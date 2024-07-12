Шлюб онлайн та дозволи на зброю: У Мінцифрии анонсували п’ять нових послуг у "Дії"

Зараз у роботі команди Міністерства цифрової трансформації на різних стадіях готовності перебуває понад 100 послуг для застосунку "Дія".

Очільник Мінцифри Михайло Федоров у колонці для liga.net розповів про п’ять із них, які запрацюють найближчим часом.

Шлюб онлайн

Це сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку "Дія" в кілька кліків. Така послуга запрацює вперше у світі. Наразі триває бета-тестувальники послуги – учасники реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію.

Наразі вже одружилися п’ять пар. Скоро сервіс буде доступний для всіх українців.

Електронне бронювання

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони все ще працюють над послугою.

За словами Федорова, цифровізація бронювання усуває людський фактор і пришвидшує процес від кількох тижнів до години.

Скоро послуга буде доступна на порталі "Дія" для першої категорії підприємств – критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, зазначив він.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Також незабаром у "Дії" будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей. А згодом і свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Ці документи необхідні при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку "Дія" відображалась інформація, дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Як пояснив міністр, Дія.Підпис для фізичних осіб – інструмент, який значно спростить взаємодію з державою. Це значно прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими.

Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу.

Як повідомлялося, минулого тижня у "Дії" стартувало бета-тестування електронного бронювання.