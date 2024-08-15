У застосунку "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За тиждень через застосунок "Армія+" подали вже 1100 електронних рапортів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що презентація застосунку Армія+ відбулася 8 серпня, і за цей час процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.

"1 100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - розповіла Черногоренко.

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