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Новини
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В Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу

В Україні запустили застосунок

Президент України Володимир Зеленський під час презентації цифрового застосунку "Армія+" заявив, що він має стати другим після "Дії" елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Від сьогодні (8 серпня. – Ред.) працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових. – Ред.) та опитування (бійців. – Ред.), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Міноборони скасує 11 паперових журналів, які зараз потрібно вести у підрозділах ЗСУ

Також президент зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в "Армії+" буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.

"І загалом "Армія+" має стати вже другим елементом нашої цифрової держави. Спершу в нас з'явилася "Дія", і нею вже користуються понад 9 млн українців. Це наш суперзастосунок. Далі "Армія+" - це другий елемент. Він буде теж насичений послугами. І буде ще третій, який ми презентуємо вже у вересні, - наша "Мрія" - застосунок для дітей, батьків, учителів... "Дія" - це про функціонування нашої держави. "Армія+" - про наш захист. Наша "Мрія" - про дітей і наше майбутнє", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою премʼєр-міністр зауважив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку "Армія+". За його словами, сервіси вже починають працювати, ними можуть користуватися військові.

Як повідомили в Міноборони, відсьогодні застосунок Армія+ доступний в App Store  та Google Play 

"Армія+ – це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових. Тож наші захисники займатимуться службою, а не паперами. Завантажуйте, залишайте відгуки і зробімо разом крок до трансформації українського війська в армію майбутнього", - закликали в оборонному відомстві.

Також читайте: Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військовозобов’язаних та військових. Як скористатися

Застосунок "Армія+"

У квітні 2024 року Міноборони повідомило, що для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.

У лютому Міністерство оборони України запустило новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.

Міноборони анонсувало появу застосунку "Армія+" 8 серпня: Щоб захисники займались службою, а не паперами.

Автор: 

Міноборони (7307) додаток (474) диджиталізація (275) Армія+ (50)


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Топ коментарі
+6
А також спростить роботу фсб - вже стіки прикладів хакерів з раші про злом( та там для хакера з першого курсу пту і ломати нема чого) отих програмок найвеликого з цифр - зеленского.
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08.08.2024 15:10
+3
А потім з'ясується ,що сервера знаходяться у московії і розробники з громадянством рашки.
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08.08.2024 15:19
+2
Хто перевіряв його надійність? Як перевіряв?

Чи, як у інших їх "застосунках", все зроблено через дупу. тяп-ляп, перероблено дитячий щоденник?

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08.08.2024 15:11
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А також спростить роботу фсб - вже стіки прикладів хакерів з раші про злом( та там для хакера з першого курсу пту і ломати нема чого) отих програмок найвеликого з цифр - зеленского.
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08.08.2024 15:10 Відповісти
Хто перевіряв його надійність? Як перевіряв?

Чи, як у інших їх "застосунках", все зроблено через дупу. тяп-ляп, перероблено дитячий щоденник?

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08.08.2024 15:11 Відповісти
перевіряли... ну як, перевіряли? ФСБ погодило, значить нормальний застосунок.
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08.08.2024 16:15 Відповісти
А потім з'ясується ,що сервера знаходяться у московії і розробники з громадянством рашки.
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08.08.2024 15:19 Відповісти
УБД без наказу командира про виконання бойовго завдання або рапорту про поранення не отримаєш, і ніякий додаток не заставить його зробити.
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08.08.2024 15:19 Відповісти
на самом деле многих любимчиков начальства, которые всю войну сидят в штабе переводят на должности в боевые подразделения, они там пару месяцев числятся, получают УБД.

а потом их переводят обратно в штабы.
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08.08.2024 19:45 Відповісти
Сумніваюсь, по-перше переводити з підрозділа у підрозділ геморройно, а по друге непотрібно.
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08.08.2024 21:19 Відповісти
А по третє "пару месяцев" не потрібно. Достатньо адной таблеткі ой, тобто одного дня
З УБД хєрня ще та. Один зїздив на дєньок в командіровку, інший два з половиною роки з бліндажа не вилазить. А УБД у обох однакове.
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10.08.2024 21:59 Відповісти
90% особового складу бригад ближче 10 км до "передка" не буває але це не заважає їм бути УБД без всієї цієї єрунди з командировками, а тим більше з переведенням . І хто це два роки з бліндажів не вилазить? Партизани чи хто?
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11.08.2024 01:29 Відповісти
Не треба чиплятися до слів. Ви прекрасно зрозуміли про що я кажу.
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11.08.2024 10:24 Відповісти
На якому сайті снаряди 152 мм та ракети для "Граду" можна замовити?
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08.08.2024 15:20 Відповісти
Wish.com
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08.08.2024 15:37 Відповісти
1. Викладаєш додаток перед дедлайном.

2. Починаєш роботу над додатком.

3. Коли лавину багів не можна стримувати і все от-от рухне, йдеш за листом-рекомендацією до буданги.

4. З листом від буданги як біла людина тікаєш за кордон не через Тису, а у власній автівці.
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08.08.2024 15:22 Відповісти
Головне, щоб його не хакнули, як Дію. І вірити на слово розробникам про надійність не можна.

А ідея зменшення паперової роботи хороша...
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08.08.2024 15:22 Відповісти
Особливо якщо електрика дві години на добу…
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08.08.2024 15:47 Відповісти
Паперова робота... хм... Не можу собі поставити щоб зацінити - скажіть, а як там вирішується питання збирання пятьох підписів на любій бумажці? Чи про які саме папери йдеться?
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10.08.2024 22:18 Відповісти
Тільки Дія перестала працювати...
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08.08.2024 15:31 Відповісти
Оце б так.. в році 2020-му...

а зараз, не впевнений, що якась з того користь буде, ото полковники там на тих онлайн-курсах сидітимуть чи що?
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08.08.2024 15:40 Відповісти
дякую, але я поки поспостерігаю)))))
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08.08.2024 16:04 Відповісти
Все что ни делает веселый гундосый клоун превращается у унылое говно с зеленой плесенью...
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08.08.2024 16:07 Відповісти
Просто цікаво яким нормативним актом передбачено функціонування АРМІЯ+? Якщо тільки навіюванням МОУ та Зеленського, то до спини цей застосунок.
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08.08.2024 16:19 Відповісти
Буде якось так:

1 заставлять завести журнал реєстрації записів у застосунку "Армія"

2. подавати щоденний, щотижневий, щомісячний і т.д. звіти щодо наповнення застосунку

3. все що є в електронному вигляді додатково роздруковувати та реєструвати в діловодстві.

уйобки.
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08.08.2024 17:54 Відповісти
Змусять всіх цей поставити додаток. Повводять дуже важливі функції типа: кожен ранок треба буде записати план работи на день, ввечері заіт про виконання робіт продовж дня. Командир буде його перевіряти і доповнювати. Якщо у тебе в плані менше 10 пунктів, то план не приймається. Або, обовязкові щоденні опитування з МПЗ, медицини та інш на кшталт: "Чи схильні ви сьогодні до суїциду?", "Оцінить свій кал по 10-ній шкалі". Результати опитування за підрозділ, частину зводяться у паперову форму.

Після критичної маси "незручних" рапортів пройде розпорядження, що рапорти у Армію заводяться після погодження паперового варіанту. Підстава буде дуже щляхетна: "у командира не завжди є інтернет, ледь вистачає на перевірку завдань на день."

У тебе немає смартфону? Ну добре, рапорти можешь писати на папері. Але решту виконуй все одно - проси смартфон у товариша. Не побачу ранковий план, результат опитування, будеш покараний.
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08.08.2024 23:07 Відповісти
Цифровой ГУЛАГ не пощадит никого
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08.08.2024 18:19 Відповісти
през+плюс
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08.08.2024 22:39 Відповісти
Знову мабуть подарунок ФСБ як і "Дія".

Зеленський на користь України нічого не робить.
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09.08.2024 02:22 Відповісти
"Не поддерживается на вашем устройстве". Сук, і цім треба щоб я телефон міняв? Як ви всі задовбали ) Подобається меня мій старий телефон. По-до-ба-єть-ся! ))))
ЗІ які вимоги хоч? Напишіть який андроїд йому треба, чи що там йому треба? Чому не пишуть якого саме хєра він не хоче встановлюватися?
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10.08.2024 21:49 Відповісти
 
 