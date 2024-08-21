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Новини
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Ветеран ЗСУ Якімчук заявив, що поліціянтка в Києві назвала його "конченим інвалідом": Нацполіція та омбудсмен відреагували на конфлікт

поліція,нацполіція

У столиці у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся із запитом до голови Нацполіції щодо неупередженого розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про конфлікт із співробітницею Нацполіції повідомив ветеран Павло Якімчук.

Що відомо?

За його словами, щойно він виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю, там одразу ж припаркувалась інша автівка. Чоловік зауважив, що на лобовому склі не було необхідної наліпки.

Військовий розповідає, що запитав у водія авто, "чи потрібна наліпка "особа з інвалідністю"", оскільки він припаркувався на такому місці.

За словами ветерана, на задньому сидінні машини перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції. 

"Ця пані назвала мене "конченим інвалідом" тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка… Знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, сказала: "Ох#їли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна"", - каже ветеран і зізнається, що після цього також перестав добирати слова.

Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом


Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом


Ветеран Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його конченим інвалідом

Читайте також: Професійна адаптація, перекваліфікація та нова освіта: як "Метінвест" інвестує у розвиток ветеранів 

Реакція поліції

Головне управління Національної поліції в Київській області ініціювало службове розслідування щодо своєї співробітниці, яка фігурує в інциденті.

"Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства", - написали в поліції в коментарях до допису ветерана.

Омбудсмен Лубінець звернувся до голови Нацполіції

Лубінець закликав до посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства стосовно недопущення подібного в майбутньому.

Також омбудсмен подав пропозицію щодо проведення додаткових навчань та інструктажів для поліціянтів для підвищення їхньої обізнаності щодо "особливостей спілкування з ветеранами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує позбавляти статусу ветерана війни за вчинення тяжкого злочину

Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими. Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися!" - додав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""

Автор: 

ветерани (1068) Київ (19401) Нацполіція (15123) Лубінець Дмитро (582)


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Топ коментарі
+36
Саме паскудне в цій історії те що поліція якраз створена для контролю за дотриманням законності громадянами! Тому сама повинна служить прикладом цього дотримання!
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21.08.2024 16:52
+32
Совок плять в голові. Це не їхня війна урви тіктокові
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21.08.2024 16:44
+30
відправити курву на передок, вона давала присягу.
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21.08.2024 16:48
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Совок плять в голові. Це не їхня війна урви тіктокові
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21.08.2024 16:44 Відповісти
Курви ти хотів сказати. Так то ж і є натуральна курва...
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21.08.2024 16:54 Відповісти
це такий гумор чорний , чи життєва позиція ? ((
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21.08.2024 16:53 Відповісти
Це кацап-одноденка. Сьогодні зарегався, сьогодні мабуть й грохнуть)
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21.08.2024 16:59 Відповісти
Головне, що ти правильний нік собі вибрав...мудак...
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21.08.2024 16:56 Відповісти
відправити курву на передок, вона давала присягу.
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21.08.2024 16:48 Відповісти
Сподіваюсь цю курву звільнять з лав поліції.
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21.08.2024 16:50 Відповісти
Пересадять на іншу лаву.
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21.08.2024 16:54 Відповісти
"звернувся із запитом до голови Нацполіції щодо неупередженого розслідування" 🤣
"подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів" 🤣
"Тримаю ситуацію на особистому контролі" 🤣
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21.08.2024 16:51 Відповісти
Яка може бути репутація у підарів в форме?Кліментіна,проведи соцопитування,і ти взнаеш,що підар,це ще м'яко сказано за мусорів.
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21.08.2024 17:16 Відповісти
На фронт отправить, исполнять 17 статью Конституции.
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21.08.2024 16:51 Відповісти
Саме паскудне в цій історії те що поліція якраз створена для контролю за дотриманням законності громадянами! Тому сама повинна служить прикладом цього дотримання!
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21.08.2024 16:52 Відповісти
А-ха-ха. У нас (так само як і на рашці) вже давно силовики і є найбільші бандити. Від найбільших чинів в СБУ, що віджимають великі бізнеси до дільничих, що кришують дрібних бариг.
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21.08.2024 16:58 Відповісти
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21.08.2024 17:38 Відповісти
Батальон НГУ "Лють" чекає на цю поліцейську курву.
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21.08.2024 16:52 Відповісти
Нахер она там нужна? Такие представители полиции как она оставались на оккупированных территориях и переходили на службу врагу. Процентное отношение коллаборантов выше чем у полиции только у членов СН. Подобные люди должны увольняться с судебным запретом занимать должности в государственных структурах пожизненно.
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21.08.2024 16:57 Відповісти
Не повіриш, але саме так часто і потрапляють з поліції в "Лють".

У мене племінник патрульний.
Так у них регулярно хтось їде на фронт через зальот. Ну і ще тягнуть жереб. У них там якісь квоти є і регулярно когось відправляють.

Доречі, це на замітку тим, хто каже, що поліція в тилу відсиджується, поки вони на передку з іншого кінця дивани проперджують.
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21.08.2024 17:04 Відповісти
Прямо таки не "Лють", а дивізія "Поліцай"
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21.08.2024 17:10 Відповісти
Можеш спробувати себе замість того, щоб ховатися.
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21.08.2024 17:15 Відповісти
Проштафившихся туди ш"Лють".
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21.08.2024 17:30 Відповісти
Все. Переконали. Тепер буду казати, що відсиджується в тилу лише 19 із 20 поліцейських.
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21.08.2024 21:07 Відповісти
Пам'ятаю був такий "батальон" з сук-ментов бандюковича "Торнадо", котрі дуже відзначилися. Але тоді ще таке тяжко проходило. Кіко було свинячого візгу "добровольців гнобят".
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21.08.2024 17:43 Відповісти
Штати поліції роздуті зарплатня висока обов'язки або зовсім не виконують або хабарі беруть максимум 10 15 % порядних а то пристосованці при малій нагоді перейдуть на бік ворога а потім продадуть і їх приклади луганськ донецьк початок війни як тікали беркута дніпровські що відповіли на вимогу йти на передову навіть не на 0 і таке видали що вони не ради цього а ради грошей ішли на службу гнать на фронт теперешніх половину і пенсіонерів сорока річних
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21.08.2024 16:52 Відповісти
то щось Ви перебільшуєте-звідки там порядні??
Ухилянти та корупціонери
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21.08.2024 16:58 Відповісти
Всі без вийнятку. Ага.

Чогось одразу пригадалися перші дні вторгнення, коли всраті та перелякані містяни, що не встигли з'їбатися, раділи поліції більше ніж рідні.
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21.08.2024 17:06 Відповісти
"из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%)"
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21.08.2024 17:30 Відповісти
Це стільки залишились вірними присязі в Криму.
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21.08.2024 17:33 Відповісти
Це де так було, може в Херсоні? То ви попитайте людей, вони вам розкажуть багато цікавого про поліцаїв.
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21.08.2024 17:32 Відповісти
Ето все потому что полицаи у нас имеют бронь. А должны хотя бы по 3 месяца побыть на фронте
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21.08.2024 16:53 Відповісти
коли побачимо її привязаною до дерева яка каже що її ..бали у дупу вона буде служити у ЗСУ ?
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21.08.2024 16:54 Відповісти
На цензорі здається про це нічого не було, люди не знають про що ви пишете.
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21.08.2024 17:34 Відповісти
у цієї дуже тупої курки одна звилина-і та звісно не у голові...
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21.08.2024 16:54 Відповісти
усе СМІТТЯ однакове
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21.08.2024 16:55 Відповісти
а чому муж поліціянтки не на фронті??
Ухилянт!!!
адназначна
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21.08.2024 16:56 Відповісти
мразота! доречі, чому не визвали поліцію!? тут законний штраф
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21.08.2024 16:56 Відповісти
найгірше ще попереду. коли дєрьмозеки підпишуть перемир'я, зазирнувши ***** в очко, й почнуть тотально знищувати інвалідів та учасників війни, як ворогів свого "старшого брата" по крові, так і їх самих. "я тебья туда не посылал!!" - це стане ввічливою формою відповіді від владців та їх формєнних прислужок всєх мастєй ((.
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21.08.2024 16:58 Відповісти
Зате ''броньована''.
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21.08.2024 16:59 Відповісти
До речі, конфлікти через відсутність на вітровому склі і задньому знака "Людина з інвалідність", в першу чергу, через дебільність ПДР, в наших то не обов`язково. Бачте, всілякій швалі з купленою інвалідність соромно в тому признаватись, от вона й ховається. А тому потрібно вимагати, щоб в ПДР то було обов`язковим. Хочеш користуватись пільгами, ну то чого ж соромитись?
От ми здивуємось, хто ж то в нас інвалід і скільки, курва, їх наплодилось останнім часом.
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21.08.2024 17:00 Відповісти
хороші поліцейські є, звичайно, про них всі чули, але ніхто не бачив..., як білих ворон..., дуууже рідкісний птах..., про поліцію краще за все говорять їхні вчинки..., всі знають, що поліціянти, якщо що, майже у повному складі переходять на бік ворога..., а такі потвори, як ця, першими будуть бігти...
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21.08.2024 17:02 Відповісти
ветерана оскорбила в нацполиции признали недопустимым, а просто людей граждан можно? Пля такое поведение недопустимо вообще!!!
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21.08.2024 17:04 Відповісти
треба при зустрічі з родиною сміття (дружина, мати, батько, діти) - плювати в харю. не в самого мусора, бо буде "прі іспалнєніі", а в родича - це просто *********
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21.08.2024 17:07 Відповісти
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21.08.2024 17:08 Відповісти
Так воно і було
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21.08.2024 17:13 Відповісти
Прочитавши, подумав, що мій особистий досвід підтверджує, жінки в формі чомусь поводяться нахабно, зверхньо та зухвало.
Очевидно, форма та влада видушують з них залишки жіночності, а вихованням там і не пахне.
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21.08.2024 17:16 Відповісти
А сколько после войны будет подобного, типа "я вас туда не посылал"
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21.08.2024 17:22 Відповісти
Пане Лубінець, добре, що Ви підключились до цієї ганебної ситуації.
Бо хамська поведінка цієї к*рви-небожительки, на Тойоті, - це чіткий "дзвіночок" нашим Захисникам про те, Що і Хто їх очікує вдома, після Перемоги...
А нструктажі та додаткові курси про правила поведінки "небожителів" у тилу , НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ (!?) -
- це просто окозамилювання.

На мій погляд, адекватним було би таке рішення Голови Нацполіції: ця борза пані, по її ж рапорту, негайно направляється для продовження служби в Комендатурі під орудою генерала Москальова.

Таке рішення було би справедливим і повчальним, для багатьох.
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21.08.2024 17:28 Відповісти
Лубінець не має ніякого впливу, тому це марні сподівання на хоч якийсь результат.
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21.08.2024 17:38 Відповісти
"Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією"

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв на особистий контроль справу чоловіка, який виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від окупантів."

"Омбудсмен взяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті"

"Тому беру під особистий контроль притягнення до відповідальності всіх винних у смерті жінки від рук домашнього тирана!» - заявив Дмитро Лубінець"

"Напад вчителя на учня-переселенця у київській школі: Лубінець взяв справу під контроль"

Та тут сторінки не вистачить......
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21.08.2024 17:39 Відповісти
Удручает уровень интеллекта этой особи. Даже не смогла просчитать, что человек просто напишет жалобу по номеру авто и ее, как шкодливую шавку моментом выгонят из конторы
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21.08.2024 17:29 Відповісти
Знає що не виженуть, тому й "бикує".
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21.08.2024 17:39 Відповісти
виженуть ось подивитесь, вони розголосу бояться як вогню
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21.08.2024 17:50 Відповісти
Сумніваюсь, що оцю https://news.telegraf.com.ua/kiev/2024-07-16/5862931-politseyska-v-kievi-rozgulyuvala-supermarketom-z-avtomatom-za-spinoyu-ii-suputnik-vlashtuvav-rozbirki-cherez-zauvazhennya-video дурепу хоч якось було покарано.
ТЦ "Аркадія", Київ, 11.07.2024
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21.08.2024 18:07 Відповісти
Выгонят однозначно. Это она, вероятно думает, что большая цаца, а для Ивана Выгивского и Игоря Клименко - это тупая телка, которая отрицательно влияет на имидж нацпола и МВД
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22.08.2024 16:03 Відповісти
.... мєнт бикуючий ,нажаль
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21.08.2024 17:36 Відповісти
Нажаль відповідно до нашого законодавства капітан може служити тільки відповідно до звання та посади. А якщо такої вакансії немає, то й служити не буде.
В Україні немає ВМС ( останнім був " Сагайдачний", ВПС( декілька десятків совєтської літаків) , Ракетних військ ( окрім пари " Нептунів".
Тож всі ці марімани, літуни, повітряні техніки, ракетники можуть спокійно доживати на військові пенсії і не паритись . Тим більше вони ( пенсії) прив'язані до тих хто зараз воює.
Допоки не буде змінене законодавство.
Але мабуть знову " не на часі".
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21.08.2024 17:38 Відповісти
не здивований зовсім

одна така пані поліціянтка з нігтями 5см якось мене погрожувала застрелити (їх викликали у банк де я скандал вчинив)

я сказав що на спір в неї пукалку відберу якщо напарник погодиться
потім він мені тихо сказав що вона ********* 😁
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21.08.2024 17:56 Відповісти
чомусь таким автівки не палять
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21.08.2024 17:56 Відповісти
В подібних випадках завжди треба слухати дві сторони...
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21.08.2024 17:59 Відповісти
Ну тут оба хорошi судя по допису,шо одна неврiвновiшена,шо iнший посилач nahuj. Я розумiю кров кипить,жара в мiстi але потрiбно не конфлiктувати та не нариватися,а то не дай боже ще граната полетить коли довколо прогесуючий суцiльний птср як у вiйскових так i у цiвiльних
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21.08.2024 18:17 Відповісти
Облрембуд захистить!
Ги...
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21.08.2024 18:46 Відповісти
Поліція НІКОЛИ не захищатиме державу і народ! Вона існує щоб охороняти і захищати владу і її майно. Поліція перша переходить на сторону русні і служить новим господарям. Пам"ятаєте,коли поліціянтам у Дніпрі запрпонували йти на фронт,вони залементували,що такі квіточки як вони не пристосовані до бойових дій...?
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21.08.2024 18:48 Відповісти
Ох хо хо, Лубинець, не надірви собі яйця на роботі! Тільки розібрався з ангелочками с ТЦК, а тут лахудра з поліції завоняла...
Ну і про Лубінці-бубеньца і його перлів:
"Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів."
На репутцію славетної української поліції нічого не може вплинути - навіть розкриття вбивства Кеннеді!
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21.08.2024 19:30 Відповісти
Все, як за часів правління Хама: в мусарню набирають найбільш відбитих істот...
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21.08.2024 19:36 Відповісти
Це триндець! Навіть, якщо не враховувати, що треба мати повагу до людини, яка втратила здоров'я на війні - це бидло з погонами поліції, тупо припаркувалося на місці для інвалідів! Це вже треба зараз називати поліцаями таких уродів? Чи вже по захопленню міст росіянами? Тупо просто мусорня... На яку повагу може та Національна поліція розраховувати?
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21.08.2024 21:00 Відповісти
надо ее "муженька" теж не "передок", шоб потім вже з чистою совістю паркувався як інвалід, або поумнішав і більше не паркувався без причини!
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28.08.2024 14:11 Відповісти
 
 