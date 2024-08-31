В приложении "Армия+" появится электронное удостоверение военного, - Минобороны

В приложении "Армия+" появится цифровой военный билет для военнослужащих.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, электронное удостоверение будет полноценным документом с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.

"Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ. Удостоверение будет подобно электронному военно-учетному документу в приложении "Резерв+". Мы взяли это в работу. Планируем развить экосистему цифровых реестров, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу могли загрузить себе это удостоверение", - сказала заместитель министра.

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Приложение "Армия+"

В апреле 2024 года Минобороны сообщило, что для украинских военнослужащих власти разрабатывают мобильное приложение "Армия+". Через него можно будет использовать удостоверение военнослужащего, подать документы на УБД, подать рапорт или заказать боеприпасы.

В феврале Министерство обороны Украины запустило новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским и их семьям.

Минобороны анонсировало появление приложения "Армия+" 8 августа: Чтобы защитники занимались службой, а не бумагами.

Во время презентации цифрового приложения "Армия+" президент Владимир Зеленский заявил, что оно должно стать вторым после "Дії" элементом цифрового государства и призвано освободить армию от накопления бумажной работы и бюрократии.

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