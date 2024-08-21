Ветеран ВСУ Якимчук заявил, что полицейская в Киеве назвала его "конченым инвалидом": Лубинец отреагировал на конфликт

В столице у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции. По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с запросом к главе Нацполиции относительно беспристрастного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, о конфликте с сотрудницей Нацполиции сообщил ветеран Павел Якимчук.

Что известно?

По его словам, как только он выехал с парковочного места для людей с инвалидностью, там сразу же припарковалась другая машина. Мужчина отметил, что на лобовом стекле не было необходимой наклейки.

Военный рассказывает, что спросил у водителя авто, "нужна ли наклейка "лицо с инвалидностью"", поскольку он припарковался на таком месте.

По словам ветерана, на заднем сиденье машины находились дети, а из машины вышла женщина в полицейской форме с шевронами Главного управления Национальной полиции.

"Эта дама назвала меня "конченым инвалидом" только за то, что я спросил ее мужа, нужна ли ему наклейка... Зная, что я ранен и имею группу инвалидности, сказала: "Ох#ели. Думают, если приехали с передка, то им все можно"", - говорит ветеран и признается, что после этого также перестал подбирать слова.









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Реакция полиции

Главное управление Национальной полиции в Киевской области инициировало служебное расследование в отношении своей сотрудницы, которая фигурирует в инциденте.

"После установления всех обстоятельств происшествия полицейскими будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - написали в полиции в комментариях к сообщению ветерана.

Омбудсмен Лубинец обратился к главе Нацполиции

Лубинец призвал к усилению контроля и неукоснительному соблюдению требований законодательства по недопущению подобного в будущем.

Также омбудсмен подал предложение о проведении дополнительных учений и инструктажей для полицейских для повышения их осведомленности относительно "особенностей общения с ветеранами".

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Он считает, что подобные инциденты могут негативно повлиять на репутацию полиции и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам.

"Держу ситуацию на личном контроле, ведь такие случаи являются абсолютно недопустимыми. Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества! Их вклад в защиту нашего государства является бесценным, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись!" - добавил чиновник.