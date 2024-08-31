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Новини
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У застосунку "Армія+" з’явиться електронне посвідчення військового, - Міноборони

У застосунку

У застосунку "Армія+" з’явиться цифровий військовий квиток для військовослужбовців. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, електронне посвідчення буде повноцінним документом з фотографією та всіма необхідними реквізитами.

"Плануємо впродовж пів року запустити повноцінний електронний документ. Посвідчення буде подібне до електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+". Ми взяли це в роботу. Плануємо розвинути екосистему цифрових реєстрів, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу могли завантажити собі це посвідчення", - сказала заступниця міністра.

Дивіться також: У застосунку "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Застосунок "Армія+"

У квітні 2024 року Міноборони повідомило, що для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.

У лютому Міністерство оборони України запустило новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.

Міноборони анонсувало появу застосунку "Армія+" 8 серпня: Щоб захисники займались службою, а не паперами.

Під час презентації  цифрового застосунку "Армія+" президент Володимир Зеленський заявив, що він має стати другим після "Дії" елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.

Читайте також: У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7335) електронні документи (446) ЗСУ (7522) Армія+ (51)


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Топ коментарі
+6
Ага, країна у смартфоні. Можливо це все що лишиться від України за правління недолугого
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31.08.2024 18:45
+6
ні, там "Податок+" в планах
Люди = ресурс
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31.08.2024 18:51
+3
А додаток Людина+ планується, чи рабам не положено?
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31.08.2024 18:46
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Ага, країна у смартфоні. Можливо це все що лишиться від України за правління недолугого
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31.08.2024 18:45 Відповісти
Від цих застосунків у телефонів пам'яті скоро невистачатиме...
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31.08.2024 19:37 Відповісти
А додаток Людина+ планується, чи рабам не положено?
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31.08.2024 18:46 Відповісти
ні, там "Податок+" в планах
Люди = ресурс
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31.08.2024 18:51 Відповісти
і ще до додатку додаток Геть МанцЄв+
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31.08.2024 18:53 Відповісти
Якщо ти ще не в оцифрований в смартфоні -- ти ухилянт!
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31.08.2024 18:50 Відповісти
А ети все никак не угомонятся. Каждый день новую х***ню впаривают. Зато если реально нужно какую то справку или бумажку получить для того же паспорта все по старинке нужно топать в сельсовет чтобы бабушка божий одуванчик выписала справку или вытяг. Потому что ту же Дiю можно в жопу засунуть.
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31.08.2024 19:01 Відповісти
Так в розробку всілякої хні можно стільки грошей зарити
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31.08.2024 19:38 Відповісти
А коли буде застосунок ''зеля геть''?!
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31.08.2024 19:05 Відповісти
Це голосування в Дії))
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31.08.2024 19:39 Відповісти
Блин, а это что за приложение?0_о
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31.08.2024 19:07 Відповісти
Повертайтесь, дізнаєтесь.
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31.08.2024 19:24 Відповісти
Зачем мне возвращаться? Возвращаются домой, а я уже дома.
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31.08.2024 22:12 Відповісти
Не лише в Україні є проблеми з мобілізацією.

Планується, що тисячі ультраортодоксальних молодих людей з'явиться до призовних пунктів після того, як Армія оборони Ізраїлю видала приблизно 1000 наказів.
Молоді чоловіки Хареді, які отримали початкову повістку про призив, повинні з'явитися до призивних пунктів у спеціальний для них день, переконавшись, що всі інтерв'юери, екзаменатори та медичний персонал є чоловіками; Незважаючи на це, старші рабини наказували своїм послідовникам триматися подалі.

З'явилося лише 48. Ультраортодокси складають 14% від усіх ізраїльтян - відмовляються брати участь у війні.
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31.08.2024 19:15 Відповісти
Армія оборони Ізраїлю планує в найближчі тижні розіслати в цілому 3000 призовних замовлень ультраортодоксальним чоловікам. Ті, хто проігнорує численні дзвінки, вважатимуться дезертирами і можуть бути заарештовані.

Проєкти наказів є першим етапом у процесі перевірки та оцінки, який армія проводить для нових новобранців, перед вступом на військову службу в наступному році.
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31.08.2024 19:19 Відповісти
timesofisrael.com

Протестувальники зіткнулися з поліцією біля центру вербування молодих ультраортодоксальних євреїв у Тель-Авіві, 30 липня 2024 року.

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31.08.2024 19:25 Відповісти
Більш потужно і привабливо наразі виглядають мобілізаційні процеси в Україні - радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він додав, що зараз росія зупинена, і ми маємо просування окупаційних військ тільки на Донецькому напрямку.
https://x.com/i/status/1829879135294095858
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31.08.2024 19:41 Відповісти
 
 