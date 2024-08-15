В приложении "Армія+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

За неделю через приложение "Армія+" подали уже 1100 электронных рапортов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что презентация приложения Армія+ состоялась 8 августа, и за это время процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части.

"1 100 электронных рапортов подали через Армію+. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - рассказала Черногоренко.

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