Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ
Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС направят на поставку боеприпасов для Украины. Их будет закупать Чехия в рамках своей инициативы помощи Украине.
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, такое решение принял Европейский Союз.
Таким образом, мы сможем приобрести сотни тысяч крайне необходимых крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сэкономить государственные финансы европейских стран", - подчеркнула она.
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В придністров'ї??
То може зайти та так як на Курщіні взяти!!