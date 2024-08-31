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В приложении "Армия+" появится электронное удостоверение военного, - Минобороны

У застосунку «Армія+» з’явиться електронне посвідчення військового, - Міноборони

В приложении "Армия+" появится цифровой военный билет для военнослужащих.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, электронное удостоверение будет полноценным документом с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.

"Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ. Удостоверение будет подобно электронному военно-учетному документу в приложении "Резерв+". Мы взяли это в работу. Планируем развить экосистему цифровых реестров, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу могли загрузить себе это удостоверение", - сказала заместитель министра.

Смотрите также: В приложении "Армія+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Приложение "Армия+"

В апреле 2024 года Минобороны сообщило, что для украинских военнослужащих власти разрабатывают мобильное приложение "Армия+". Через него можно будет использовать удостоверение военнослужащего, подать документы на УБД, подать рапорт или заказать боеприпасы.

В феврале Министерство обороны Украины запустило новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским и их семьям.

Минобороны анонсировало появление приложения "Армия+" 8 августа: Чтобы защитники занимались службой, а не бумагами.

Во время презентации цифрового приложения "Армия+" президент Владимир Зеленский заявил, что оно должно стать вторым после "Дії" элементом цифрового государства и призвано освободить армию от накопления бумажной работы и бюрократии.

Читайте также: В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9312) приложение (170) электронные документы (120) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+6
Ага, країна у смартфоні. Можливо це все що лишиться від України за правління недолугого
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31.08.2024 18:45
+6
ні, там "Податок+" в планах
Люди = ресурс
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31.08.2024 18:51
+3
А додаток Людина+ планується, чи рабам не положено?
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31.08.2024 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Ага, країна у смартфоні. Можливо це все що лишиться від України за правління недолугого
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31.08.2024 18:45 Ответить
Від цих застосунків у телефонів пам'яті скоро невистачатиме...
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31.08.2024 19:37 Ответить
А додаток Людина+ планується, чи рабам не положено?
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31.08.2024 18:46 Ответить
ні, там "Податок+" в планах
Люди = ресурс
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31.08.2024 18:51 Ответить
і ще до додатку додаток Геть МанцЄв+
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31.08.2024 18:53 Ответить
Якщо ти ще не в оцифрований в смартфоні -- ти ухилянт!
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31.08.2024 18:50 Ответить
А ети все никак не угомонятся. Каждый день новую х***ню впаривают. Зато если реально нужно какую то справку или бумажку получить для того же паспорта все по старинке нужно топать в сельсовет чтобы бабушка божий одуванчик выписала справку или вытяг. Потому что ту же Дiю можно в жопу засунуть.
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31.08.2024 19:01 Ответить
Так в розробку всілякої хні можно стільки грошей зарити
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31.08.2024 19:38 Ответить
А коли буде застосунок ''зеля геть''?!
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31.08.2024 19:05 Ответить
Це голосування в Дії))
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31.08.2024 19:39 Ответить
Блин, а это что за приложение?0_о
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31.08.2024 19:07 Ответить
Повертайтесь, дізнаєтесь.
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31.08.2024 19:24 Ответить
Зачем мне возвращаться? Возвращаются домой, а я уже дома.
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31.08.2024 22:12 Ответить
Не лише в Україні є проблеми з мобілізацією.

Планується, що тисячі ультраортодоксальних молодих людей з'явиться до призовних пунктів після того, як Армія оборони Ізраїлю видала приблизно 1000 наказів.
Молоді чоловіки Хареді, які отримали початкову повістку про призив, повинні з'явитися до призивних пунктів у спеціальний для них день, переконавшись, що всі інтерв'юери, екзаменатори та медичний персонал є чоловіками; Незважаючи на це, старші рабини наказували своїм послідовникам триматися подалі.

З'явилося лише 48. Ультраортодокси складають 14% від усіх ізраїльтян - відмовляються брати участь у війні.
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31.08.2024 19:15 Ответить
Армія оборони Ізраїлю планує в найближчі тижні розіслати в цілому 3000 призовних замовлень ультраортодоксальним чоловікам. Ті, хто проігнорує численні дзвінки, вважатимуться дезертирами і можуть бути заарештовані.

Проєкти наказів є першим етапом у процесі перевірки та оцінки, який армія проводить для нових новобранців, перед вступом на військову службу в наступному році.
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31.08.2024 19:19 Ответить
timesofisrael.com

Протестувальники зіткнулися з поліцією біля центру вербування молодих ультраортодоксальних євреїв у Тель-Авіві, 30 липня 2024 року.

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31.08.2024 19:25 Ответить
Більш потужно і привабливо наразі виглядають мобілізаційні процеси в Україні - радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він додав, що зараз росія зупинена, і ми маємо просування окупаційних військ тільки на Донецькому напрямку.
https://x.com/i/status/1829879135294095858
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31.08.2024 19:41 Ответить
 
 