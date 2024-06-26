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Новости
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Зеленский подписал закон, упрощающий получение статуса участника боевых действий

Підписаний закон, який спрощує отримання статусу УБД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения", который упрощает процедуру предоставления статуса УБД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Как говорится в пояснительной записке к закону, он должен упорядочить нормы законодательства относительно:

  • правового регулирования обработки информации с ограниченным доступом в системах Минобороны Украины,
  • внедрение профилей безопасности,
  • информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими системами и
  • предоставление статуса участника боевых действий в электронном (автоматическом) режиме.

Соответственно, подписанный закон вносит определенные изменения в законы Украины "Об обороне Украины", "О защите информации в информационно-коммуникационных системах", "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", "Об облачных услугах", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".

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Также отмечается, что реализация этого закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, в августе 2023 года правительство Украины приняло Постановление №887, которым внесены изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, утвержденный Постановлением КМУ от 20 августа 2014 года № 413.

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20734) УБД (129)


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Топ комментарии
+5
Конечно хорошо. Лишь бы получали настоящие воины, на не те кто слышал о войне и может выезжал один раз в 200 километровую зону, причем со списками сослуживцев, как это делалось ранее в подразделениях миссии за рубежом
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26.06.2024 19:50
+2
95кагал теж отримає?
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26.06.2024 20:19
+2
Та вони вже давно, мабудь мають.
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26.06.2024 20:21
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Конечно хорошо. Лишь бы получали настоящие воины, на не те кто слышал о войне и может выезжал один раз в 200 километровую зону, причем со списками сослуживцев, как это делалось ранее в подразделениях миссии за рубежом
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26.06.2024 19:50 Ответить
Зеленський хоче бути добрим.
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26.06.2024 20:08 Ответить
Але що б той, хто на годину заїхав у Херсон не набув статусу, як хто у пеклі побував.
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26.06.2024 20:15 Ответить
95кагал теж отримає?
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26.06.2024 20:19 Ответить
Та вони вже давно, мабудь мають.
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26.06.2024 20:21 Ответить
Баканов...
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26.06.2024 20:24 Ответить
Горлівка 2014.
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26.06.2024 22:32 Ответить
Втомився вава, скільки вже понапідписував сьогодні, дєрмак зовсім біднягу заганяв
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26.06.2024 20:54 Ответить
Раньше во времена АТО заезжали начальнички на харьковские блокпосты отмечались оставляли бабки и ехали назад а чуть позже получали УБД.
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26.06.2024 22:17 Ответить
Усі знайомі МЧС-ники ще у 19-20 роках отримали УБД, виїзжали на місяць під Харків, типу підсилення місцевих пожежників, а потім спокійно оформляли документи...
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26.06.2024 23:12 Ответить
 
 