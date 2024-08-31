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Новини
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Застосунок "Ветеран+" перебуває на етапі проведення консультацій, - Міноборони

Застосунок

Анонсований міністром оборони застосунок "Ветеран+" наразі перебуває на етапі проведення консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

""Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на стадії консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином і як оперативно ми зможемо оперативно реалізувати цей продукт", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року в Україні підготують до 3000 помічників ветеранів, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+". Він зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".

Автор: 

ветерани (1068) Міноборони (7343) додаток (474)


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Топ коментарі
+2
Я зеленим бомбезну річ пропоную для закопування грошей в додатки! Треба взяти чинний класифікатор професій та на кожну створити свій додаток!
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01.09.2024 00:17
+1
На розробку софту роки йдуть в провідних компаній світу,а зелені наперсточники плодять застосунки швидше,чим ростуть гриби після дощу... тут пахне великим розпилом бабла.
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31.08.2024 23:40
+1
Коли вже Кріпак+?
А, вже є, Ресурс Резерв+
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01.09.2024 00:10
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev239.htm
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31.08.2024 23:25 Відповісти
На розробку софту роки йдуть в провідних компаній світу,а зелені наперсточники плодять застосунки швидше,чим ростуть гриби після дощу... тут пахне великим розпилом бабла.
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31.08.2024 23:40 Відповісти
Еще и рассказывают что Дия и все подобные ей приложения - самые защищенные в мире... При этом США объявляют награду за хакера, которого обвиняют во взломе этого приложения. Видимо США некуда деньги девать)
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31.08.2024 23:58 Відповісти
Дія-це ще пів біди,хоч її і ламають постійно,а резерв+ взагалі білоруси розробляли,а Федоров впарив "найвеличнішому",як "потужно-найпотужніше" досягнення.
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01.09.2024 00:05 Відповісти
Коли вже Кріпак+?
А, вже є, Ресурс Резерв+
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01.09.2024 00:10 Відповісти
Краще Ростов+ з порадами як гелікоптерами нажите вивезти
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01.09.2024 01:45 Відповісти
Я зеленим бомбезну річ пропоную для закопування грошей в додатки! Треба взяти чинний класифікатор професій та на кожну створити свій додаток!
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01.09.2024 00:17 Відповісти
Якщо не розпилять стопіццот мільйонів на цей додаток - чом би й ні?

Наприклад, все шукаю як мені як ветерану зробити реконструктивну операцію після поранення за системою державних гарантій (тобто за державний рахунок).

Все, що зараз бачу - то за рахунок держави лище койко-місце та манна кашка.
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01.09.2024 08:18 Відповісти
- есть, что попилить ?
- нет
- а Ветеран+ ?
- так у нас нет такого
- ну вот, разрабатывай
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01.09.2024 08:40 Відповісти
 
 