В приложении "Армія+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны. ФОТОрепортаж
За неделю через приложение "Армія+" подали уже 1100 электронных рапортов.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что презентация приложения Армія+ состоялась 8 августа, и за это время процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части.
"1 100 электронных рапортов подали через Армію+. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - рассказала Черногоренко.
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+3 Evgeny N
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Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
Коли дешевше купити "зрадника" який винесе ваші данні, то тут думай те!
І да, ще до дії, і т.д. усі данні давно є, і якщо ви колись світились в реєстрах, то велков - Дарк.
https://m.censor.net/ua/blogs/3504136/pravda_pro_dodatok_armiya
Всі плачуть, що в армії не пускають в відпустку... А через додаток пускають?
Рапорт
Прошу видати журнал обліку рапортів.
посада, звання, ім'я-прізвище,
дата, підпис.