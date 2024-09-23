Показатели мобилизации за год увеличились втрое. Следующий шаг - реформа ТЦК, - Умеров
За последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое.
Об этом рассказал глава Министерства обороны Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", - сказал Умеров.
По словам главы Минобороны, следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.
Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".
"В будущем ждем запуск "Ветеран+", - анонсировал глава Минобороны.
Как рассказал министр, приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.
"Электронными услугами "Армия+" уже пользуются 230 000 военных, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% - сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", - добавил Умеров.
Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Невже продовжуватиме працювати на Єрмака?
Ночами машини військових прокацапські клоуни палять, але вночі ТЦК відпочиває і гроші перераховує. Та й узагалі, стрьомнувато ночами у нас, краще не висовуватися
З іншого боку. Ну не 8 тис., а 12. Це що принципово, порівнянно з 100 тис. ??
знову поміняють назву?
а, система таж сама і пики ті ж самі.
умеров усвідомлює, що після перемоги, багато кому з тцк прийдеться бігти не озираючись. тому і крадуть, що б було куди бігти, що б не знайшли.
Щоб на весь екран пика Воєнного Вошьдя, з скролінгом та масштабуванням! Та квадро-якість гундосого шуму!
Але от так щоб саме мобілізували - не бачив ще такого.
Чесно кажучи я не памятаю такої кількості смертей за весь час війни .
На мою думку - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗЛОЧИННОЇ шапітолізації людей - коли після місяця - півтора імітації підготовки людей кидають на нуль .
Після війни ,коли буде розкрито рівень реальних втрат - тільки пожиттєві строки ув'язненнення для всієї зеленої адміністрації зможе ,хоч якось компенсувати ці злочини проти власного народу ....
беги к фёдорову, создавайте додаток Є-Інвалід+, Є-Ампутант+, Є-Труп+, Є-Цвинтар+
Если его волнует только количество пойманных на бумаге - то в принципе крах фронта теперь объясним.
Иногда складывается впечатление, что Украине просто "пороблено".
Що краще - вратявати державу за 1-2 млрд доларів, чи зберегти ці гроші в ЗВР, щоб потім як завжди банкіри з ними потікали в Лондони.
2) чому 100 тис, коли армія в нас мільйон?
Я думаю багато хто б врятував армію і за 100 млрд доларів, но фокус в тому що за місяць війна не скінчиться. тому отой 1-2млрд множте на кількість місяців.
Математік блін...
Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы вы поняли - ну не стоит цель в перемоге. Ни у нашей власти, ни у запада, ни у рф.
Хотели бы чтобы мы победили - дали бы столько эффективного оружия, сколько нужно, а не по каплям.
Хотели бы чтобы мы победили - к данному оружию призвали просто ВСЁ мужское население, включая забронированных элитариев.
Хотела бы РФ победить - с самого начала положила бы энергетику, газ, мобильную связь, пути подвоза оружия \ ГСМ. Или вы считаете до сих пор, что РФ такая тупая, что в построение на учебке попасть ракетой может, а вот по мосту или подстанции ну никак?
В конце концов, хотели бы чтобы мы победили - не воровали бы как ни в себя.
Понимаете какая аксиома №1 - если во время войны, власть пострадавшей стороны воюет - все, это не война! Это что угодно - геноцид, денацификация, договорняк, мальтузианство, боевые действия - но только не война.
Аксиома №2 - если у власти есть недвижимость и счета за рубежом - это не украинская власть.
Поэтому как ни странно, но в сложившейся ситуации виноваты сами украинцы, и дело не только в выборе-2019. Если бы тогда, в феврале 2022 года, добровольцы которых уже нет с нами, подумали головой, что: "а че это, в фабрики поприлетало, в радары поприлетало, в аэродромы поприлетало, в части поприлетало, а вот в ОП, ВР, правительственный квартал, СБУ - нет?" и посидели бы дома - возможно простимулировали бы безоружную власть либо к переговорам, либо к толковой обороне.
А так, если украинчики с вилами сами с радостью бегут умирать, почему бы на этом и не поднять бабосиков?
Хлопці не всі загинуть, ми кантужені і повернемось......................
Ви собі уявляєте маленький районний центр в Україні, де всі всіх знають і про всіх всьо знають?!
Той хто вбивав на війні і падає планка себе може і некотролювати.
Так що ТЦКунський бєзпрєдєл ще вилізе ТЦКунам боком, я впевнений.
Його по законодавству немали права призвати......................... Лишилась мама інвалід сама і тато старенький.................. Єдиний син у сім"ї........................
ТЦКашні суки навіть нерозглядали подані ним документи, закрили в ТЦК і насильно ( з мордобоєм ) відвези на полігон, а потім на передок за два тижні, де ніфіга не вчили на передок, загинув на першому виході.
Я нездивуюсь якщо в тому районному центрі щось станеться з ТЦКашніми мразями, які на новеньких Крузаках роз"їжджають по селах і виловлюють простих селян. Бумеранг він непередбачуваний.
А взагалі - реформуй не реформуй, все одно получиш...
Проблема ж не в ТЦК. Проблема в совку, в дибілізмі, в корупції і кумовстві, в тому що "свої" в штабах ******* страдають тільки ускладнюючи іншим військовим життя, в тому що спеців гонять на мясо, відсутність демобілізації, і т.д. і т.п. МОТИВАЦІЇ нема, і реформа ТЦК це як переставляння ліжок в борделі.
Правда так воюючи ми закінчимось раніше за росіян. Пєрєдавікі труда, трясця їм.
Andew Moony ваша пісенька тю-тю. Чи ще ні ?
чи так собі , пішов за Кохавинкою ?
Я то думаю де воНо знову пропало.
Ви знаєте, що таке спати в холодному чи спекотному бліндажі з мертвими своїми побратимами поряд ?! Ви збирали відірвані пальці, ноги в чорний пакет ?!
І тут такі тилові ТЦКашні мразі в мирному селі на Крузаку, з єхидною посмішкою....................
Поки Ви не навчетесь допомогати один одному, протидіяти свавіллю влади та порушення Ваших прав - Ви приречені...