В Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу
Президент України Володимир Зеленський під час презентації цифрового застосунку "Армія+" заявив, що він має стати другим після "Дії" елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"Від сьогодні (8 серпня. – Ред.) працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових. – Ред.) та опитування (бійців. – Ред.), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями", - зазначив Зеленський.
Також президент зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.
Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в "Армії+" буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.
"І загалом "Армія+" має стати вже другим елементом нашої цифрової держави. Спершу в нас з'явилася "Дія", і нею вже користуються понад 9 млн українців. Це наш суперзастосунок. Далі "Армія+" - це другий елемент. Він буде теж насичений послугами. І буде ще третій, який ми презентуємо вже у вересні, - наша "Мрія" - застосунок для дітей, батьків, учителів... "Дія" - це про функціонування нашої держави. "Армія+" - про наш захист. Наша "Мрія" - про дітей і наше майбутнє", - зазначив Зеленський.
Своєю чергою премʼєр-міністр зауважив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку "Армія+". За його словами, сервіси вже починають працювати, ними можуть користуватися військові.
Як повідомили в Міноборони, відсьогодні застосунок Армія+ доступний в App Store та Google Play
"Армія+ – це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових. Тож наші захисники займатимуться службою, а не паперами. Завантажуйте, залишайте відгуки і зробімо разом крок до трансформації українського війська в армію майбутнього", - закликали в оборонному відомстві.
Застосунок "Армія+"
У квітні 2024 року Міноборони повідомило, що для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.
У лютому Міністерство оборони України запустило новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
Міноборони анонсувало появу застосунку "Армія+" 8 серпня: Щоб захисники займались службою, а не паперами.
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Чи, як у інших їх "застосунках", все зроблено через дупу. тяп-ляп, перероблено дитячий щоденник?
а потом их переводят обратно в штабы.
адной таблеткіой, тобто одного дня
З УБД хєрня ще та. Один зїздив на дєньок в командіровку, інший два з половиною роки з бліндажа не вилазить. А УБД у обох однакове.
2. Починаєш роботу над додатком.
3. Коли лавину багів не можна стримувати і все от-от рухне, йдеш за листом-рекомендацією до буданги.
4. З листом від буданги як біла людина тікаєш за кордон не через Тису, а у власній автівці.
А ідея зменшення паперової роботи хороша...
а зараз, не впевнений, що якась з того користь буде, ото полковники там на тих онлайн-курсах сидітимуть чи що?
1 заставлять завести журнал реєстрації записів у застосунку "Армія"
2. подавати щоденний, щотижневий, щомісячний і т.д. звіти щодо наповнення застосунку
3. все що є в електронному вигляді додатково роздруковувати та реєструвати в діловодстві.
уйобки.
Після критичної маси "незручних" рапортів пройде розпорядження, що рапорти у Армію заводяться після погодження паперового варіанту. Підстава буде дуже щляхетна: "у командира не завжди є інтернет, ледь вистачає на перевірку завдань на день."
У тебе немає смартфону? Ну добре, рапорти можешь писати на папері. Але решту виконуй все одно - проси смартфон у товариша. Не побачу ранковий план, результат опитування, будеш покараний.
Зеленський на користь України нічого не робить.
ЗІ які вимоги хоч? Напишіть який андроїд йому треба, чи що там йому треба? Чому не пишуть якого саме хєра він не хоче встановлюватися?