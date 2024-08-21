Ветеран ЗСУ Якімчук заявив, що поліціянтка в Києві назвала його "конченим інвалідом": Нацполіція та омбудсмен відреагували на конфлікт

У столиці у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся із запитом до голови Нацполіції щодо неупередженого розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про конфлікт із співробітницею Нацполіції повідомив ветеран Павло Якімчук.

Що відомо?

За його словами, щойно він виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю, там одразу ж припаркувалась інша автівка. Чоловік зауважив, що на лобовому склі не було необхідної наліпки.

Військовий розповідає, що запитав у водія авто, "чи потрібна наліпка "особа з інвалідністю"", оскільки він припаркувався на такому місці.

За словами ветерана, на задньому сидінні машини перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції.

"Ця пані назвала мене "конченим інвалідом" тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка… Знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, сказала: "Ох#їли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна"", - каже ветеран і зізнається, що після цього також перестав добирати слова.









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Реакція поліції

Головне управління Національної поліції в Київській області ініціювало службове розслідування щодо своєї співробітниці, яка фігурує в інциденті.

"Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства", - написали в поліції в коментарях до допису ветерана.

Омбудсмен Лубінець звернувся до голови Нацполіції

Лубінець закликав до посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства стосовно недопущення подібного в майбутньому.

Також омбудсмен подав пропозицію щодо проведення додаткових навчань та інструктажів для поліціянтів для підвищення їхньої обізнаності щодо "особливостей спілкування з ветеранами".

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Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими. Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися!" - додав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""