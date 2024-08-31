Застосунок "Ветеран+" перебуває на етапі проведення консультацій, - Міноборони

Анонсований міністром оборони застосунок "Ветеран+" наразі перебуває на етапі проведення консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

""Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на стадії консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином і як оперативно ми зможемо оперативно реалізувати цей продукт", - зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+". Він зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".