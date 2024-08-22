До кінця року в Україні підготують до 3000 помічників ветеранів, - Шмигаль

До кінця року планують підготувати до 3000 помічників ветеранів. Уряд виділив 2,9 млрд грн на підготовку таких фахівців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність".

"Уряд реалізує нову ветеранську політику. Рік тому визначили її контури, зараз втілюємо в життя. Ми дали старт роботі інституту помічника ветерана. Це фахівці, які допомагатимуть воїнам адаптуватися до мирного життя. До кінця року плануємо підготувати близько 3000 таких спеціалістів. На це в бюджеті передбачено 2,9 мільярда гривень, у майбутньому кількість помічників ветерана буде зростати", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що також уряд сформував мережу ветеранських просторів. Він пояснив, що в одному пункті ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки. Водночас в Україні розвивається сервісна інфраструктура для захисників, запроваджуються нові послуги, діджиталізуються ветеранські сервіси, спрощуються процедури і масштабуються "єдині вікна" для ветеранів у ЦНАПах.

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"Це все відбувається вже зараз. Наш принцип — зручні і швидкі послуги без бюрократії. У регіонах та громадах створюються структурні підрозділи з питань ветеранської політики, адже в центрі визначаємо рамку, а конкретна її реалізація залежить від того, як працюватиме влада на місцях", - зауважив Шмигаль.

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Підтримка ветеранів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+" разом з іншими міністерствами.

Також Уряд ухвалив постанову, яка визначає механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у системі переходу від військової служби до цивільного життя.