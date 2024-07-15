С начала полномасштабной войны количество новых участников боевых действий составляет около 350 тысяч человек, - Минветеранов
С февраля 2022 года количество новых участников боевых действий составило почти 350 тысяч человек, среди которых 9,6 тысячи женщин.
Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас статус УБД имеют более 900 тысяч человек.
Порхун отметил, что за время полномасштабного вторжения 9 601 женщина получила статус участника боевых действий.
"До этого было небольшое количество, возможно, до тысячи. Но с полномасштабной войной женщины очень активно пошли в силы безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнул он.
Автоматическое предоставление статуса УБД
Порхун также рассказал, что Министерство ветеранов работает над вопросом автоматического рассмотрения и предоставления статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Так, уже разработан и утвержден механизм, который позволяет ветеранам подавать запрос через Центры предоставления административных услуг, где открыты "единые ветеранские окна".
После реализации разработки цифрового инструмента процесс заработает полноценно, и все бюрократические проблемы при предоставлении статуса будут решены", - подчеркнул и.о. ведомства, добавив, что это будет реализовано до конца 2024 года.
Возможно ли лишить статуса УБД?
Кроме того, Порхун рассказал о проблематике с лишением статуса участника боевых действий.
"До полномасштабного вторжения было пять человек, и с полномасштабным вторжением еще где-то 16 человек, но если говорить об отказах при рассмотрении (заявлений на предоставление статуса - ред.), то это сотни", - добавил он.
Среди прочего, по его словам, есть случаи, когда участники боевых действий предыдущих периодов остались на временно оккупированной Россией территории и поступают туда на службу в вооруженные силы или другие государственные службы.
"Поэтому министерство наработало законопроект, который закрепляет возможность лишения статуса таких лиц за преступления против Украины, если обвинительный приговор суда вступил в законную силу", - резюмировал глава Минветеранов.
Що то за армія така, що то за державна система, коли воює 25% армії а 75% не воює і не збирається воювати?
Виходить, 75% військових це корупціонери, які купили собі посади в тилу і на фронт не підуть ніколи.
В той час , як замісь них мають воювати ті, кого виловлять на вулицях, а саме старики, інваліди, прості роботяги, ітд.
Нах.. той 1 мільйон тилових військових, який не воює, тільки для галочки і щоб гроші державні на них переводити?
твого невігластва і ухилянтії головного мозку.
Я свою УБДшку отримав на початку 2024 року, хоча воював з 22-го.
ось і порахуй скільки народу ще на черзі
Скільки учасників бойових дій в нинішній армії?
Меньше половини, це факт
Десь щось "не клеїться".
А решта ще отримали учасника бойових дій з 2014 по 2022 рік.
Мій двоюрідний брат був миротворцем, має УБД. Зараз не воює, бо непридатним був визнаний ще в 2014...
(справка: всього в тій війні приймали участь 160 000 українців)
Тобто 150 тисяч - цілком вірогідно. Але куди "зникли" ще 80-90 тисяч?
Тобто - формально і юридично в Україні війни немає.
2. "Наразі статус УБД мають понад 900 тисяч осіб".
Тобто, 900-350 = 550 тисяч осіб мали такий статус до лютого 2022 року.
Також існують таки теорії, що формально розпаду совка не було, не було і демаркації кордону після 1991 року, тобто ...
Між Україною і рашкою є договір про кордон. У конституції совка було право виходу республік, за умови, що їх парламент за це проголосує. Рада 24 серпня 1991 і проголосувала. Плюс, у нас референдум був 1 грудня, який це затвердив результатом у 90,3% за.