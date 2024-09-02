У застосунку "Армія+" зареєструвалися вже 150 тисяч військових, - Міноборони

Вже 150 тисяч військових успішно пройшли авторизацію у застосунку "Армія+". Застосунок, як відомо, запрацював 8 серпня.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони.

"Нам багато говорили і говорять, що військо незмінне. Але позначка у 150 тисяч військових у застосунку доводить - зміни можливі і люди зацікавлені у цих змінах. Ми щодня працюємо над викликами і оброблюємо нові запити, щоб більше військових змогли підтвердити свій статус і використовувати "Армія+"", - сказала замміністра.

У застосунку "Армія+" військовослужбовцям доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.

У відомстві зазначили, що загалом понад 500 військових частин уже впровадили "Армія+." Завдяки застосунку вже подано 2700 е-рапортів. Вони мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові.

Окрім цього, від початку роботи "Армія+" 45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг". Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від захисників та допомагають авторизуватись, додали у Міноборони.

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"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій - це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує Армія+ у своїх підрозділах", - додав заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

Раніше замміністра Черногоренко розповіла, що у застосунку "Армія+" з’явиться цифровий військовий квиток для військовослужбовців.

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