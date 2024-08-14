Кабмин предлагает лишать статуса ветерана войны за совершение тяжкого преступления

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о лишении статусов ветерана войны за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", - отметил Мельничук.

Документ имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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