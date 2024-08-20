Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених активів РФ
Частину доходів від заморожених російських активів у ЄС спрямують на постачання боєприпасів для України. Їх закуповуватиме Чехія у рамках своєї ініціативи допомоги Україні.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, таке рішення ухвалив Європейський Союз.
Таким чином, ми зможемо придбати сотні тисяч вкрай необхідних великокаліберних боєприпасів для України. Це ще один доказ довіри союзників до Чеської Республіки й нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і заощадити державні фінанси європейських країн", - наголосила вона.
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В придністров'ї??
То може зайти та так як на Курщіні взяти!!