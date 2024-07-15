РУС
С начала полномасштабной войны количество новых участников боевых действий составляет около 350 тысяч человек, - Минветеранов

Статус УБД в Україні від лютого 2022 року

С февраля 2022 года количество новых участников боевых действий составило почти 350 тысяч человек, среди которых 9,6 тысячи женщин.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас статус УБД имеют более 900 тысяч человек.

Порхун отметил, что за время полномасштабного вторжения 9 601 женщина получила статус участника боевых действий.

"До этого было небольшое количество, возможно, до тысячи. Но с полномасштабной войной женщины очень активно пошли в силы безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" вскоре можно будет оформить статус участника боевых действий

Автоматическое предоставление статуса УБД

Порхун также рассказал, что Министерство ветеранов работает над вопросом автоматического рассмотрения и предоставления статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Так, уже разработан и утвержден механизм, который позволяет ветеранам подавать запрос через Центры предоставления административных услуг, где открыты "единые ветеранские окна".

После реализации разработки цифрового инструмента процесс заработает полноценно, и все бюрократические проблемы при предоставлении статуса будут решены", - подчеркнул и.о. ведомства, добавив, что это будет реализовано до конца 2024 года.

Читайте также: Кабмин выделил 5,7 миллиарда гривен на приобретение жилья для ветеранов

Возможно ли лишить статуса УБД?

Кроме того, Порхун рассказал о проблематике с лишением статуса участника боевых действий.

"До полномасштабного вторжения было пять человек, и с полномасштабным вторжением еще где-то 16 человек, но если говорить об отказах при рассмотрении (заявлений на предоставление статуса - ред.), то это сотни", - добавил он.

Среди прочего, по его словам, есть случаи, когда участники боевых действий предыдущих периодов остались на временно оккупированной Россией территории и поступают туда на службу в вооруженные силы или другие государственные службы.

"Поэтому министерство наработало законопроект, который закрепляет возможность лишения статуса таких лиц за преступления против Украины, если обвинительный приговор суда вступил в законную силу", - резюмировал глава Минветеранов.

Также читайте: Зеленский подписал закон, который упрощает получение статуса участника боевых действий

УБД (131) Министерство по делам ветеранов (236) Порхун Александр (17)
Топ комментарии
+5
"Ось і підтвердження незаперечого факту"

твого невігластва і ухилянтії головного мозку.

Я свою УБДшку отримав на початку 2024 року, хоча воював з 22-го.
ось і порахуй скільки народу ще на черзі
показать весь комментарий
15.07.2024 10:48 Ответить
+4
Трохи не так, до тих 350 тис. треба додати тих, хто УБД в 2014-2021 отримав, їх також чимало воює. Їх у першу чергу призивали в 2022.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:47 Ответить
+3
Ось і підтвердження незаперечого факту, що на фронті воює лише 300 тисяч військових. А решта - 1 мільйон військових сидить в тилу всю війну, тому вони і не учасники бойових дій.
Що то за армія така, що то за державна система, коли воює 25% армії а 75% не воює і не збирається воювати?
Виходить, 75% військових це корупціонери, які купили собі посади в тилу і на фронт не підуть ніколи.
В той час , як замісь них мають воювати ті, кого виловлять на вулицях, а саме старики, інваліди, прості роботяги, ітд.
Нах.. той 1 мільйон тилових військових, який не воює, тільки для галочки і щоб гроші державні на них переводити?
показать весь комментарий
15.07.2024 10:43 Ответить
Ось і підтвердження незаперечого факту, що на фронті воює лише 300 тисяч військових. А решта - 1 мільйон військових сидить в тилу всю війну, тому вони і не учасники бойових дій.
Що то за армія така, що то за державна система, коли воює 25% армії а 75% не воює і не збирається воювати?
Виходить, 75% військових це корупціонери, які купили собі посади в тилу і на фронт не підуть ніколи.
В той час , як замісь них мають воювати ті, кого виловлять на вулицях, а саме старики, інваліди, прості роботяги, ітд.
Нах.. той 1 мільйон тилових військових, який не воює, тільки для галочки і щоб гроші державні на них переводити?
показать весь комментарий
15.07.2024 10:43 Ответить
Трохи не так, до тих 350 тис. треба додати тих, хто УБД в 2014-2021 отримав, їх також чимало воює. Їх у першу чергу призивали в 2022.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:47 Ответить
"Ось і підтвердження незаперечого факту"

твого невігластва і ухилянтії головного мозку.

Я свою УБДшку отримав на початку 2024 року, хоча воював з 22-го.
ось і порахуй скільки народу ще на черзі
показать весь комментарий
15.07.2024 10:48 Ответить
В арміі зараз 1,3 млн.
Скільки учасників бойових дій в нинішній армії?
Меньше половини, це факт
показать весь комментарий
15.07.2024 11:08 Ответить
"Наразі статус УБД мають понад 900 тисяч осіб".
Десь щось "не клеїться".
показать весь комментарий
15.07.2024 10:50 Ответить
Читай уважніше новину, 350 тисяч нових учасників бойових дій з початку вторгнення, тобто 350 тисяч за два роки війни.
А решта ще отримали учасника бойових дій з 2014 по 2022 рік.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:05 Ответить
Я нижче написав, що маю на увазі. За час з 14 по 22 рік встигли "повоювати" аж 550 тисяч. Цікаво, правда? Але якщо пригадати "ротації поліцейських", котрі зараз гордо тицяють своїм посвідченням УБД, то ситуація стає більш-менш зрозумілою. Ще так само "героїчно" отримали свої посвідчення прокурорські, суддівські та інші трутні, за 50-100 км від зони бойових дій попиваючи пивко у місцевих генделиках.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:26 Ответить
Не забувайте, що афганці та учасники миротворчих місій у Іраку чи там Косово також мають УБД.

Мій двоюрідний брат був миротворцем, має УБД. Зараз не воює, бо непридатним був визнаний ще в 2014...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:56 Ответить
Будьте певні, пам'ятаю. Таких людей - крапля в морі, далеко не сотні тисяч.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:59 Ответить
Афганців офіційно 150 тисяч - за даними від 2022 року.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:02 Ответить
На 2013-й рік таких було близько 260 тисяч, і кожен третій з них був "липовий".
(справка: всього в тій війні приймали участь 160 000 українців)
Тобто 150 тисяч - цілком вірогідно. Але куди "зникли" ще 80-90 тисяч?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
Де вони? Не треба лпшу на вуха вішати.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:46 Ответить
А чому саме "учасник бойових дій", а не "учасник війни"?
Тобто - формально і юридично в Україні війни немає.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:54 Ответить
Бо за законом так. Не підказуйте депутатам, бо й це поламають.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:59 Ответить
усе складно ... АТО теж були вимушені придумувати.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:23 Ответить
1. "З лютого 2022 року кількість нових учасників бойових дій становила майже 350 тисяч осіб".
2. "Наразі статус УБД мають понад 900 тисяч осіб".
Тобто, 900-350 = 550 тисяч осіб мали такий статус до лютого 2022 року.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:01 Ответить
Тоді багато правоохоронців отримали цей статус за "туристичні" поїздки на 2 тижня
показать весь комментарий
15.07.2024 11:23 Ответить
Теж в око кинулось. Щось тут не сходиться. Або цифра 350 тис. некоректна.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:24 Ответить
Щоб це поламати - треба об'явити війну → рф, або щоб рф об'явила війну →Україні, потім під час війни заборонено підвищувати тарифи, навіть не треба сплачувати комуналку, податки, також скасовуються борги по кредітах..←
Також існують таки теорії, що формально розпаду совка не було, не було і демаркації кордону після 1991 року, тобто ...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:08 Ответить
А в якому законі прописано, що під час війни не треба платити комуналку? Бо ніде такого не бачив, аж цікаво стало...

Між Україною і рашкою є договір про кордон. У конституції совка було право виходу республік, за умови, що їх парламент за це проголосує. Рада 24 серпня 1991 і проголосувала. Плюс, у нас референдум був 1 грудня, який це затвердив результатом у 90,3% за.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:10 Ответить
"під час віни" - це що ? повинен бути "стан війни"←, тоді можно стверджувати, що в країні овіційно → війна.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:28 Ответить
 
 