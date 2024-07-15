С начала полномасштабной войны количество новых участников боевых действий составляет около 350 тысяч человек, - Минветеранов

С февраля 2022 года количество новых участников боевых действий составило почти 350 тысяч человек, среди которых 9,6 тысячи женщин.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас статус УБД имеют более 900 тысяч человек.

Порхун отметил, что за время полномасштабного вторжения 9 601 женщина получила статус участника боевых действий.

"До этого было небольшое количество, возможно, до тысячи. Но с полномасштабной войной женщины очень активно пошли в силы безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" вскоре можно будет оформить статус участника боевых действий

Автоматическое предоставление статуса УБД

Порхун также рассказал, что Министерство ветеранов работает над вопросом автоматического рассмотрения и предоставления статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Так, уже разработан и утвержден механизм, который позволяет ветеранам подавать запрос через Центры предоставления административных услуг, где открыты "единые ветеранские окна".

После реализации разработки цифрового инструмента процесс заработает полноценно, и все бюрократические проблемы при предоставлении статуса будут решены", - подчеркнул и.о. ведомства, добавив, что это будет реализовано до конца 2024 года.

Читайте также: Кабмин выделил 5,7 миллиарда гривен на приобретение жилья для ветеранов

Возможно ли лишить статуса УБД?

Кроме того, Порхун рассказал о проблематике с лишением статуса участника боевых действий.

"До полномасштабного вторжения было пять человек, и с полномасштабным вторжением еще где-то 16 человек, но если говорить об отказах при рассмотрении (заявлений на предоставление статуса - ред.), то это сотни", - добавил он.

Среди прочего, по его словам, есть случаи, когда участники боевых действий предыдущих периодов остались на временно оккупированной Россией территории и поступают туда на службу в вооруженные силы или другие государственные службы.

"Поэтому министерство наработало законопроект, который закрепляет возможность лишения статуса таких лиц за преступления против Украины, если обвинительный приговор суда вступил в законную силу", - резюмировал глава Минветеранов.

Также читайте: Зеленский подписал закон, который упрощает получение статуса участника боевых действий