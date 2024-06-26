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Новини
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Зеленський підписав закон, який спрощує отримання статусу учасника бойових дій

Підписаний закон, який спрощує отримання статусу УБД

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", який спрощує процедуру надання статусу УБД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Як ідеться в пояснювальній записці до закону, він має упорядкувати норми законодавства щодо:

  • правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міноборони України,
  • впровадження профілів безпеки,
  • інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та
  • надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі.

Відповідно, підписаний закон вносить певні зміни до законів України "Про оборону України", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", "Про хмарні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт, який спрощує набуття статусу учасника бойових дій

Також наголошується, що реалізація цього закону не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

Нагадаємо, у серпні 2023 року уряд України ухвалив Постанову № 887, якою внесені зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджений Постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413.

Автор: 

закон (2837) Зеленський Володимир (24197) УБД (136)


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Топ коментарі
+5
Конечно хорошо. Лишь бы получали настоящие воины, на не те кто слышал о войне и может выезжал один раз в 200 километровую зону, причем со списками сослуживцев, как это делалось ранее в подразделениях миссии за рубежом
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26.06.2024 19:50
+2
95кагал теж отримає?
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26.06.2024 20:19
+2
Та вони вже давно, мабудь мають.
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26.06.2024 20:21
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Конечно хорошо. Лишь бы получали настоящие воины, на не те кто слышал о войне и может выезжал один раз в 200 километровую зону, причем со списками сослуживцев, как это делалось ранее в подразделениях миссии за рубежом
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26.06.2024 19:50 Відповісти
Зеленський хоче бути добрим.
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26.06.2024 20:08 Відповісти
Але що б той, хто на годину заїхав у Херсон не набув статусу, як хто у пеклі побував.
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26.06.2024 20:15 Відповісти
95кагал теж отримає?
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26.06.2024 20:19 Відповісти
Та вони вже давно, мабудь мають.
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26.06.2024 20:21 Відповісти
Баканов...
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26.06.2024 20:24 Відповісти
Горлівка 2014.
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26.06.2024 22:32 Відповісти
Втомився вава, скільки вже понапідписував сьогодні, дєрмак зовсім біднягу заганяв
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26.06.2024 20:54 Відповісти
Раньше во времена АТО заезжали начальнички на харьковские блокпосты отмечались оставляли бабки и ехали назад а чуть позже получали УБД.
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26.06.2024 22:17 Відповісти
Усі знайомі МЧС-ники ще у 19-20 роках отримали УБД, виїзжали на місяць під Харків, типу підсилення місцевих пожежників, а потім спокійно оформляли документи...
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26.06.2024 23:12 Відповісти
 
 