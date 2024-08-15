У застосунку "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони. ФОТОрепортаж
За тиждень через застосунок "Армія+" подали вже 1100 електронних рапортів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що презентація застосунку Армія+ відбулася 8 серпня, і за цей час процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.
"1 100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - розповіла Черногоренко.
Топ коментарі
+3 Evgeny N
показати весь коментар15.08.2024 21:08
+2 Алекс Скела
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+1 Erlich Bachman
показати весь коментар15.08.2024 21:13
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Чергове джерело зливу інформації? 🤔
Навіть не знаю що думати. Може тут є люди, що більш обізнані в цьому питанні? Якщо буде якесь роз'яснення - буду вдячний.
Коли дешевше купити "зрадника" який винесе ваші данні, то тут думай те!
І да, ще до дії, і т.д. усі данні давно є, і якщо ви колись світились в реєстрах, то велков - Дарк.
https://m.censor.net/ua/blogs/3504136/pravda_pro_dodatok_armiya
Всі плачуть, що в армії не пускають в відпустку... А через додаток пускають?
Рапорт
Прошу видати журнал обліку рапортів.
посада, звання, ім'я-прізвище,
дата, підпис.