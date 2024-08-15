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Новини
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У застосунку "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

додаток,застосунок,армія+

За тиждень через застосунок "Армія+" подали вже 1100 електронних рапортів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що презентація застосунку Армія+ відбулася 8 серпня, і за цей час процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.

"1 100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - розповіла Черногоренко.

Читайте: Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

Автор: 

додаток (474) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+3
Блін, я все намагаюсь дізнатися про ступінь захисту цього додатку. Але ніяких відомостей чи відповідальних осіб/компаній з цього питання не знайшов. Якщо це щось схоже на "дію", яка була зламана чи на "Резерв+", відповідальність за який не бере на себе ні МО, ні Уряд, ні законодавці, то що це?
Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
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15.08.2024 21:08
+2
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15.08.2024 21:08
+1
Забий, бро, державу в смартфоні не кожен може запхать, а чий смартфон то вже інша справа, а хто цікавиться бенефіціарами процесу взагалі зрадник.
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15.08.2024 21:13
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Блін, я все намагаюсь дізнатися про ступінь захисту цього додатку. Але ніяких відомостей чи відповідальних осіб/компаній з цього питання не знайшов. Якщо це щось схоже на "дію", яка була зламана чи на "Резерв+", відповідальність за який не бере на себе ні МО, ні Уряд, ні законодавці, то що це?
Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
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15.08.2024 21:08 Відповісти
Забий, бро, державу в смартфоні не кожен може запхать, а чий смартфон то вже інша справа, а хто цікавиться бенефіціарами процесу взагалі зрадник.
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15.08.2024 21:13 Відповісти
Нафіга вкладатися в захист реєстрів, коли там куча зрадників які ваші данні винесуть.
Коли дешевше купити "зрадника" який винесе ваші данні, то тут думай те!
І да, ще до дії, і т.д. усі данні давно є, і якщо ви колись світились в реєстрах, то велков - Дарк.
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15.08.2024 21:23 Відповісти
Корсун:
https://m.censor.net/ua/blogs/3504136/pravda_pro_dodatok_armiya
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15.08.2024 23:01 Відповісти
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15.08.2024 21:08 Відповісти
Базікало - радість для шпигунів
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15.08.2024 21:16 Відповісти
хто ж такой ббред-то придумал???))), в бы убд, коммунальные и за гибель в автомате платили...
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15.08.2024 21:17 Відповісти
І скільки з них задовольнили?
Всі плачуть, що в армії не пускають в відпустку... А через додаток пускають?
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15.08.2024 21:32 Відповісти
Командиру шкупирнаццятої частини

Рапорт

Прошу видати журнал обліку рапортів.

посада, звання, ім'я-прізвище,
дата, підпис.
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15.08.2024 21:33 Відповісти
Це в такому вигляді як є ускладнення документообороту, ті хто в темі розуміють
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15.08.2024 21:47 Відповісти
Не розумію навіщо цей застосунок але судячи з коментарів воїнів ЗСУ які тут пишуть, із цим застосунком, щось не так.
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15.08.2024 21:54 Відповісти
 
 