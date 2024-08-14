Кабмин предлагает лишать статуса ветерана войны за совершение тяжкого преступления
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о лишении статусов ветерана войны за совершение тяжкого преступления.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", - отметил Мельничук.
Документ имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
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тільки рипнись! ти більше не ветеран, а будеш "гнити у тюрязі", бо тебе туда не посилали.
пошли в мафию и наркоманиюочистили весь Союз от примазавшихся к настоящим коммунистам
Почему вы думаете что сейчас будет иначе?
це, чоловік, або жінка, с багаторазовими контузіями, з випаленою нервовою системою, яка вже давно "померла".
бачення справедливості, чорно біле! реакція на несправедливість, непередбачувана.
Затримання Богуслаєва - це не тільки про Богуслаєва, або Скільки ще зрадників між Героїв України
https://novynarnia.com/2022/10/25/bogus-hero/
Головне накладання штрафів, а діянь КК ніяких не описує. А якщо суддя в долі, то за будь-який злочин він впаяє будь-який штраф або не впаяє. Політ фантазії і можливостей.
З великою повагою до Воїнів, але, це не секрет, що УБД отримували бандюки та гопники, які, починаючи з 14р., не були на "0", але отримали УБД. Тепер вони "неприкасаемые".
шо таке CЧЗ ?
Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
зе!шоу вічне! талановиті, ****, зе!паяци.
навіть, як що я скоїв тяжкий злочин, як це відміняє, мою участь в бойових діях на території інших держав.
А звання людини позбаляти не пробували?
Схоже, що ці підари виходять з того, як отримують УБД голови ОВА та інші соски ЗЄрмаків.
Як на мене, не треба давати УБД, кому попало, а не шукати привід позбавляти цього статусу.
Єдиним приводом для позбавлення УБД може бути доказаний факт не участі у бойових діях.
Але мене дивує інше. От ти і якась частина твого оточення знаєте про липового УБД-шника.
І що ж ви зробили?
За що були нагороджені ці покидьки? І таких "орденоносців" вже наплодили через край.
При совершении преступления перед государство человек лишается его (государства) наград. Логично.
А в наказание за пьяную драку сообщить человеку что он 2 года тому назад не воевал? Т.е конечно воевал, но с сегодняшнего дня не воевал. Бред.
Бо ветерани вже віддали борги державі.
Це схоже на дітей " ворогів народу" яких теж позбавляли всіх прав .
Ранувато ще, війна не виграна!
Але тенденція дуже ясна.
Що там, до речі, по зрадниках, саботажниках, корупціонерах?
баканов, наумов, богуслав --- ці загрози національній безпеці вже не становлять?
Виродки.
І щоб так не сталося, що хтось з них з холопів, після повернення почне щось вимагати від шановного панства, якісь права наприклад, вирішили швиденько прибрати цю проблему на корню. Причому ну тебе посадять добре, але твоя жінка і діти позбудуться всього.
Що не кажіть, а в напрямку самозахисту ( особистого, не країни) , у слуг і опи працює все чудово.
Вся власть ссыт. Трусят и лгут, боясь сказать правду. Не потянет экономика страны такое количество льгот. Весь расчет продержаться еще при власти раздать еще обещаний. Им их потом не выполнять. И возмущение будет не к тому кто пообесчает ветерану дополнительные 10 гектаров, но потом. А к правительству экономистов которые откажутся это выполнять
- а заодно лишить их законного права на "снисхождение суда", "смягчающих обстоятельств"!
-А заодно сократить число льготников...
Так как отменить факт "участия человека в боевых действиях" ( НЕ ВАЖНО по какой причине лишать!), сродни отмены факта "рождения" !!!
Сродни отмены факта наступления зимы или лета, только потому, что кому то это пришло в голову - факт наступления события НИКАК НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!