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В приложении "Армія+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

додаток,застосунок,армія+

За неделю через приложение "Армія+" подали уже 1100 электронных рапортов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что презентация приложения Армія+ состоялась 8 августа, и за это время процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части.

"1 100 электронных рапортов подали через Армію+. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - рассказала Черногоренко.

Также читайте: 52 тыс. военных уже авторизовались в приложении "Армія+", - Минобороны

Автор: 

приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+3
Блін, я все намагаюсь дізнатися про ступінь захисту цього додатку. Але ніяких відомостей чи відповідальних осіб/компаній з цього питання не знайшов. Якщо це щось схоже на "дію", яка була зламана чи на "Резерв+", відповідальність за який не бере на себе ні МО, ні Уряд, ні законодавці, то що це?
Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
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15.08.2024 21:08
+2
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15.08.2024 21:08
+1
Забий, бро, державу в смартфоні не кожен може запхать, а чий смартфон то вже інша справа, а хто цікавиться бенефіціарами процесу взагалі зрадник.
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15.08.2024 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Блін, я все намагаюсь дізнатися про ступінь захисту цього додатку. Але ніяких відомостей чи відповідальних осіб/компаній з цього питання не знайшов. Якщо це щось схоже на "дію", яка була зламана чи на "Резерв+", відповідальність за який не бере на себе ні МО, ні Уряд, ні законодавці, то що це?
Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
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15.08.2024 21:08 Ответить
Забий, бро, державу в смартфоні не кожен може запхать, а чий смартфон то вже інша справа, а хто цікавиться бенефіціарами процесу взагалі зрадник.
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15.08.2024 21:13 Ответить
Нафіга вкладатися в захист реєстрів, коли там куча зрадників які ваші данні винесуть.
Коли дешевше купити "зрадника" який винесе ваші данні, то тут думай те!
І да, ще до дії, і т.д. усі данні давно є, і якщо ви колись світились в реєстрах, то велков - Дарк.
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15.08.2024 21:23 Ответить
Корсун:
https://m.censor.net/ua/blogs/3504136/pravda_pro_dodatok_armiya
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15.08.2024 23:01 Ответить
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15.08.2024 21:08 Ответить
Базікало - радість для шпигунів
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15.08.2024 21:16 Ответить
хто ж такой ббред-то придумал???))), в бы убд, коммунальные и за гибель в автомате платили...
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15.08.2024 21:17 Ответить
І скільки з них задовольнили?
Всі плачуть, що в армії не пускають в відпустку... А через додаток пускають?
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15.08.2024 21:32 Ответить
Командиру шкупирнаццятої частини

Рапорт

Прошу видати журнал обліку рапортів.

посада, звання, ім'я-прізвище,
дата, підпис.
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15.08.2024 21:33 Ответить
Це в такому вигляді як є ускладнення документообороту, ті хто в темі розуміють
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15.08.2024 21:47 Ответить
Не розумію навіщо цей застосунок але судячи з коментарів воїнів ЗСУ які тут пишуть, із цим застосунком, щось не так.
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15.08.2024 21:54 Ответить
 
 