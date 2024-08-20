Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених активів РФ

Частину коштів, отриманих від доходів від заморожених у ЄС російських активів, використають для постачання боєприпасів в Україну у межах ініціативи Чехії.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає "Європейська правда".

За її словами, це ще одна демонстрація впевненості іноземних партнерів в ефективності чеського проєкту.

"Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.

У такий спосіб, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних боєприпасів", – наголосила Чернохова.

Водночас очільниця чеського відомства не стала уточнювати, скільки боєприпасів таким чином зможе отримати Україна.

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Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

До ініціативи долучилася низка країн.