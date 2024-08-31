У застосунку "Армія+" з’явиться електронне посвідчення військового, - Міноборони
У застосунку "Армія+" з’явиться цифровий військовий квиток для військовослужбовців.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, електронне посвідчення буде повноцінним документом з фотографією та всіма необхідними реквізитами.
"Плануємо впродовж пів року запустити повноцінний електронний документ. Посвідчення буде подібне до електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+". Ми взяли це в роботу. Плануємо розвинути екосистему цифрових реєстрів, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу могли завантажити собі це посвідчення", - сказала заступниця міністра.
Застосунок "Армія+"
У квітні 2024 року Міноборони повідомило, що для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.
У лютому Міністерство оборони України запустило новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
Міноборони анонсувало появу застосунку "Армія+" 8 серпня: Щоб захисники займались службою, а не паперами.
Під час презентації цифрового застосунку "Армія+" президент Володимир Зеленський заявив, що він має стати другим після "Дії" елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.
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Люди = ресурс
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https://x.com/i/status/1829879135294095858