У "Дії" незабаром можна буде оформити статус учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій для захисників та захисниць незабаром можна буде оформити на порталі "Дія".

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, відповідну постанову ухвалив уряд.

Зазначається, що на сьогодні, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини. В обох випадках треба збирати паперові документи та довго чекати розгляду.

!Цифровізація процесу через портал "Дія" не лише спросить життя захисникам та захисницям, а й зменшить навантаження на військові частини. Офлайн подати заяву можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання", – наголосили у Мінцифри.

Як нагадали у відомстві, уже понад місяць у застосунку "Дія" доступні посвідчення ветерана для військових та їхніх родин.