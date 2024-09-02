У застосунку "Армія+" зареєструвалися вже 150 тисяч військових, - Міноборони
Вже 150 тисяч військових успішно пройшли авторизацію у застосунку "Армія+". Застосунок, як відомо, запрацював 8 серпня.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони.
"Нам багато говорили і говорять, що військо незмінне. Але позначка у 150 тисяч військових у застосунку доводить - зміни можливі і люди зацікавлені у цих змінах. Ми щодня працюємо над викликами і оброблюємо нові запити, щоб більше військових змогли підтвердити свій статус і використовувати "Армія+"", - сказала замміністра.
У застосунку "Армія+" військовослужбовцям доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.
У відомстві зазначили, що загалом понад 500 військових частин уже впровадили "Армія+." Завдяки застосунку вже подано 2700 е-рапортів. Вони мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові.
Окрім цього, від початку роботи "Армія+" 45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг". Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від захисників та допомагають авторизуватись, додали у Міноборони.
"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій - це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує Армія+ у своїх підрозділах", - додав заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.
Раніше замміністра Черногоренко розповіла, що у застосунку "Армія+" з’явиться цифровий військовий квиток для військовослужбовців.
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Ці підараси досі не відповіли що таке резерв+, хто розробник, замовник, і згідно якого закону він діє.
А це взагалі схоже на прямий злив інфи для ворога.
Чи в когось є сумніви що русня через тиждень-два зламає його як і резерв?