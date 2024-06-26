Зеленський підписав закон, який спрощує отримання статусу учасника бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", який спрощує процедуру надання статусу УБД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Як ідеться в пояснювальній записці до закону, він має упорядкувати норми законодавства щодо:

правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міноборони України,

впровадження профілів безпеки,

інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та

надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі.

Відповідно, підписаний закон вносить певні зміни до законів України "Про оборону України", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", "Про хмарні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

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Також наголошується, що реалізація цього закону не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

Нагадаємо, у серпні 2023 року уряд України ухвалив Постанову № 887, якою внесені зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджений Постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413.