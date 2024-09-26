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В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих. Законопроект подали в Верховную Раду

В УКраїні можуть створити єдиний реєстр військовослужбовців

Законопроект №12066 предлагает создать единый государственный реестр военнослужащих. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Разработчики проекта закона, среди которых Минобороны, предлагают создать единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.

В ведомстве рассказали, что законопроект предусматривает:

  • создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной службы специального транспорта,
  • введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,
  • формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,
  • предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

В то же время в Минобороны рассказали, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагают разработчики, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что когда законопроект заработает, это позволит получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.

"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - отметила она.

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Автор: 

Минобороны (9363) реестр (326) военнослужащие (6153)


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Топ комментарии
+19
Ще потрібен єдиний реєстр єдиних реєстрів.
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26.09.2024 22:32
+6
Що б таке ще зробити, щоб геть усі кріпаки радісно ламанули захищати панське добро?
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26.09.2024 22:38
+5
Ні. Чомусь усі реєстри були на початку 2022 року в руках росіян, що викликало велику радість в патріотів, військових і навіть просто розумних людей, які знали, що Росія це смерть. І яким прийшлося з великою небезпекою виходити з окупованих територій і звичайно, що далеко не всім пощастило.
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26.09.2024 23:33
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Ще потрібен єдиний реєстр єдиних реєстрів.
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26.09.2024 22:32 Ответить
реєстр потрібний - майбуйтнє України це Ізраіль-2 проти православного халіфату

всі хто скавчить - рашиські тролі
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26.09.2024 23:18 Ответить
Ні. Чомусь усі реєстри були на початку 2022 року в руках росіян, що викликало велику радість в патріотів, військових і навіть просто розумних людей, які знали, що Росія це смерть. І яким прийшлося з великою небезпекою виходити з окупованих територій і звичайно, що далеко не всім пощастило.
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26.09.2024 23:33 Ответить
Пример этому оккупация Херсона,орки тогда все адреса атошников проверили.
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27.09.2024 06:44 Ответить
За всієї поваги Ізраїль зараз не відчуває і сотої частини того, що відчуває Україна в боротьбі з російськими нацистами. Останній раз вони аналогічно сьогоднішній україно-російській війні воювали у 1960 роках.
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26.09.2024 23:37 Ответить
Під це доведеться окреме Міністерство Реєстрів створювати
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27.09.2024 09:43 Ответить
Ви запізнилися з ідеєю: вде є мінцифри.
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27.09.2024 10:48 Ответить
иии, так а Армія+ який реєстр юзає?
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26.09.2024 22:38 Ответить
Оберіг. Але
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26.09.2024 23:56 Ответить
Тоді навіщо створювати новий реєстр? Оберіг чи який інший розширити не можна?
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28.09.2024 14:16 Ответить
Подивився на опис https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Оберіг . Немає там про діючих військовослужбовців. То на якому ж реєстрі базується Армія+???
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28.09.2024 14:21 Ответить
Ні ти ні я не знаємо достеменно які документи регулюють діяльність Оберіга. То навіщо вигадувати і коментувати потрібно чи не потрібно шось створювати чи розширювати чи замінювати і т.д.
Так само як ніхто тобі не скажи на чому саме працюють додатки (хіба офіційно).
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03.10.2024 15:18 Ответить
Що б таке ще зробити, щоб геть усі кріпаки радісно ламанули захищати панське добро?
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26.09.2024 22:38 Ответить
Панське добре все в Швейцарії, куди пани вилетять чартерами в разі загрози. А ти можеш або захистити власну хрущобу і дідову хату в селі разом з сім'єю і всіма родичами, або забити на них болт і плисти Тисою в щасливе життя імігранта-прибиральника
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26.09.2024 23:59 Ответить
О! Алекс цитує кацапські тексти.
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27.09.2024 05:09 Ответить
Ну да гроші треба рахувати не відходячи від каси бо не дай бог некій "ухилянт" мимо каси пройде або інвалід надумає без взятки отримати группу... А так всіх порахують, проштампують і армія мрії готова. А ось законопроект про відпустки та підвищення зарплатні для військових все ніяк не виходить
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26.09.2024 22:46 Ответить
Пам'ятаю як батьку дали інвалідність за день до смерті. Фронтовик був. У 90-х роках. Думаю і зараз теж саме тільки з вже ********* ветеранами.
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26.09.2024 23:35 Ответить
нажаль місцями ще гірше, бо немає чіого закону, скажем так воїни не скаржаться бо воїни але отримають крихти від того що реально залужили, як на мене день бойових має зараховуватись як місяць у мусорів
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27.09.2024 02:39 Ответить
тобто цього мало? треба ще ******** ********?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
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26.09.2024 22:48 Ответить
Реєстр на реєстрі сидить і реєстром поганяє.
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26.09.2024 23:34 Ответить
мені в бучі, після повномасштабного вторгнення, розвалили дім! подав запит в якийсь там реєстр, що створили в Дії, на допомогу... через місяць чую краєм вуха, що створили ще якийсь реєстр, куди правильні люди мають писати... ще через тиждень чую, ще якісь 2 реєстри зʼявилися - саме туди слід писати, трохи пізніше бачу новину - ще якийсь реєстр, вже остаточний, куди треба подати документи, щоб допомогли відбудувати хату 🤣😂
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27.09.2024 00:08 Ответить
...і по резюме... ніхто так і не прийшов навіть подивитися на розбиту хату!
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27.09.2024 00:09 Ответить
А коли буде реєстр міністерських кабінетних щурів з усіма зарплатами і доплатами ?
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27.09.2024 00:26 Ответить
Треба ж тій дівчині кілограми нові набирати і тим, хто з нею. В тих умовах, в яких зараз Україна ніяких реєстрів її захисників чи її культурних діячів, чи волонтерів не потрібно. Хоча б для забезпечення фізичної безпеки вищевказаних. Будь який реєстр з усіма ключами доступу завжди хтось здасть росіянам.
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27.09.2024 00:55 Ответить
Так повноваження ради закінчилися у 2023. Пре зе- навесні 24 . Так чому реєстр та мобілізацію в електронному вигляді можна, а вибори ні? Бо хтось дуже бздить і їсть мівіну, вбиваючи чеченців разом з татаровим та захищаючи честь та гідність портнової ?
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27.09.2024 06:33 Ответить
Абсолютно не здивуюсь, якщо одного разу Зеленский зачитає з суфлеру, що на наступний рік він створить черговий мільярд мобілізованих.
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27.09.2024 10:14 Ответить
 
 