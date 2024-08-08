В Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу

Президент України Володимир Зеленський під час презентації цифрового застосунку "Армія+" заявив, що він має стати другим після "Дії" елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Від сьогодні (8 серпня. – Ред.) працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових. – Ред.) та опитування (бійців. – Ред.), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями", - зазначив Зеленський.

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Також президент зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в "Армії+" буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.

"І загалом "Армія+" має стати вже другим елементом нашої цифрової держави. Спершу в нас з'явилася "Дія", і нею вже користуються понад 9 млн українців. Це наш суперзастосунок. Далі "Армія+" - це другий елемент. Він буде теж насичений послугами. І буде ще третій, який ми презентуємо вже у вересні, - наша "Мрія" - застосунок для дітей, батьків, учителів... "Дія" - це про функціонування нашої держави. "Армія+" - про наш захист. Наша "Мрія" - про дітей і наше майбутнє", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою премʼєр-міністр зауважив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку "Армія+". За його словами, сервіси вже починають працювати, ними можуть користуватися військові.

Як повідомили в Міноборони, відсьогодні застосунок Армія+ доступний в App Store та Google Play

"Армія+ – це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових. Тож наші захисники займатимуться службою, а не паперами. Завантажуйте, залишайте відгуки і зробімо разом крок до трансформації українського війська в армію майбутнього", - закликали в оборонному відомстві.

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Застосунок "Армія+"

У квітні 2024 року Міноборони повідомило, що для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.

У лютому Міністерство оборони України запустило новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.

Міноборони анонсувало появу застосунку "Армія+" 8 серпня: Щоб захисники займались службою, а не паперами.