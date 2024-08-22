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Новини
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До кінця року в Україні підготують до 3000 помічників ветеранів, - Шмигаль

Фахівці із супроводу ветеранів війни

До кінця року планують підготувати до 3000 помічників ветеранів. Уряд виділив 2,9 млрд грн на підготовку таких фахівців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність".

"Уряд реалізує нову ветеранську політику. Рік тому визначили її контури, зараз втілюємо в життя. Ми дали старт роботі інституту помічника ветерана. Це фахівці, які допомагатимуть воїнам адаптуватися до мирного життя. До кінця року плануємо підготувати близько 3000 таких спеціалістів. На це в бюджеті передбачено 2,9 мільярда гривень, у майбутньому кількість помічників ветерана буде зростати", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що також уряд сформував мережу ветеранських просторів. Він пояснив, що в одному пункті ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки. Водночас в Україні розвивається сервісна інфраструктура для захисників, запроваджуються нові послуги, діджиталізуються ветеранські сервіси, спрощуються процедури і масштабуються "єдині вікна" для ветеранів у ЦНАПах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яку зарплату отримуватимуть фахівці із супроводу ветеранів. Відповідь міністерства

"Це все відбувається вже зараз. Наш принцип — зручні і швидкі послуги без бюрократії. У регіонах та громадах створюються структурні підрозділи з питань ветеранської політики, адже в центрі визначаємо рамку, а конкретна її реалізація залежить від того, як працюватиме влада на місцях", - зауважив Шмигаль.

Також читайте: Кількість вакансій для ветеранів цьогоріч збільшилася на 82%. Яку роботу їм пропонують?. ІНФОГРАФІКА

Підтримка ветеранів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+" разом з іншими міністерствами.

Також Уряд ухвалив постанову, яка визначає механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Автор: 

ветерани (1068) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+15
Допомога ветеранам піде ....на..... зарплатню помічникам?
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22.08.2024 20:12
+10
Створюйте робочі місця для тих же ветеранів, а не плодіть дармоїдів!
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22.08.2024 20:20
+8
А как там "инвест няни" поживают? Много наняньчили? Сколько на них бюджетных денег потрптили?
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22.08.2024 20:21
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Допомога ветеранам піде ....на..... зарплатню помічникам?
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22.08.2024 20:12 Відповісти
виявляється шо гроші в бюджеті є
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22.08.2024 20:13 Відповісти
Створюйте робочі місця для тих же ветеранів, а не плодіть дармоїдів!
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22.08.2024 20:20 Відповісти
А как там "инвест няни" поживают? Много наняньчили? Сколько на них бюджетных денег потрптили?
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22.08.2024 20:21 Відповісти
ТЦКашнків туди поназначають ?
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22.08.2024 20:27 Відповісти
звучить як інцест няні,боюся уявити як це виглядає на практиці
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22.08.2024 20:28 Відповісти
3 мільярда розділити на 3000 це по мільйону гривень на рило помічника?
Так вони ще не крали
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22.08.2024 20:31 Відповісти
Нахрєна мені помічник? Нє, якщо на шару - то робота йому знайдеться. Город копати, наприклад.
Ще варіант - помічницею обзавестися. Але жінка не зрозуміє ))
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22.08.2024 20:47 Відповісти
Розпілювання бюджету продовжується прикриваючись ''благими намірами''.
Інвест-няні багато інвестицій ''нанянчили'' для країни?
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22.08.2024 20:56 Відповісти
По мільйону гривень за одного помічника? Це за рік? Гм, підготовка МБА дешевша...
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22.08.2024 21:24 Відповісти
3 млрд. тільки на підготовку???? Не кисло..

Памятаю як я будучи піонером 70 роках брали шефство над ветеранами нашого району .. називалось тимуровські загони. Це було безкоштовно і нам було за щастя поспілкуватись ......але тепер треба готувати помічників а не готувати майбутнє відповідальне покоління
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22.08.2024 22:07 Відповісти
Це було безкоштовно і нам було за щастя поспілкуватись ......

Не треба нам приклади з тоталітарної держави, яка була суцільним концтабором
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22.08.2024 22:30 Відповісти
дайте Ветерану гідну пенсію,він винайме собі потрібного найфаховішого помічника чи помічницю
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22.08.2024 22:41 Відповісти
А 3.9 млрд як прикажеш освоїти?
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23.08.2024 11:17 Відповісти
 
 