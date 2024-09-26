В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих. Законопроект подали в Верховную Раду

Законопроект №12066 предлагает создать единый государственный реестр военнослужащих. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Разработчики проекта закона, среди которых Минобороны, предлагают создать единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.

В ведомстве рассказали, что законопроект предусматривает:

создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной службы специального транспорта,

введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,

формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,

предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

В то же время в Минобороны рассказали, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагают разработчики, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что когда законопроект заработает, это позволит получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.

"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - отметила она.

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