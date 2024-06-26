Зеленский подписал закон, упрощающий получение статуса участника боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения", который упрощает процедуру предоставления статуса УБД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Как говорится в пояснительной записке к закону, он должен упорядочить нормы законодательства относительно:
- правового регулирования обработки информации с ограниченным доступом в системах Минобороны Украины,
- внедрение профилей безопасности,
- информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими системами и
- предоставление статуса участника боевых действий в электронном (автоматическом) режиме.
Соответственно, подписанный закон вносит определенные изменения в законы Украины "Об обороне Украины", "О защите информации в информационно-коммуникационных системах", "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", "Об облачных услугах", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".
Также отмечается, что реализация этого закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Напомним, в августе 2023 года правительство Украины приняло Постановление №887, которым внесены изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, утвержденный Постановлением КМУ от 20 августа 2014 года № 413.
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