Ветеран ЗСУ Якімчук заявив, що поліціянтка в Києві назвала його "конченим інвалідом": Нацполіція та омбудсмен відреагували на конфлікт
У столиці у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся із запитом до голови Нацполіції щодо неупередженого розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про конфлікт із співробітницею Нацполіції повідомив ветеран Павло Якімчук.
Що відомо?
За його словами, щойно він виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю, там одразу ж припаркувалась інша автівка. Чоловік зауважив, що на лобовому склі не було необхідної наліпки.
Військовий розповідає, що запитав у водія авто, "чи потрібна наліпка "особа з інвалідністю"", оскільки він припаркувався на такому місці.
За словами ветерана, на задньому сидінні машини перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції.
"Ця пані назвала мене "конченим інвалідом" тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка… Знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, сказала: "Ох#їли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна"", - каже ветеран і зізнається, що після цього також перестав добирати слова.
Реакція поліції
Головне управління Національної поліції в Київській області ініціювало службове розслідування щодо своєї співробітниці, яка фігурує в інциденті.
"Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства", - написали в поліції в коментарях до допису ветерана.
Омбудсмен Лубінець звернувся до голови Нацполіції
Лубінець закликав до посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства стосовно недопущення подібного в майбутньому.
Також омбудсмен подав пропозицію щодо проведення додаткових навчань та інструктажів для поліціянтів для підвищення їхньої обізнаності щодо "особливостей спілкування з ветеранами".
Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими. Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися!" - додав посадовець.
Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів" 🤣
"Тримаю ситуацію на особистому контролі" 🤣
У мене племінник патрульний.
Так у них регулярно хтось їде на фронт через зальот. Ну і ще тягнуть жереб. У них там якісь квоти є і регулярно когось відправляють.
Доречі, це на замітку тим, хто каже, що поліція в тилу відсиджується, поки вони на передку з іншого кінця дивани проперджують.
Ухилянти та корупціонери
Чогось одразу пригадалися перші дні вторгнення, коли всраті та перелякані містяни, що не встигли з'їбатися, раділи поліції більше ніж рідні.
Ухилянт!!!
адназначна
От ми здивуємось, хто ж то в нас інвалід і скільки, курва, їх наплодилось останнім часом.
Очевидно, форма та влада видушують з них залишки жіночності, а вихованням там і не пахне.
Бо хамська поведінка цієї к*рви-небожительки, на Тойоті, - це чіткий "дзвіночок" нашим Захисникам про те, Що і Хто їх очікує вдома, після Перемоги...
А нструктажі та додаткові курси про правила поведінки "небожителів" у тилу , НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ (!?) -
- це просто окозамилювання.
На мій погляд, адекватним було би таке рішення Голови Нацполіції: ця борза пані, по її ж рапорту, негайно направляється для продовження служби в Комендатурі під орудою генерала Москальова.
Таке рішення було би справедливим і повчальним, для багатьох.
"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв на особистий контроль справу чоловіка, який виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від окупантів."
"Омбудсмен взяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті"
"Тому беру під особистий контроль притягнення до відповідальності всіх винних у смерті жінки від рук домашнього тирана!» - заявив Дмитро Лубінець"
"Напад вчителя на учня-переселенця у київській школі: Лубінець взяв справу під контроль"
Та тут сторінки не вистачить......
ТЦ "Аркадія", Київ, 11.07.2024
В Україні немає ВМС ( останнім був " Сагайдачний", ВПС( декілька десятків совєтської літаків) , Ракетних військ ( окрім пари " Нептунів".
Тож всі ці марімани, літуни, повітряні техніки, ракетники можуть спокійно доживати на військові пенсії і не паритись . Тим більше вони ( пенсії) прив'язані до тих хто зараз воює.
Допоки не буде змінене законодавство.
Але мабуть знову " не на часі".
одна така пані поліціянтка з нігтями 5см якось мене погрожувала застрелити (їх викликали у банк де я скандал вчинив)
я сказав що на спір в неї пукалку відберу якщо напарник погодиться
потім він мені тихо сказав що вона ********* 😁
Ги...
Ну і про Лубінці-бубеньца і його перлів:
"Він вважає, що подібні інциденти можуть негативно вплинути на репутацію поліції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів."
На репутцію славетної української поліції нічого не може вплинути - навіть розкриття вбивства Кеннеді!