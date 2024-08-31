Застосунок "Ветеран+" перебуває на етапі проведення консультацій, - Міноборони
Анонсований міністром оборони застосунок "Ветеран+" наразі перебуває на етапі проведення консультацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
""Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на стадії консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином і як оперативно ми зможемо оперативно реалізувати цей продукт", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+". Він зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".
Топ коментарі
+2 Марина Нєчаєва #561431
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+1 Лис Микита #575773
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+1 Calvados
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А, вже є,
РесурсРезерв+
Наприклад, все шукаю як мені як ветерану зробити реконструктивну операцію після поранення за системою державних гарантій (тобто за державний рахунок).
Все, що зараз бачу - то за рахунок держави лище койко-місце та манна кашка.
- нет
- а Ветеран+ ?
- так у нас нет такого
- ну вот, разрабатывай