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Кабмин предлагает лишать статуса ветерана войны за совершение тяжкого преступления

ветераны,убд

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о лишении статусов ветерана войны за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", - отметил Мельничук.

Документ имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также читайте: С начала полномасштабной войны количество новых участников боевых действий составляет почти 350 тысяч человек, - Минветеранов

Автор: 

ветераны (1106) законопроект (3219) Кабмин (14025) УБД (125) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+23
Геморрой Украины Бойко аплодирует этому стоя. Его когда лишат звезды???
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14.08.2024 17:57
+22
Дав у морду чінуші-бюрократу--тяжкий злочин. Ой, як же чинна влада наривається на неприємності.
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14.08.2024 18:00
+16
Є відповідні статті. Вчинив щось, то нехай судять. До чого тут УБД?
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14.08.2024 18:03
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Мабудь є серйозні преценденти і не єдині
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14.08.2024 17:57 Ответить
а Ви не знаєте про випадки у 14р., коли бандюки створювали загони, направляли на 30 днів до ДРУГОГО ешелону захисту й отримували УБД ?
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14.08.2024 18:13 Ответить
Є відповідні статті. Вчинив щось, то нехай судять. До чого тут УБД?
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14.08.2024 18:03 Ответить
повертається ветеран додому у село, а там голова сільради з кумом прокурором, відібрали у його дружину сільмаг. а синок головного мєнта згвалтував доньку загиблого побратима.
тільки рипнись! ти більше не ветеран, а будеш "гнити у тюрязі", бо тебе туда не посилали.
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14.08.2024 18:13 Ответить
дуже велика надія на ветеранів, може вони змінять країну, але коли ветеран один, без підтримки, це не можливо
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14.08.2024 18:17 Ответить
Ага, пришли афганцы с войны и пошли в мафию и наркоманию очистили весь Союз от примазавшихся к настоящим коммунистам
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14.08.2024 23:54 Ответить
"афганці" ? 20-річні пацани, та у роки совдепії ? Ви, хоча б, шось знаєте про ті часи ?
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15.08.2024 00:08 Ответить
Я с 63-го
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15.08.2024 00:26 Ответить
Хорошо. Другой пример в 45-Ом герои вернулись домой, и разъехались, кто в рабство в колхоз, кто в ГУЛаг.
Почему вы думаете что сейчас будет иначе?
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15.08.2024 00:30 Ответить
зараз не сталінізм та не срср, ви уявляєте собі майдан у срср?
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15.08.2024 06:04 Ответить
при усій повазі, Ви пишете пост не з колхозу/ГУЛагу і там вже не опинетесь, часи змінилися, тому є хоч якась надія на зміни
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15.08.2024 09:59 Ответить
так навіщо світитись, гвалтівника можна й нишком покарати
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14.08.2024 19:33 Ответить
іншими словами, ти не знаєш, хто такий ветеран.
це, чоловік, або жінка, с багаторазовими контузіями, з випаленою нервовою системою, яка вже давно "померла".
бачення справедливості, чорно біле! реакція на несправедливість, непередбачувана.
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14.08.2024 19:47 Ответить
знаю, в мене два діда були ветерани, танкіст та артилеріст, діч не творили
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14.08.2024 19:59 Ответить
то, ласкаво просимо в нову реальність!
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14.08.2024 20:03 Ответить
Брєд, *****. Чим мотивується цей політ фантазії?
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14.08.2024 20:43 Ответить
Це стосовно СЗЧ. Уже давно балакали. Багато людей, котрі після 2.6 років на нулі не витримують і йдуть в СЗЧ.
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14.08.2024 18:42 Ответить
коли позбавлять "Героїв України" запроданців ?
Затримання Богуслаєва - це не тільки про Богуслаєва, або Скільки ще зрадників між Героїв України
https://novynarnia.com/2022/10/25/bogus-hero/
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14.08.2024 19:25 Ответить
Геморрой Украины Бойко аплодирует этому стоя. Его когда лишат звезды???
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14.08.2024 17:57 Ответить
Дав у морду чінуші-бюрократу--тяжкий злочин. Ой, як же чинна влада наривається на неприємності.
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14.08.2024 18:00 Ответить
Я також завдав собі питання: що підпадає під визначення тяжкий злочин. ПОГУГЛИВ і ОВВА... Якщо ви думаєте, що сюди йде вбивство, згвалтування, побиття, грабіж, підпал, то ви глибоко помиляєтесь.
Головне накладання штрафів, а діянь КК ніяких не описує. А якщо суддя в долі, то за будь-який злочин він впаяє будь-який штраф або не впаяє. Політ фантазії і можливостей.
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15.08.2024 08:01 Ответить
Так чи інакше людям після перебування у на фронті вбити людину як 2 пальці... Про рашистів там і мови нема...
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14.08.2024 18:02 Ответить
Згоден.
З великою повагою до Воїнів, але, це не секрет, що УБД отримували бандюки та гопники, які, починаючи з 14р., не були на "0", але отримали УБД. Тепер вони "неприкасаемые".
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14.08.2024 18:04 Ответить
сам на "0" був?
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14.08.2024 18:06 Ответить
"Нє чітал, но осуждаю!"(с)
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14.08.2024 18:11 Ответить
навзаєм
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14.08.2024 19:13 Ответить
А ви не розумієте, що позбавлять не їх, а, приміром, воїнів, які отримали важкі поранення, але ВЛК відмовилася їх списати, і тому вони вирішили піти в СЗЧ?
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14.08.2024 18:10 Ответить
Про дизертирів мови не було дизертир це інше це зрадник як і ухилянт з ними розмова коротка смерть
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14.08.2024 18:35 Ответить
Якщо людина є непридатною, то вона має списуватися одразу, а не триматися десь поза штатом... Формально непридатний вже не має вважатися військовозобов'язаним.
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14.08.2024 18:37 Ответить
то треба розстріляти, буквально, такі ВЛК
шо таке CЧЗ ?
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14.08.2024 19:27 Ответить
Перевірити дуже багато прокурорів депутатів іншого г на зробили собі убд не бувши не те що на пнредовій а і в країні
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14.08.2024 18:30 Ответить
хто ж їх перевірить, депутатів/прокурорів ?
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14.08.2024 19:15 Ответить
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

зе!шоу вічне! талановиті, ****, зе!паяци.
навіть, як що я скоїв тяжкий злочин, як це відміняє, мою участь в бойових діях на території інших держав.
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14.08.2024 18:06 Ответить
Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.Тобто це 85-90% злочинів.А за вчинення особливо тяжких злочинів позбавляти не будуть?
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14.08.2024 18:06 Ответить
Тобто? Людина воювала і цей факт неможливо просто взяти і відмінити.

А звання людини позбаляти не пробували?

Схоже, що ці підари виходять з того, як отримують УБД голови ОВА та інші соски ЗЄрмаків.
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14.08.2024 18:07 Ответить
А може де привітнтивна міра в страху від Майдану за участю ветеранів.
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14.08.2024 18:09 Ответить
про яких ветеранів Ви пишете ? я знаю "ветерана", яки 2 роки охороняв шляхопровід на львівщині, а тепер на районі "випендрюється" не наче герой
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14.08.2024 18:23 Ответить
Це один з сотен тисяч людей, які реально воювали.

Як на мене, не треба давати УБД, кому попало, а не шукати привід позбавляти цього статусу.

Єдиним приводом для позбавлення УБД може бути доказаний факт не участі у бойових діях.
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14.08.2024 18:35 Ответить
Та, взагалі не має бути ні якого УБД, хіба 90 річна бабуся, яка опинилася на ТОТ не є УБД ? Воїни, які захищають Україну, мають отримувати суттєві пільги, але персонально, а не взагалі.
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14.08.2024 19:11 Ответить
Може і так.

Але мене дивує інше. От ти і якась частина твого оточення знаєте про липового УБД-шника.
І що ж ви зробили?
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14.08.2024 19:47 Ответить
я не писав, що він отримав УБД
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14.08.2024 20:15 Ответить
Ага. Тобто, це взагалі було ні про що.
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14.08.2024 21:14 Ответить
це про те, що пільги мають бути індивідуальні, а не загальні
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15.08.2024 00:03 Ответить
А хіба цей статус і поняття якось протирічять один одному? Може декого варто позбавити звання Герой України та Народний депутат? Це більш доречно і логічно
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14.08.2024 18:09 Ответить
Чомусь одразу у пам'яті проскочило про той закон, де від хабаря/крадіжки просто відкупитися чинушам можна.
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14.08.2024 18:14 Ответить
А коли буде реальне позбавлення волі за державну зраду зеленої влади, за корупцію-розкрадання бюджету дежавними чиновниками?!! Чи це не тяжкий злочин?!!!
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14.08.2024 18:15 Ответить
неначасі...
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14.08.2024 18:21 Ответить
а в нас була ВЛАДА, яка не грабувала Україну ?
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14.08.2024 18:25 Ответить
Позбавте державних нагород Злату Некрасову та Олександра Старуха.
За що були нагороджені ці покидьки? І таких "орденоносців" вже наплодили через край.
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14.08.2024 18:20 Ответить
Увага. Будуть саджати.
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14.08.2024 18:22 Ответить
Вже було: весна прийде...
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15.08.2024 08:04 Ответить
Не в одній країні світу ветерана війни не лишили його статусу. Лишити статусу ветерана НЕ МОЖЛИВО. Дурні в Кабміні.
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14.08.2024 18:32 Ответить
+++
При совершении преступления перед государство человек лишается его (государства) наград. Логично.
А в наказание за пьяную драку сообщить человеку что он 2 года тому назад не воевал? Т.е конечно воевал, но с сегодняшнего дня не воевал. Бред.
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15.08.2024 00:03 Ответить
Важка.
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14.08.2024 18:46 Ответить
Спочатку позбавте хоча би пенсій засуджених держслужбовців. Вони навіть якщо відсиділи отримують тільки тимчасово обмеження на займання держ. Посад. Та пенсій їх ніхто не позбавляє. Або колишнього суддю залиште без пільг та утримання - один на один з тими кого він посадив.
Бо ветерани вже віддали борги державі.
Це схоже на дітей " ворогів народу" яких теж позбавляли всіх прав .
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14.08.2024 18:32 Ответить
Старт репресій влади зеленського проти військових і патріотів!
Ранувато ще, війна не виграна!
Але тенденція дуже ясна.

Що там, до речі, по зрадниках, саботажниках, корупціонерах?
баканов, наумов, богуслав --- ці загрози національній безпеці вже не становлять?

Виродки.
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14.08.2024 18:38 Ответить
це щоб ветерани не набили пику Зе і його зепідорам
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14.08.2024 18:41 Ответить
Та все простіше: ветеранів отже і пільг стає забагато для уряду.
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14.08.2024 19:07 Ответить
А хто має цей статус? Мій покійний дідусь - ветеран війни, я УБД
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14.08.2024 19:40 Ответить
Это СИНОНИМЫ!
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15.08.2024 00:38 Ответить
А відмінити домашні арешти і можливості вносити заставу,коли чинушу піймали на хабарі,ні цього не треба?
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14.08.2024 20:30 Ответить
То зроблено щоб тримати ветеранів на короткому проводку, бо багато з тих хто на нулі почали задавати питання про хабарі в пів мільйона і яйця по 17.
І щоб так не сталося, що хтось з них з холопів, після повернення почне щось вимагати від шановного панства, якісь права наприклад, вирішили швиденько прибрати цю проблему на корню. Причому ну тебе посадять добре, але твоя жінка і діти позбудуться всього.
Що не кажіть, а в напрямку самозахисту ( особистого, не країни) , у слуг і опи працює все чудово.
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14.08.2024 22:49 Ответить
Не будем лукавить, речь идет про льготы.
Вся власть ссыт. Трусят и лгут, боясь сказать правду. Не потянет экономика страны такое количество льгот. Весь расчет продержаться еще при власти раздать еще обещаний. Им их потом не выполнять. И возмущение будет не к тому кто пообесчает ветерану дополнительные 10 гектаров, но потом. А к правительству экономистов которые откажутся это выполнять
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15.08.2024 00:15 Ответить
-Готовят почву держать в узде правдолюбов из числа УБДешиков...!
- а заодно лишить их законного права на "снисхождение суда", "смягчающих обстоятельств"!
-А заодно сократить число льготников...
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15.08.2024 00:36 Ответить
Эта затея тянет на психическое отклонение инициатора...
Так как отменить факт "участия человека в боевых действиях" ( НЕ ВАЖНО по какой причине лишать!), сродни отмены факта "рождения" !!!

Сродни отмены факта наступления зимы или лета, только потому, что кому то это пришло в голову - факт наступления события НИКАК НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!
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15.08.2024 00:44 Ответить
А за ще більший злочин треба героя-УБД позбавляти права без акцизного ввозу 20 річного авто зломка з європи..нехай знають
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15.08.2024 01:09 Ответить
Зелена мразота! Спочатку позабирайте у покидьків "Героя України" і довічних пенсій у чиновників та суддів хабарників!
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15.08.2024 02:46 Ответить
Тварі, пробують залякати, я впевнений що це все марно. Всі ці покидьки будуть знищені. Другого варіанту немає!!
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15.08.2024 06:08 Ответить
 
 