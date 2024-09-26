В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих. Законопроект подали в Верховную Раду
Законопроект №12066 предлагает создать единый государственный реестр военнослужащих. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Разработчики проекта закона, среди которых Минобороны, предлагают создать единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.
В ведомстве рассказали, что законопроект предусматривает:
- создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной службы специального транспорта,
- введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,
- формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,
- предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.
В то же время в Минобороны рассказали, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагают разработчики, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что когда законопроект заработает, это позволит получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.
"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - отметила она.
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всі хто скавчить - рашиські тролі
Так само як ніхто тобі не скажи на чому саме працюють додатки (хіба офіційно).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2