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Новости
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Ветеран ВСУ Якимчук заявил, что полицейская в Киеве назвала его "конченым инвалидом": Лубинец отреагировал на конфликт

Лубінець відреагував на конфлікт на конфлікт поліцейської з ветераном ЗСУ Павлом Якімчуком

В столице у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции. По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с запросом к главе Нацполиции относительно беспристрастного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, о конфликте с сотрудницей Нацполиции сообщил ветеран Павел Якимчук.

Что известно?

По его словам, как только он выехал с парковочного места для людей с инвалидностью, там сразу же припарковалась другая машина. Мужчина отметил, что на лобовом стекле не было необходимой наклейки.

Военный рассказывает, что спросил у водителя авто, "нужна ли наклейка "лицо с инвалидностью"", поскольку он припарковался на таком месте.

По словам ветерана, на заднем сиденье машины находились дети, а из машины вышла женщина в полицейской форме с шевронами Главного управления Национальной полиции.

"Эта дама назвала меня "конченым инвалидом" только за то, что я спросил ее мужа, нужна ли ему наклейка... Зная, что я ранен и имею группу инвалидности, сказала: "Ох#ели. Думают, если приехали с передка, то им все можно"", - говорит ветеран и признается, что после этого также перестал подбирать слова.

Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом


Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом


Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом

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Реакция полиции

Главное управление Национальной полиции в Киевской области инициировало служебное расследование в отношении своей сотрудницы, которая фигурирует в инциденте.

"После установления всех обстоятельств происшествия полицейскими будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - написали в полиции в комментариях к сообщению ветерана.

Омбудсмен Лубинец обратился к главе Нацполиции

Лубинец призвал к усилению контроля и неукоснительному соблюдению требований законодательства по недопущению подобного в будущем.

Также омбудсмен подал предложение о проведении дополнительных учений и инструктажей для полицейских для повышения их осведомленности относительно "особенностей общения с ветеранами".

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Он считает, что подобные инциденты могут негативно повлиять на репутацию полиции и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам.

"Держу ситуацию на личном контроле, ведь такие случаи являются абсолютно недопустимыми. Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества! Их вклад в защиту нашего государства является бесценным, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись!" - добавил чиновник.

Автор: 

ветераны (1106) Киев (25466) Нацполиция (16418) Лубинец Дмитрий (448)


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Топ комментарии
+36
Саме паскудне в цій історії те що поліція якраз створена для контролю за дотриманням законності громадянами! Тому сама повинна служить прикладом цього дотримання!
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21.08.2024 16:52
+32
Совок плять в голові. Це не їхня війна урви тіктокові
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21.08.2024 16:44
+30
відправити курву на передок, вона давала присягу.
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21.08.2024 16:48
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Совок плять в голові. Це не їхня війна урви тіктокові
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21.08.2024 16:44 Ответить
Курви ти хотів сказати. Так то ж і є натуральна курва...
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21.08.2024 16:54 Ответить
це такий гумор чорний , чи життєва позиція ? ((
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21.08.2024 16:53 Ответить
Це кацап-одноденка. Сьогодні зарегався, сьогодні мабуть й грохнуть)
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21.08.2024 16:59 Ответить
Головне, що ти правильний нік собі вибрав...мудак...
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21.08.2024 16:56 Ответить
відправити курву на передок, вона давала присягу.
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21.08.2024 16:48 Ответить
Сподіваюсь цю курву звільнять з лав поліції.
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21.08.2024 16:50 Ответить
Пересадять на іншу лаву.
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21.08.2024 16:54 Ответить
"звернувся із запитом до голови Нацполіції щодо неупередженого розслідування" 🤣
"подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів" 🤣
"Тримаю ситуацію на особистому контролі" 🤣
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21.08.2024 16:51 Ответить
Яка може бути репутація у підарів в форме?Кліментіна,проведи соцопитування,і ти взнаеш,що підар,це ще м'яко сказано за мусорів.
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21.08.2024 17:16 Ответить
На фронт отправить, исполнять 17 статью Конституции.
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21.08.2024 16:51 Ответить
Саме паскудне в цій історії те що поліція якраз створена для контролю за дотриманням законності громадянами! Тому сама повинна служить прикладом цього дотримання!
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21.08.2024 16:52 Ответить
А-ха-ха. У нас (так само як і на рашці) вже давно силовики і є найбільші бандити. Від найбільших чинів в СБУ, що віджимають великі бізнеси до дільничих, що кришують дрібних бариг.
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21.08.2024 16:58 Ответить
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21.08.2024 17:38 Ответить
Батальон НГУ "Лють" чекає на цю поліцейську курву.
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21.08.2024 16:52 Ответить
Нахер она там нужна? Такие представители полиции как она оставались на оккупированных территориях и переходили на службу врагу. Процентное отношение коллаборантов выше чем у полиции только у членов СН. Подобные люди должны увольняться с судебным запретом занимать должности в государственных структурах пожизненно.
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21.08.2024 16:57 Ответить
Не повіриш, але саме так часто і потрапляють з поліції в "Лють".

У мене племінник патрульний.
Так у них регулярно хтось їде на фронт через зальот. Ну і ще тягнуть жереб. У них там якісь квоти є і регулярно когось відправляють.

Доречі, це на замітку тим, хто каже, що поліція в тилу відсиджується, поки вони на передку з іншого кінця дивани проперджують.
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21.08.2024 17:04 Ответить
Прямо таки не "Лють", а дивізія "Поліцай"
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21.08.2024 17:10 Ответить
Можеш спробувати себе замість того, щоб ховатися.
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21.08.2024 17:15 Ответить
Проштафившихся туди ш"Лють".
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21.08.2024 17:30 Ответить
Все. Переконали. Тепер буду казати, що відсиджується в тилу лише 19 із 20 поліцейських.
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21.08.2024 21:07 Ответить
Пам'ятаю був такий "батальон" з сук-ментов бандюковича "Торнадо", котрі дуже відзначилися. Але тоді ще таке тяжко проходило. Кіко було свинячого візгу "добровольців гнобят".
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21.08.2024 17:43 Ответить
Штати поліції роздуті зарплатня висока обов'язки або зовсім не виконують або хабарі беруть максимум 10 15 % порядних а то пристосованці при малій нагоді перейдуть на бік ворога а потім продадуть і їх приклади луганськ донецьк початок війни як тікали беркута дніпровські що відповіли на вимогу йти на передову навіть не на 0 і таке видали що вони не ради цього а ради грошей ішли на службу гнать на фронт теперешніх половину і пенсіонерів сорока річних
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21.08.2024 16:52 Ответить
то щось Ви перебільшуєте-звідки там порядні??
Ухилянти та корупціонери
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21.08.2024 16:58 Ответить
Всі без вийнятку. Ага.

Чогось одразу пригадалися перші дні вторгнення, коли всраті та перелякані містяни, що не встигли з'їбатися, раділи поліції більше ніж рідні.
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21.08.2024 17:06 Ответить
"из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%)"
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21.08.2024 17:30 Ответить
Це стільки залишились вірними присязі в Криму.
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21.08.2024 17:33 Ответить
Це де так було, може в Херсоні? То ви попитайте людей, вони вам розкажуть багато цікавого про поліцаїв.
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21.08.2024 17:32 Ответить
Ето все потому что полицаи у нас имеют бронь. А должны хотя бы по 3 месяца побыть на фронте
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21.08.2024 16:53 Ответить
коли побачимо її привязаною до дерева яка каже що її ..бали у дупу вона буде служити у ЗСУ ?
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21.08.2024 16:54 Ответить
На цензорі здається про це нічого не було, люди не знають про що ви пишете.
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21.08.2024 17:34 Ответить
у цієї дуже тупої курки одна звилина-і та звісно не у голові...
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21.08.2024 16:54 Ответить
усе СМІТТЯ однакове
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21.08.2024 16:55 Ответить
а чому муж поліціянтки не на фронті??
Ухилянт!!!
адназначна
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21.08.2024 16:56 Ответить
мразота! доречі, чому не визвали поліцію!? тут законний штраф
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21.08.2024 16:56 Ответить
найгірше ще попереду. коли дєрьмозеки підпишуть перемир'я, зазирнувши ***** в очко, й почнуть тотально знищувати інвалідів та учасників війни, як ворогів свого "старшого брата" по крові, так і їх самих. "я тебья туда не посылал!!" - це стане ввічливою формою відповіді від владців та їх формєнних прислужок всєх мастєй ((.
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21.08.2024 16:58 Ответить
Зате ''броньована''.
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21.08.2024 16:59 Ответить
До речі, конфлікти через відсутність на вітровому склі і задньому знака "Людина з інвалідність", в першу чергу, через дебільність ПДР, в наших то не обов`язково. Бачте, всілякій швалі з купленою інвалідність соромно в тому признаватись, от вона й ховається. А тому потрібно вимагати, щоб в ПДР то було обов`язковим. Хочеш користуватись пільгами, ну то чого ж соромитись?
От ми здивуємось, хто ж то в нас інвалід і скільки, курва, їх наплодилось останнім часом.
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21.08.2024 17:00 Ответить
хороші поліцейські є, звичайно, про них всі чули, але ніхто не бачив..., як білих ворон..., дуууже рідкісний птах..., про поліцію краще за все говорять їхні вчинки..., всі знають, що поліціянти, якщо що, майже у повному складі переходять на бік ворога..., а такі потвори, як ця, першими будуть бігти...
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21.08.2024 17:02 Ответить
ветерана оскорбила в нацполиции признали недопустимым, а просто людей граждан можно? Пля такое поведение недопустимо вообще!!!
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21.08.2024 17:04 Ответить
треба при зустрічі з родиною сміття (дружина, мати, батько, діти) - плювати в харю. не в самого мусора, бо буде "прі іспалнєніі", а в родича - це просто *********
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21.08.2024 17:07 Ответить
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21.08.2024 17:08 Ответить
Так воно і було
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21.08.2024 17:13 Ответить
Прочитавши, подумав, що мій особистий досвід підтверджує, жінки в формі чомусь поводяться нахабно, зверхньо та зухвало.
Очевидно, форма та влада видушують з них залишки жіночності, а вихованням там і не пахне.
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21.08.2024 17:16 Ответить
А сколько после войны будет подобного, типа "я вас туда не посылал"
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21.08.2024 17:22 Ответить
Пане Лубінець, добре, що Ви підключились до цієї ганебної ситуації.
Бо хамська поведінка цієї к*рви-небожительки, на Тойоті, - це чіткий "дзвіночок" нашим Захисникам про те, Що і Хто їх очікує вдома, після Перемоги...
А нструктажі та додаткові курси про правила поведінки "небожителів" у тилу , НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ (!?) -
- це просто окозамилювання.

На мій погляд, адекватним було би таке рішення Голови Нацполіції: ця борза пані, по її ж рапорту, негайно направляється для продовження служби в Комендатурі під орудою генерала Москальова.

Таке рішення було би справедливим і повчальним, для багатьох.
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21.08.2024 17:28 Ответить
Лубінець не має ніякого впливу, тому це марні сподівання на хоч якийсь результат.
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21.08.2024 17:38 Ответить
"Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією"

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв на особистий контроль справу чоловіка, який виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від окупантів."

"Омбудсмен взяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті"

"Тому беру під особистий контроль притягнення до відповідальності всіх винних у смерті жінки від рук домашнього тирана!» - заявив Дмитро Лубінець"

"Напад вчителя на учня-переселенця у київській школі: Лубінець взяв справу під контроль"

Та тут сторінки не вистачить......
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21.08.2024 17:39 Ответить
Удручает уровень интеллекта этой особи. Даже не смогла просчитать, что человек просто напишет жалобу по номеру авто и ее, как шкодливую шавку моментом выгонят из конторы
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21.08.2024 17:29 Ответить
Знає що не виженуть, тому й "бикує".
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21.08.2024 17:39 Ответить
виженуть ось подивитесь, вони розголосу бояться як вогню
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21.08.2024 17:50 Ответить
Сумніваюсь, що оцю https://news.telegraf.com.ua/kiev/2024-07-16/5862931-politseyska-v-kievi-rozgulyuvala-supermarketom-z-avtomatom-za-spinoyu-ii-suputnik-vlashtuvav-rozbirki-cherez-zauvazhennya-video дурепу хоч якось було покарано.
ТЦ "Аркадія", Київ, 11.07.2024
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21.08.2024 18:07 Ответить
Выгонят однозначно. Это она, вероятно думает, что большая цаца, а для Ивана Выгивского и Игоря Клименко - это тупая телка, которая отрицательно влияет на имидж нацпола и МВД
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22.08.2024 16:03 Ответить
.... мєнт бикуючий ,нажаль
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21.08.2024 17:36 Ответить
Нажаль відповідно до нашого законодавства капітан може служити тільки відповідно до звання та посади. А якщо такої вакансії немає, то й служити не буде.
В Україні немає ВМС ( останнім був " Сагайдачний", ВПС( декілька десятків совєтської літаків) , Ракетних військ ( окрім пари " Нептунів".
Тож всі ці марімани, літуни, повітряні техніки, ракетники можуть спокійно доживати на військові пенсії і не паритись . Тим більше вони ( пенсії) прив'язані до тих хто зараз воює.
Допоки не буде змінене законодавство.
Але мабуть знову " не на часі".
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21.08.2024 17:38 Ответить
не здивований зовсім

одна така пані поліціянтка з нігтями 5см якось мене погрожувала застрелити (їх викликали у банк де я скандал вчинив)

я сказав що на спір в неї пукалку відберу якщо напарник погодиться
потім він мені тихо сказав що вона ********* 😁
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21.08.2024 17:56 Ответить
чомусь таким автівки не палять
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21.08.2024 17:56 Ответить
В подібних випадках завжди треба слухати дві сторони...
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21.08.2024 17:59 Ответить
Ну тут оба хорошi судя по допису,шо одна неврiвновiшена,шо iнший посилач nahuj. Я розумiю кров кипить,жара в мiстi але потрiбно не конфлiктувати та не нариватися,а то не дай боже ще граната полетить коли довколо прогесуючий суцiльний птср як у вiйскових так i у цiвiльних
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21.08.2024 18:17 Ответить
Облрембуд захистить!
Ги...
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21.08.2024 18:46 Ответить
Поліція НІКОЛИ не захищатиме державу і народ! Вона існує щоб охороняти і захищати владу і її майно. Поліція перша переходить на сторону русні і служить новим господарям. Пам"ятаєте,коли поліціянтам у Дніпрі запрпонували йти на фронт,вони залементували,що такі квіточки як вони не пристосовані до бойових дій...?
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21.08.2024 18:48 Ответить
Ох хо хо, Лубинець, не надірви собі яйця на роботі! Тільки розібрався з ангелочками с ТЦК, а тут лахудра з поліції завоняла...
Ну і про Лубінці-бубеньца і його перлів:
"Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів."
На репутцію славетної української поліції нічого не може вплинути - навіть розкриття вбивства Кеннеді!
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21.08.2024 19:30 Ответить
Все, як за часів правління Хама: в мусарню набирають найбільш відбитих істот...
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21.08.2024 19:36 Ответить
Це триндець! Навіть, якщо не враховувати, що треба мати повагу до людини, яка втратила здоров'я на війні - це бидло з погонами поліції, тупо припаркувалося на місці для інвалідів! Це вже треба зараз називати поліцаями таких уродів? Чи вже по захопленню міст росіянами? Тупо просто мусорня... На яку повагу може та Національна поліція розраховувати?
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21.08.2024 21:00 Ответить
надо ее "муженька" теж не "передок", шоб потім вже з чистою совістю паркувався як інвалід, або поумнішав і більше не паркувався без причини!
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28.08.2024 14:11 Ответить
 
 