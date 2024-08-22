Зеленский посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Сырским. ВИДЕО
Президент провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским на приграничье Сумщины. Обсуждались оперативная обстановка, усиление обороны и ситуация после начала Курской операции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.
"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины - еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда" , – отметил Зеленский.
Кроме того, начальник ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.
"Отдельное внимание - координация действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных районах, в частности - для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", - добавил Зеленский.
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Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) тре потягом везти. Ви десь бачив, щоб волонтери ешелонами вантажі возили ?
Нє ! Це повинна робити держава і МО. А Прем"єр керує цим процесом.
Мабуть щось для ЗСУ привіз: техніку різну, дрони, снайперські комплекси, покришки, пересувні лазні... Всі бачили?
Щоб забезпечити одну бригаду (3-5 тис. осіб) треба потягом везти вантажі. Це завдання держави.
Якщо серйозно - наразі інфи мало щоб Зеленського вже зараховувати до олігархів. Він подав декларацію.
2. Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
Покурить це не до мене. Це вам на Тєлєграм.
Відповідно, він діє так, як хоче і може. Усе інше наші проблєми - народу.
Тобто саме велий відсоток підтримки (73%) виправдовує дії і бездяільність преZедента? Оригвнальна логіка.
Цікаво то йому в офшор гонорар "капає"?..