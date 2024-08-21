Ветеран ВСУ Якимчук заявил, что полицейская в Киеве назвала его "конченым инвалидом": Лубинец отреагировал на конфликт
В столице у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции. По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с запросом к главе Нацполиции относительно беспристрастного расследования.
Как информирует Цензор.НЕТ, о конфликте с сотрудницей Нацполиции сообщил ветеран Павел Якимчук.
Что известно?
По его словам, как только он выехал с парковочного места для людей с инвалидностью, там сразу же припарковалась другая машина. Мужчина отметил, что на лобовом стекле не было необходимой наклейки.
Военный рассказывает, что спросил у водителя авто, "нужна ли наклейка "лицо с инвалидностью"", поскольку он припарковался на таком месте.
По словам ветерана, на заднем сиденье машины находились дети, а из машины вышла женщина в полицейской форме с шевронами Главного управления Национальной полиции.
"Эта дама назвала меня "конченым инвалидом" только за то, что я спросил ее мужа, нужна ли ему наклейка... Зная, что я ранен и имею группу инвалидности, сказала: "Ох#ели. Думают, если приехали с передка, то им все можно"", - говорит ветеран и признается, что после этого также перестал подбирать слова.
Реакция полиции
Главное управление Национальной полиции в Киевской области инициировало служебное расследование в отношении своей сотрудницы, которая фигурирует в инциденте.
"После установления всех обстоятельств происшествия полицейскими будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - написали в полиции в комментариях к сообщению ветерана.
Омбудсмен Лубинец обратился к главе Нацполиции
Лубинец призвал к усилению контроля и неукоснительному соблюдению требований законодательства по недопущению подобного в будущем.
Также омбудсмен подал предложение о проведении дополнительных учений и инструктажей для полицейских для повышения их осведомленности относительно "особенностей общения с ветеранами".
Он считает, что подобные инциденты могут негативно повлиять на репутацию полиции и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам.
"Держу ситуацию на личном контроле, ведь такие случаи являются абсолютно недопустимыми. Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества! Их вклад в защиту нашего государства является бесценным, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись!" - добавил чиновник.
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"подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів" 🤣
"Тримаю ситуацію на особистому контролі" 🤣
У мене племінник патрульний.
Так у них регулярно хтось їде на фронт через зальот. Ну і ще тягнуть жереб. У них там якісь квоти є і регулярно когось відправляють.
Доречі, це на замітку тим, хто каже, що поліція в тилу відсиджується, поки вони на передку з іншого кінця дивани проперджують.
Ухилянти та корупціонери
Чогось одразу пригадалися перші дні вторгнення, коли всраті та перелякані містяни, що не встигли з'їбатися, раділи поліції більше ніж рідні.
Ухилянт!!!
адназначна
От ми здивуємось, хто ж то в нас інвалід і скільки, курва, їх наплодилось останнім часом.
Очевидно, форма та влада видушують з них залишки жіночності, а вихованням там і не пахне.
Бо хамська поведінка цієї к*рви-небожительки, на Тойоті, - це чіткий "дзвіночок" нашим Захисникам про те, Що і Хто їх очікує вдома, після Перемоги...
А нструктажі та додаткові курси про правила поведінки "небожителів" у тилу , НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ (!?) -
- це просто окозамилювання.
На мій погляд, адекватним було би таке рішення Голови Нацполіції: ця борза пані, по її ж рапорту, негайно направляється для продовження служби в Комендатурі під орудою генерала Москальова.
Таке рішення було би справедливим і повчальним, для багатьох.
"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв на особистий контроль справу чоловіка, який виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від окупантів."
"Омбудсмен взяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті"
"Тому беру під особистий контроль притягнення до відповідальності всіх винних у смерті жінки від рук домашнього тирана!» - заявив Дмитро Лубінець"
"Напад вчителя на учня-переселенця у київській школі: Лубінець взяв справу під контроль"
Та тут сторінки не вистачить......
ТЦ "Аркадія", Київ, 11.07.2024
В Україні немає ВМС ( останнім був " Сагайдачний", ВПС( декілька десятків совєтської літаків) , Ракетних військ ( окрім пари " Нептунів".
Тож всі ці марімани, літуни, повітряні техніки, ракетники можуть спокійно доживати на військові пенсії і не паритись . Тим більше вони ( пенсії) прив'язані до тих хто зараз воює.
Допоки не буде змінене законодавство.
Але мабуть знову " не на часі".
одна така пані поліціянтка з нігтями 5см якось мене погрожувала застрелити (їх викликали у банк де я скандал вчинив)
я сказав що на спір в неї пукалку відберу якщо напарник погодиться
потім він мені тихо сказав що вона ********* 😁
Ги...
Ну і про Лубінці-бубеньца і його перлів:
"Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів."
На репутцію славетної української поліції нічого не може вплинути - навіть розкриття вбивства Кеннеді!