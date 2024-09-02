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В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 150 тысяч военных, - Минобороны

плюс,армія,армія+

Уже 150 тысяч военных успешно прошли авторизацию в приложении "Армия+". Приложение, как известно, заработало 8 августа.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первыми пользователями приложения стали военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Впоследствии "Армия+" будет масштабирована на все Силы обороны.

"Нам много говорили и говорят, что войско не меняется. Но отметка в 150 тысяч военных в приложении доказывает - изменения возможны и люди заинтересованы в этих изменениях. Мы ежедневно работаем над вызовами и обрабатываем новые запросы, чтобы больше военных смогли подтвердить свой статус и использовать "Армия+", - сказала замминистра.

В приложении "Армия+" военнослужащим доступны услуги по подаче электронных рапортов, прохождения опросов и присвоения уникального номера военнослужащего Армия ID.

В ведомстве отметили, что в целом более 500 воинских частей уже внедрили "Армия+." Благодаря приложению уже подано 2700 е-рапортов. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Кроме этого, с начала работы "Армия+" 45 тысяч военных смогли обновить данные в реестре "Оберіг". Ежедневно операторы обрабатывают тысячи новых запросов от защитников и помогают авторизоваться, добавили в Минобороны.

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"Украинская армия идет по пути непрерывного прогресса. Должны избавиться от всего лишнего, забыть о неэффективных процессах и сконцентрироваться именно на боевой работе. 150 тысяч авторизаций - это только начало. Хочу поблагодарить всех военнослужащих, каждого командира, кто организует процесс работы с электронными рапортами и внедряет "Армия+" в своих подразделениях", - добавил заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

Ранее замминистра Черногоренко рассказала, что в приложении "Армия+" появится цифровой военный билет для военнослужащих.

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Автор: 

Минобороны (9312) военнослужащие (6124) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Зе-шобла готує розстрільні списки для окупанта?
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02.09.2024 18:14 Ответить
Закликаю усіх притомних людей не реєструватись ні в яких додатках з 0 рівнем захисту ваших персональних данний, не наражайте себе і свою сім"ю на небезпеку.
Ці підараси досі не відповіли що таке резерв+, хто розробник, замовник, і згідно якого закону він діє.
А це взагалі схоже на прямий злив інфи для ворога.
Чи в когось є сумніви що русня через тиждень-два зламає його як і резерв?
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02.09.2024 18:16 Ответить
а коли з'явиться застосунок "Армія.Мова.Віра+"?🤣😂
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02.09.2024 18:44 Ответить
Це досягнення кібернетіки чи інформатики?
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02.09.2024 18:53 Ответить
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02.09.2024 19:39 Ответить
 
 