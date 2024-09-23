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Минобороны (9046) мобилизация (2613) Умеров Рустем (398) ТЦК (398)

Показатели мобилизации за год увеличились втрое. Следующий шаг - реформа ТЦК, - Умеров

Умєров про темпи мобілізації

За последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", - сказал Умеров.

По словам главы Минобороны, следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".

"В будущем ждем запуск "Ветеран+", - анонсировал глава Минобороны.

Как рассказал министр, приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.

Читайте также: Минобороны представило полугодовой план реформ оборонной инфраструктуры: аудит строительства, обеспечение военных жильем, оптимизация расходов

"Электронными услугами "Армия+" уже пользуются 230 000 военных, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% - сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", - добавил Умеров.

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Читайте также: Минобороны разработало мощную ракетную программу, партнеры уже дали устное согласие на финансирование, - Умеров
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Топ комментарии
+30
реформа буде полягати в тому, щоб скинути кінці в воду
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23.09.2024 17:43
+28
А далі у Леся пряма цитата про Умерова - «Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.»
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23.09.2024 17:53
+25
..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****... ну і там далі по тексту.
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23.09.2024 17:43
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І рука підніметься? "На святе"...?
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23.09.2024 17:42 Ответить
нарешті задав що сім"я у США й дітки вже громадяни - ЧИ СПЕЦСЛУЖБИ США нагадали?
Невже продовжуватиме працювати на Єрмака?
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23.09.2024 18:13 Ответить
Не може цього бути ? А як же свята Батьківщина - Крим ??!
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24.09.2024 00:48 Ответить
реформа буде полягати в тому, щоб скинути кінці в воду
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23.09.2024 17:43 Ответить
Мобілізували сина знайомої. Через 2 тижні після мобілізації вже на фронті. В армії не служив.
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23.09.2024 18:22 Ответить
..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****... ну і там далі по тексту.
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23.09.2024 17:43 Ответить
А далі у Леся пряма цитата про Умерова - «Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.»
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23.09.2024 17:53 Ответить
М'якою ходою підараса входить Клавдій, хтивий дядько принца (с)
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23.09.2024 23:23 Ответить
То призиваємо умєрова.
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23.09.2024 17:44 Ответить
Ждем приложения "Ухилянт Монако +"
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23.09.2024 17:45 Ответить
Умеров, лучше бы ты привёл статистику по форсированию Тисы (до её середины).
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23.09.2024 17:50 Ответить
Так поки "до середини " це ще не Ухилянт! А коли вже там - то можно ставити палочку у статистику
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23.09.2024 18:03 Ответить
То зрозуміло тут мінімум чисельністю 2-3 бригади здорових кабанів щодня в тилу з ранку до ночі на бусиках тих, хто зазівався, крадуть.
Ночами машини військових прокацапські клоуни палять, але вночі ТЦК відпочиває і гроші перераховує. Та й узагалі, стрьомнувато ночами у нас, краще не висовуватися
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23.09.2024 17:50 Ответить
2-3 бригади? 20-30 ближче до правди.
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23.09.2024 18:04 Ответить
200-300 бригад. Не будьте скромними. Гуляти так гуляти
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23.09.2024 19:31 Ответить
100 тисяч тцкашників, - це 25 бригад. В бригаді в середньому 4 тисячі особового складу.
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23.09.2024 19:34 Ответить
їх всього 6-8 тис.
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24.09.2024 00:50 Ответить
Що? В маленьких районних тцк налічується по 40-50 чоловік.
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24.09.2024 02:30 Ответить
Поняття не маю. Десь була загальна цифра. Щодо питання - 20-30 у меншому, 70-80- у більшому.
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24.09.2024 19:25 Ответить
Тільки в ротах охорони при ТЦК служать не менше 5 тисяч військових.
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24.09.2024 03:03 Ответить
за що купив, за те і продаю ... Мабуть у Вас більше інфи.

З іншого боку. Ну не 8 тис., а 12. Це що принципово, порівнянно з 100 тис. ??
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24.09.2024 19:27 Ответить
реформа тцк?
знову поміняють назву?
а, система таж сама і пики ті ж самі.
умеров усвідомлює, що після перемоги, багато кому з тцк прийдеться бігти не озираючись. тому і крадуть, що б було куди бігти, що б не знайшли.
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23.09.2024 17:51 Ответить
Люди не хочуть воювати вічно. Крапка
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23.09.2024 17:59 Ответить
Вода мокра.
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23.09.2024 19:33 Ответить
Можна закінчити. Легко ... Ви ж це і сам знаєш.
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24.09.2024 00:51 Ответить
Знаю. Але ми тут філосовствуємо
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24.09.2024 02:20 Ответить
Дайте застосунок Потужність+ !!!
Щоб на весь екран пика Воєнного Вошьдя, з скролінгом та масштабуванням! Та квадро-якість гундосого шуму!
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23.09.2024 18:01 Ответить
Бидло керує країною
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23.09.2024 18:01 Ответить
Іноді бидло керує клавіатурою.
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23.09.2024 19:34 Ответить
лижучи анус зе
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23.09.2024 19:37 Ответить
То не керуй, а на війну звиздуй, бовдуре
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24.09.2024 03:38 Ответить
Я сам воював. Був в оточенні. В повному. Це трохи стрьомно. І да - у мене була граната. Що б підірвати себе. Не хотів повертатися інвалідом без кінцівок і не хотів потрапляти в російський полон. Бо російський полон гірше смерті..
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23.09.2024 18:02 Ответить
Реформа тцк??? Та їх половину треба пересадити, а інших на передову-здорові бугаї і зброєю користуватися навчені!
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23.09.2024 18:02 Ответить
Підтримую! Та хоча б "в мирному тилу" на роботи в мобільних групах + ментів частину, де небагато роботи залишилось ( депопуляція однак-с) + бусикі поміняти на пікапи для ППО/мобілгруп.
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23.09.2024 18:06 Ответить
Гончаренко: Зупинився призов обмежено придатних з 18 до 25 років. Чоловіки віком від 50 до 60 можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням:

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23.09.2024 18:04 Ответить
Тцкунам на всі оті директиви начхати-у них є план, і по грошах теж.
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23.09.2024 18:21 Ответить
Хм, якась куйня. Я ще не зустрічав насильно мобілізованого молодше 25. Довбровольців - повно. Тих кого наїбали - також. (срочнікам не платили грошей і не відпускали додому, "мотивувавши" цим багатьох попідписувати контракт, і коли в нас срочніків майже не залишилось зробили барський жест - самих стійких (або багатих - кому гроші не потрібні) срочників відпустили додому).
Але от так щоб саме мобілізували - не бачив ще такого.
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23.09.2024 19:46 Ответить
Призовний вік спустили до 25 р. Тому ця інфа якась непевна.
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24.09.2024 00:53 Ответить
З 9 по 23 вересня на основі відкритих даних - і інтернет виданні про загибель військових ЗСУ з 09 по 22 вересня в м. Рівному і Рівненській області було повідомлено про смерть біля 45 військослужбовців .
Чесно кажучи я не памятаю такої кількості смертей за весь час війни .

На мою думку - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗЛОЧИННОЇ шапітолізації людей - коли після місяця - півтора імітації підготовки людей кидають на нуль .

Після війни ,коли буде розкрито рівень реальних втрат - тільки пожиттєві строки ув'язненнення для всієї зеленої адміністрації зможе ,хоч якось компенсувати ці злочини проти власного народу ....
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23.09.2024 18:21 Ответить
** таких втрат , за такий короткий проміжок часу***
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23.09.2024 18:22 Ответить
Зельоний продав Україну в Омані і далі виконує функції президента ,про які терміни мова???
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23.09.2024 18:24 Ответить
А що будемо робити з адміністрацією яника? А що з Іудою Ющенко, котрий привів до влади в 10 році Янека? І звідти все пішло. Чому тільки зелених давайте всіх з часів Кучми. Можна з зелених починати, але потім всіх всіх до буцегарні. Так? Чи тільки вову і Єрмака?
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23.09.2024 19:39 Ответить
Нічого не буде розкрито і ніхто не відповість. Різники ніколи не відповідають перед баранами. Якщо у вас є сумніви, поцікавтесь справою про розстріли на майдані. Війна це в своєму роді те ж саме тільки в велетенських маштабах. Для високих вельмож маючих інтереес в цих бійнях різниця між сотнею і мільйоном не суттєва.
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23.09.2024 19:46 Ответить
цілком можливо . Тоді ця країна не буде мати право на існування . Якщо після стількох смертей та крові - народ буде і далі толерувати брехню - то він безнадійний ...
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23.09.2024 21:28 Ответить
буде толерувати, бо брехня це ліфт, стартап якщо хочете. Надто довго країна була під впливом совітів, а згодом і під пропагандою псевдо цінностей. Наслідки будуть жахливі, можливо навіть тяжчими як після 2гої світової.
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24.09.2024 00:57 Ответить
какое же они гнилые
беги к фёдорову, создавайте додаток Є-Інвалід+, Є-Ампутант+, Є-Труп+, Є-Цвинтар+
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23.09.2024 18:51 Ответить
В принципе после ПОКАЗНИКIВ - дальше можно не читать, все ясно.

Если его волнует только количество пойманных на бумаге - то в принципе крах фронта теперь объясним.

Иногда складывается впечатление, что Украине просто "пороблено".
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23.09.2024 18:55 Ответить
Ким "пороблено"?
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24.09.2024 06:07 Ответить
Уже столько нагребли что на два года хватит. Толко толку загребать если часть в сзч а вторая в тылу сидит 🙄
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23.09.2024 18:58 Ответить
Якщо б запровадили виплату в 400-800 тисяч грн як в Рашці, від бажаючих відбою не було б. Якщо в Рашці за такі гроші ажіотаж. Доречі якщо хтось скаже що немає таких грошей - я плюну в харю - бо 100 тисяч мобілізованих по 400 тисяч грн кожному, це лише 40 млрд грн, або 2.5% від ЗВР.

Що краще - вратявати державу за 1-2 млрд доларів, чи зберегти ці гроші в ЗВР, щоб потім як завжди банкіри з ними потікали в Лондони.
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23.09.2024 19:03 Ответить
Дулю з маком ви врятуєте воюючи паритетну війну з більш ресурсним ворогом. "Поки тлустий стухне - худий здохне", якщо обидвоє голодуватимуть.
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23.09.2024 19:44 Ответить
1) 400тис (40млрд) це в місяць чи рік?
2) чому 100 тис, коли армія в нас мільйон?
Я думаю багато хто б врятував армію і за 100 млрд доларів, но фокус в тому що за місяць війна не скінчиться. тому отой 1-2млрд множте на кількість місяців.
Математік блін...
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23.09.2024 19:53 Ответить
400 тис разова виплата за мобілізацію - непогана моральна компенсація. Хоча мабуть з Польші видніше?
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24.09.2024 22:10 Ответить
А нащо витрачатись якщо можна зловити і як скотину ********** і запакувати в бус?Це ж дешевше.
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23.09.2024 21:05 Ответить
Не переживайте, народ сам реформу ТЦК та поліцаям зробить після перемоги.
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23.09.2024 19:04 Ответить
Какой перемоги?
Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы вы поняли - ну не стоит цель в перемоге. Ни у нашей власти, ни у запада, ни у рф.

Хотели бы чтобы мы победили - дали бы столько эффективного оружия, сколько нужно, а не по каплям.

Хотели бы чтобы мы победили - к данному оружию призвали просто ВСЁ мужское население, включая забронированных элитариев.

Хотела бы РФ победить - с самого начала положила бы энергетику, газ, мобильную связь, пути подвоза оружия \ ГСМ. Или вы считаете до сих пор, что РФ такая тупая, что в построение на учебке попасть ракетой может, а вот по мосту или подстанции ну никак?

В конце концов, хотели бы чтобы мы победили - не воровали бы как ни в себя.

Понимаете какая аксиома №1 - если во время войны, власть пострадавшей стороны воюет - все, это не война! Это что угодно - геноцид, денацификация, договорняк, мальтузианство, боевые действия - но только не война.

Аксиома №2 - если у власти есть недвижимость и счета за рубежом - это не украинская власть.

Поэтому как ни странно, но в сложившейся ситуации виноваты сами украинцы, и дело не только в выборе-2019. Если бы тогда, в феврале 2022 года, добровольцы которых уже нет с нами, подумали головой, что: "а че это, в фабрики поприлетало, в радары поприлетало, в аэродромы поприлетало, в части поприлетало, а вот в ОП, ВР, правительственный квартал, СБУ - нет?" и посидели бы дома - возможно простимулировали бы безоружную власть либо к переговорам, либо к толковой обороне.

А так, если украинчики с вилами сами с радостью бегут умирать, почему бы на этом и не поднять бабосиков?
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23.09.2024 20:11 Ответить
А що у міністра по статистиці з контрактною армією? Може щось треба змінювати в ЗСУ так, щоб було більше не мобілізованих, а контрактників? Але ця задача не по силам цьому картелю. Цей міністр йде у напрямку бути гіршім за льоху золоте яйце. Ха ха ха.
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23.09.2024 19:06 Ответить
А чмирям з ТЦК тепер самим треба ходити і озиратись.............
Хлопці не всі загинуть, ми кантужені і повернемось......................
Ви собі уявляєте маленький районний центр в Україні, де всі всіх знають і про всіх всьо знають?!
Той хто вбивав на війні і падає планка себе може і некотролювати.
Так що ТЦКунський бєзпрєдєл ще вилізе ТЦКунам боком, я впевнений.
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23.09.2024 19:21 Ответить
Ой ***. Ніхєра не буде, заспокойтесь. Що заважає таким "контуженим" зробити це зараз, наприклад під час відпустки? Чи СЗЧ? А після дємбєля тим більше ніхто не стане ******* страдати. Ну, може якісь одинокі випадки звичайно будуть і все.
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23.09.2024 20:03 Ответить
у більшості працівників ЦК служба не по місцю постійного проживання
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23.09.2024 21:11 Ответить
Зима-весна мобілізували до 10 тисяч, літом до 30 тисяч. Два дні тому на багатьох сайтах в тч Німецька Хвиля з'явилася інфа.
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23.09.2024 19:30 Ответить
У мене побратим загинув на другий тиждень своєї служби.
Його по законодавству немали права призвати......................... Лишилась мама інвалід сама і тато старенький.................. Єдиний син у сім"ї........................
ТЦКашні суки навіть нерозглядали подані ним документи, закрили в ТЦК і насильно ( з мордобоєм ) відвези на полігон, а потім на передок за два тижні, де ніфіга не вчили на передок, загинув на першому виході.

Я нездивуюсь якщо в тому районному центрі щось станеться з ТЦКашніми мразями, які на новеньких Крузаках роз"їжджають по селах і виловлюють простих селян. Бумеранг він непередбачуваний.
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23.09.2024 19:33 Ответить
Показники ЗБІЛЬШИЛИСЯ втричі, тому треба срочно реформувати ТЦК. Л - Логіка. Я просто ржу. )))
А взагалі - реформуй не реформуй, все одно получиш...
Проблема ж не в ТЦК. Проблема в совку, в дибілізмі, в корупції і кумовстві, в тому що "свої" в штабах ******* страдають тільки ускладнюючи іншим військовим життя, в тому що спеців гонять на мясо, відсутність демобілізації, і т.д. і т.п. МОТИВАЦІЇ нема, і реформа ТЦК це як переставляння ліжок в борделі.
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23.09.2024 19:33 Ответить
Як це проблема не в ТЦК? Он росіяни ж мобілізують/контрактують 30 тис. в місяць. А ми що, так не можем? Умєров певно не дивився останні звіти щодо чисельності, народжуваності, смертності, вікові категорії українців. "Ми можем воювати так само як росіяни" - подумав Умєров. Сирський взяв під козирьок. Адже динаміка на фронті вимагає швидше відправляти нових бійців Джерело:

Правда так воюючи ми закінчимось раніше за росіян. Пєрєдавікі труда, трясця їм.
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23.09.2024 19:42 Ответить
"Пятілєтку за трі года" зробив Умєров. "Пєрєдовік труда" наш. Пофіг якими методами, пофіг, що той "ресурс" воювати не хоче, головне - показники! Й**аний зелений союз.
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23.09.2024 19:38 Ответить
ну ВСЬО
Andew Moony ваша пісенька тю-тю. Чи ще ні ?
чи так собі , пішов за Кохавинкою ?
Я то думаю де воНо знову пропало.
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23.09.2024 19:48 Ответить
Я вам хочу сказати, що Україна ще довго буде пожинати плоди цих ТЦКашно - Умєровських бєзпрєдєлів. Навіть коли закінчиться війна, це будуть страшні часи, бо повернуться ті хто бачив смерть на свої очі, страшну смерть!

Ви знаєте, що таке спати в холодному чи спекотному бліндажі з мертвими своїми побратимами поряд ?! Ви збирали відірвані пальці, ноги в чорний пакет ?!

І тут такі тилові ТЦКашні мразі в мирному селі на Крузаку, з єхидною посмішкою....................
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23.09.2024 19:49 Ответить
в мирному іспанському селі
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23.09.2024 21:13 Ответить
ТЦК перевиконали план- набусифікували гарматного м"яса ,тепер можна і реформу проводити.
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23.09.2024 20:49 Ответить
Але чому по відео я бачу на вулицях так багато ухилянтів?
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23.09.2024 22:09 Ответить
Ну судячи з прапора, в тебе на вулицях звичайні бюргери, може і ухилянти серед них є
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23.09.2024 23:28 Ответить
а что твои чипидорос творят чтобы поднять эту мобилизацию,чего за это молчишь?
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24.09.2024 05:23 Ответить
Українці бидло!!!
Поки Ви не навчетесь допомогати один одному, протидіяти свавіллю влади та порушення Ваших прав - Ви приречені...
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24.09.2024 10:00 Ответить
 
 